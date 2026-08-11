PlayStation presenta una PS5 edición limitada inspirada en Marvel’s Wolverine

PlayStation presentó la PS5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle, una edición especial inspirada en Wolverine que incluye una consola PS5 Digital Edition, un control inalámbrico DualSense y un código para obtener Marvel’s Wolverine.

El diseño de la consola está inspirado en el traje Battle Reborn y las garras de Wolverine, con un acabado amarillo que busca representar la intensidad del personaje. La cubierta incorpora marcas de garras y permite ver detalles del interior de la PS5 Digital Edition.

Por su parte, el DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition cuenta con un diseño que incorpora los característicos cortes inspirados en las garras de Wolverine. Este control también estará disponible para su compra por separado a nivel mundial.

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El diseño fue desarrollado en colaboración con Insomniac Games y Marvel Games, con la participación del artista gráfico escocés Jock, quien contribuyó al arte principal de Marvel’s Wolverine. De acuerdo con Jock, el objetivo fue mostrar a Wolverine en uno de sus momentos más feroces y combinar el estilo de sus ilustraciones tradicionales con el diseño del hardware.

Marcus Smith, de Insomniac Games, destacó que el trabajo de Jock logró representar la naturaleza dinámica y violenta del personaje, así como la energía de sus garras de Adamantium.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: PlayStation) (Crédito de la imagen: PlayStation) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Más diseños inspirados en Wolverine

PlayStation también anunció cubiertas para PS5 y PS5 Pro inspiradas en Marvel’s Wolverine. Los PS5 Console Covers – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition estarán disponibles para propietarios de una PS5 del modelo slim o una PS5 Pro, en cantidades limitadas.

Estas cubiertas estarán disponibles tanto para consolas con unidad de disco como para aquellas que no cuentan con ella.

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Asimismo, se presentó una segunda propuesta de diseño para PS5 Pro: las PS5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition. Estas cubiertas están inspiradas en el Adamantium unido al esqueleto y las garras de Logan, con un acabado metálico y detalles de marcas de garras.

También habrá un DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition, que comparte el acabado metálico del diseño de las cubiertas y podrá adquirirse por separado.

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Precios y disponibilidad

Los pedidos anticipados del bundle y los accesorios de Marvel’s Wolverine comenzarán el 19 de agosto a las 10:00 a. m., hora local.

El PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle tendrá un precio de 649.99 dólares, mientras que el DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition tendrá un precio de 84.99 dólares.

Las cubiertas PlayStation 5 Console Covers – Battle Yellow Limited Edition y PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition tendrán un precio de 74.99 dólares cada una.

Por su parte, las PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition tendrán un precio de 74.99 dólares, mientras que el DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition costará 84.99 dólares.

El bundle y los accesorios de edición limitada estarán disponibles a partir del 15 de septiembre de 2026 y en cantidades limitadas. Marvel’s Wolverine llegará a PS5 a partir de esa misma fecha.