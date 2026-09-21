Sony anuncia el DualSense Lisa Limited Edition: precio, fecha de preventa y características

Sony Interactive Entertainment presentó la más reciente incorporación a su ecosistema de accesorios para PlayStation 5: el control inalámbrico DualSense Lisa Limited Edition. Esta colaboración forma parte de la estrategia continua de la compañía para expandir la presencia del hardware de PS5 dentro de la cultura del entretenimiento global, conectando el sector de los videojuegos con la industria musical.

En el apartado de diseño, el nuevo periférico mantiene la arquitectura técnica y los componentes esenciales del DualSense estándar —incluyendo la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos—, pero introduce una personalización visual desarrollada en conjunto con la artista. La carcasa del dispositivo destaca por incorporar un acabado en tono Chroma Pearl de reflejos iridiscentes. Además, el panel táctil central sustituye su estética habitual para integrar gráficos estilizados que representan los trazos distintivos de la intérprete, acompañados por el logotipo "LL" y patrones de estrellas distribuidos en las empuñaduras.

(Image credit: PlayStation México)

De forma complementaria al lanzamiento del periférico, Sony y la artista comercializarán una línea de productos licenciados que abarca desde indumentaria y ropa de estilo de vida hasta accesorios de protección para el ecosistema de juego, destacando una funda rígida de transporte diseñada específicamente para el mando DualSense.

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(Image credit: PlayStation México)

El DualSense Lisa Limited Edition estará disponible en unidades limitadas con un precio de lista recomendado de $84.99 dólares. Las reservas formales iniciarán el próximo 2 de octubre a través del portal oficial direct.playstation.com y distribuidores autorizados a nivel global, mientras que las entregas y el lanzamiento oficial en el mercado están programados para el 30 de octubre. Por su parte, la colección de accesorios y productos licenciados comenzará su distribución previa a partir del 23 de octubre en tiendas digitales seleccionadas.