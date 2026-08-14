Insomniac confirma que el modo "Performance" de "Marvel's Wolverine" se ejecutará a 60 fps con trazado de rayos en la PS5

El modo de rendimiento de «Marvel's Wolverine» funciona a 60 fps con trazado de rayos en la PS5

Insomniac Games afirma que este es el modo predeterminado

El director sénior del proyecto, Jess Reiner-Reed, dice: "El juego se siente súper fluido"

Insomniac Games ha confirmado que el modo «Performance» de Marvel's Wolverine se ejecutará a 60 fotogramas por segundo (fps) con el trazado de rayos activado en la PlayStation 5 estándar.

Así lo afirmó el director sénior de proyectos, Jess Reiner-Reed, quien le dijo a IGN que el equipo quería que los 60 fps con trazado de rayos fueran el modo predeterminado en la PS5, algo que el estudio nunca había ofrecido antes en juegos como Marvel's Spider-Man y Spider-Man 2.

"Desde el inicio del desarrollo, sabíamos que queríamos lograr estos 60 fps, trabajando en la PS5 estándar en modo de rendimiento", dijo Reiner-Reed. "Y definitivamente hemos podido lograrlo. El juego se siente súper fluido".

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El jefe de tecnología de Insomniac, Mike Fitzgerald, continuó diciendo que el estudio siempre ha contado con estos modos de fidelidad y rendimiento en juegos anteriores, y que siempre agregaba el modo de rendimiento con trazado de rayos "más o menos a última hora".

"Así que para este juego, desde el principio, dijimos: “¿Sabes qué? Estamos seguros de que podemos lanzarlo ya", dijo Fitzgerald. "Este va a ser un juego de 60 fotogramas por segundo con trazado de rayos, tal como debería ser en la PS5. Vamos a desarrollar el juego en torno a esto y con este objetivo’. Y es la primera vez que es el modo predeterminado en uno de nuestros juegos. Es importante para la presentación".

Marvel's Wolverine se lanzará en exclusiva para PS5 el 16 de septiembre y será «totalmente jugable» desde el disco.

Por otra parte, Insomniac Games ha explicado por qué los trajes de Logan se regeneran después del combate; Fitzgerald ha señalado que hay "algunas razones prácticas" y que "no se puede jugar la mayor parte del juego con solo unos harapos destrozados en el cuerpo".

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