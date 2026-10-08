Todo lo que necesitas conocer de XP, la nueva división de Xbox para expandir sus franquicias más allá de los videojuegos

¡Atención! Xbox sorprendió con la creación de "XP", pero ¿de qué se trata? Es una nueva división de la compañía enfocada en ampliar el alcance de sus franquicias a través de cine, televisión, productos de consumo, alianzas estratégicas y experiencias en vivo.

De acuerdo con la compañía, su ambición es convertirse en la empresa de entretenimiento número uno del mundo. Para ello, busca convertir sus videojuegos en franquicias duraderas capaces de entretener, inspirar y conectar a personas de distintas generaciones y regiones.

XP estará encabezada por Kayleen Walters, recientemente nombrada presidenta de la división. La nueva área reúne capacidades que durante años habían existido en diferentes equipos de Xbox y las alinea bajo una misión común: hacer que sus franquicias lleguen a más personas, generar conexiones más profundas con jugadores y nuevos fans, y abrir nuevas oportunidades para que estas comunidades crezcan alrededor del mundo.

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Los videojuegos continuarán siendo el centro de estas franquicias y el corazón de Xbox. XP trabajará con los equipos creativos de sus estudios y con socios externos para aprovechar esa base y desarrollar nuevas formas de experimentar los mundos que los fans ya conocen.

Cuatro áreas de inversión

La creación de XP formaliza cuatro áreas principales de inversión:

Xbox Pictures: llevará los mundos y personajes de Xbox a nuevas audiencias mediante películas, televisión y otras formas de narración lineal.

Xbox Products: desarrollará productos auténticos para las comunidades de fans, con el objetivo de que puedan celebrar y expresar su afinidad por las franquicias que siguen.

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Xbox Places: reunirá a las comunidades mediante eventos en vivo, experiencias inmersivas, atracciones, transmisiones y destinos.

Xbox Partnerships: colaborará con creadores, marcas y comunidades para desarrollar nuevas experiencias, patrocinios y alianzas de marca.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Xbox) (Crédito de la imagen: Xbox) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Kayleen Walters estará al frente de XP

Kayleen Walters cuenta con experiencia en el desarrollo de algunas de las propiedades de entretenimiento más reconocidas. Durante 13 años en Lucasfilm, participó en el crecimiento y relanzamiento de una de las franquicias más influyentes de la historia.

Posteriormente, en Mojang, contribuyó al crecimiento de Minecraft, que pasó de 350 millones de unidades vendidas a más de 425 millones durante su periodo en la compañía. Además, el negocio de merchandising de Minecraft se convirtió en uno de los 20 más importantes a nivel mundial.

Durante esta etapa también se estrenó A Minecraft Movie, que consiguió el mayor fin de semana de apertura para una adaptación de un videojuego y terminó en el número uno de la taquilla doméstica. Mojang también consiguió su primera presencia en un parque temático, con más ubicaciones por venir.

Según Xbox, Walters entiende que las franquicias más sólidas crecen al mantenerse fieles a aquello y a quienes las hicieron especiales, mientras crean nuevas formas para que fans, creadores, socios y comunidades participen en ellas.

Con XP, Xbox busca ampliar las posibilidades alrededor de sus franquicias y llevar sus mundos a nuevas audiencias mediante películas, productos, experiencias, eventos y alianzas.