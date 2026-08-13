Xbox presenta nuevos controles de Gears of War en edición limitada, y los fans dicen que "se ven increíblemente geniales"
La consola saldrá a la venta el 30 de septiembre
- Se ha presentado un control inalámbrico de Xbox de edición limitada de Gears of War: E-Day
- El control saldrá a la venta el 30 de septiembre y ya se puede reservar por 89,99 dólares / 84,99 libras esterlinas
- También está disponible para reserva una base de carga 8BitDo por separado
Xbox ha presentado su control inalámbrico Xbox de edición limitada de Gears of War: E-Day, antes del lanzamiento del juego el 6 de octubre.
"Para celebrar el lanzamiento de Gears of War: E-Day, les ofrecemos a los fans dos nuevas formas de sumergirse en uno de los universos más icónicos de los videojuegos", reza la publicación de Xbox Wire. "En conjunto, estas ofertas rinden homenaje al Día de la Emergencia con hardware inspirado en los símbolos, las cicatrices y las batallas que definieron la guerra de la humanidad contra la Horda Locusta".
A partir de hoy, los fans pueden reservar el control inalámbrico de Xbox de edición limitada de Gears of War: E-Day en tiendas participantes de todo el mundo y en la tienda en línea de Xbox. El control, que se "inspiró en el horror y la brutalidad desatados el Emergence Day", saldrá a la venta el 30 de septiembre y costará 89,99 dólares / 84,99 libras esterlinas.
Dónde comprar el control inalámbrico de Xbox "Gears of War: E-Day Limited Edition"
Gears of War: E-Day sale a la venta el 6 de octubre, pero ya puedes reservar el control inalámbrico de Xbox de edición limitada en la Tienda de Microsoft y en las tiendas participantes que se indican a continuación.
Pricio: $89.99 en Amazon | $89.99 en Best Buy | $84 en Walmart
Si te encuentras en el Reino Unido, también puedes reservar ya el control inalámbrico de Xbox de la edición limitada "E-Day" de Gears of War en estas tiendas.
Precio: £84.99 en Amazon | £139.99 en Very (incluye una copia de Gears of War: E-Day)
A los fans parece encantarles el diseño; uno de ellos comentó en Reddit: "Mi cartera no va a estar muy contenta". Otro, en X, dijo: «Se ven increíblemente geniales».
«Inspirado en los E-holes que marcan el mundo de Gears of War: E-Day, el control presenta detalles moldeados en 3D y grabados con láser que representan asfalto agrietado con grietas rojas y brillantes creadas por el poder de un E-hole en erupción, dejando al descubierto el icónico Crimson Omen debajo de la superficie», reza la descripción.
"Los botones ABXY en negro contrastan con un botón X rojo transparente, mientras que los gatillos rojos a juego y un D-pad transparente reflejan la destrucción dejada a su paso por el Día de la Emergencia. Una etiqueta COG metálica plateada oscura en la tapa de la batería significa “Nunca luches solo”. Forma un escuadrón. Las empuñaduras texturizadas completan un diseño creado para los fans listos para llevar un pedazo de Sera a cada batalla".
Además, a partir del 30 de septiembre, los fans podrán diseñar su propio control E-Day con Xbox Design Lab, con ilustraciones exclusivas del ilustrador de heavy metal Luke Preece.
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8BitDo también lanzará una base de carga Ultimate para mandos de Xbox —un accesorio complementario de Gears of War: E-Day— que es compatible con los mandos inalámbricos de Xbox Series X, Series S y Xbox One, e incluye una batería recargable de 8BitDo. La base de carga costará 33,99 dólares / 29,54 libras esterlinas.
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- Demi WilliamsContributor