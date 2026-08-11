PlayStation presenta una PS5 edición limitada inspirada en Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine llega a PS5 acompañado de una edición limitada en amarillo
PlayStation presentó la PS5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle, una edición especial inspirada en Wolverine que incluye una consola PS5 Digital Edition, un control inalámbrico DualSense y un código para obtener Marvel’s Wolverine.
El diseño de la consola está inspirado en el traje Battle Reborn y las garras de Wolverine, con un acabado amarillo que busca representar la intensidad del personaje. La cubierta incorpora marcas de garras y permite ver detalles del interior de la PS5 Digital Edition.
Por su parte, el DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition cuenta con un diseño que incorpora los característicos cortes inspirados en las garras de Wolverine. Este control también estará disponible para su compra por separado a nivel mundial.
El diseño fue desarrollado en colaboración con Insomniac Games y Marvel Games, con la participación del artista gráfico escocés Jock, quien contribuyó al arte principal de Marvel’s Wolverine. De acuerdo con Jock, el objetivo fue mostrar a Wolverine en uno de sus momentos más feroces y combinar el estilo de sus ilustraciones tradicionales con el diseño del hardware.
Marcus Smith, de Insomniac Games, destacó que el trabajo de Jock logró representar la naturaleza dinámica y violenta del personaje, así como la energía de sus garras de Adamantium.
Más diseños inspirados en Wolverine
PlayStation también anunció cubiertas para PS5 y PS5 Pro inspiradas en Marvel’s Wolverine. Los PS5 Console Covers – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition estarán disponibles para propietarios de una PS5 del modelo slim o una PS5 Pro, en cantidades limitadas.
Estas cubiertas estarán disponibles tanto para consolas con unidad de disco como para aquellas que no cuentan con ella.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Asimismo, se presentó una segunda propuesta de diseño para PS5 Pro: las PS5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition. Estas cubiertas están inspiradas en el Adamantium unido al esqueleto y las garras de Logan, con un acabado metálico y detalles de marcas de garras.
También habrá un DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition, que comparte el acabado metálico del diseño de las cubiertas y podrá adquirirse por separado.
Precios y disponibilidad
Los pedidos anticipados del bundle y los accesorios de Marvel’s Wolverine comenzarán el 19 de agosto a las 10:00 a. m., hora local.
El PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle tendrá un precio de 649.99 dólares, mientras que el DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition tendrá un precio de 84.99 dólares.
Las cubiertas PlayStation 5 Console Covers – Battle Yellow Limited Edition y PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition tendrán un precio de 74.99 dólares cada una.
Por su parte, las PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition tendrán un precio de 74.99 dólares, mientras que el DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition costará 84.99 dólares.
El bundle y los accesorios de edición limitada estarán disponibles a partir del 15 de septiembre de 2026 y en cantidades limitadas. Marvel’s Wolverine llegará a PS5 a partir de esa misma fecha.