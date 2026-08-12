Parece que se ha filtrado información sobre la Xbox Elite Series 3 y, en un giro inesperado, podría tener una pantalla integrada

Es posible que se haya filtrado el control Xbox Elite Series 3, del que aún no se había anunciado nada

Se publicaron fotos en Reddit, las cuales ya han sido eliminadas

En ellas se veía un control que parecía bastante realista, con una pantalla incorporada

Un usuario de Reddit parece haber logrado, de alguna manera, hacerse con un prototipo del control Xbox Elite Series 3, y el próximo mando parece tener algunas características sorprendentes.

En una publicación ya eliminada del subreddit r/Controller, el autor preguntó: «¿Alguien sabe qué controlador es este?», y afirmó que logró comprar el accesorio en el sitio web de mercado en línea OfferUp.

La publicación también incluía varias fotos del supuesto controlador, que ni siquiera ha sido anunciado oficialmente, y sin duda parecen auténticas —o al menos muy difíciles de falsificar—.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

En general, se ve bastante similar al Xbox Elite Series 2, pero con algunas diferencias clave. Entre ellas se incluyen un D-pad rediseñado, con forma más parecida a una placa; dos extrañas ruedas de desplazamiento en la parte inferior; y una pequeña pantalla LED integrada en la parte superior. Otras diferencias importantes incluyen la incorporación de una batería recargable extraíble, lo cual concuerda con la información que salió a la luz en mayo.

Algunos controles de terceros, como el Nacon Revolution X Unlimited, ya ofrecen funciones de pantalla. (Image credit: Nacon)

La pantalla es sin duda el detalle más interesante aquí, y me pregunto cómo funcionaría en el producto final. En una foto se ve una animación de una nave espacial volando hacia una consola Xbox Series X, lo que me hace pensar que podría usarse como una forma linda de indicar el estado de emparejamiento del control.

Los controladores de terceros de gama alta, como el Nacon Revolution X Unlimited y el Turtle Beach Stealth Ultra, ya cuentan con sus propias pantallas. Estas se pueden usar para editar la configuración del controlador, cambiar entre perfiles e incluso recibir mensajes de texto, lo que da pistas sobre algunos posibles usos que Microsoft podría tener en mente.

Desafortunadamente, el autor de la publicación dice que no ha podido emparejar el control con ninguna de sus consolas, lo que ha llevado a otros a especular que podría tratarse de una unidad especial para desarrolladores que requiere una cuenta de desarrollador de Xbox registrada.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Dado que ya están apareciendo unidades en el mercado, parece razonable suponer que el anuncio oficial no está muy lejos. Es posible que incluso veamos la presentación del control en la Gamescom 2026 a finales de este mes.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!