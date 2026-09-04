GTA 6 contará con dos controles inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en "el estilo inconfundible de Vice City"; aquí te contamos cuándo podrás reservarlos

Se han presentado dos controles inalámbricos DualSense inspirados en Grand Theft Auto 6

Se dice que ambas ediciones "capturan la esencia de Vice City"

Las preventas comienzan el 10 de septiembre

Sony ha anunciado que lanzará dos controles inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en Grand Theft Auto 6 cuando se estrene el juego.

Revelados durante la transmisión de State of Play de hoy, los controladores vienen en negro o blanco con detalles cromados morados, cuentan con el logotipo de GTA 6 en el panel táctil, diseños distintivos de palmeras y botones luminosos inspirados en Vice City.

“Los controladores inalámbricos DualSense de edición limitada en blanco y negro capturan cada uno la esencia de Vice City, desde los días luminosos a lo largo de la costa hasta las vibrantes noches de la ciudad”, describe Sony en el blog de PlayStation.

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«Ambas ediciones cuentan con un acabado brillante que cambia de color y que combina los tonos de una puesta de sol en Vice City con el resplandor de las luces de neón. Además, ambas incluyen detalles personalizados de palmeras moldeados directamente en el control, lo que agrega un elemento táctil único junto con la marca oficial de Grand Theft Auto 6».

Grand Theft Auto VI Limited Edition DualSense Controllers | PS5 - YouTube Watch On

La edición en blanco «encarna a Vice City al amanecer, desde sus arenas blancas y cielos en tonos pastel hasta todo su glamour relajado», mientras que la versión en negro «captura la energía de la icónica vida nocturna de Vice City».

El control inalámbrico DualSense – Grand Theft Auto 6 Edición Limitada Negra y el control inalámbrico DualSense – Grand Theft Auto 6 Edición Limitada Blanca estarán disponibles para preorden el 10 de septiembre y saldrán a la venta junto con el juego el 19 de noviembre.

Ambos controles costarán 84,99 dólares / 74,99 libras a través de PlayStation Direct en cantidades limitadas.

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Antes del lanzamiento del juego, Rockstar Games deleitó a los fans con «Grand Theft Auto 6: An Extended Look», que ofreció un análisis en profundidad del juego ejecutándose en la PS5 básica. Un nuevo informe también confirmó que el juego se ejecutará a 30 fps en consolas.

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