“Están haciendo algún tipo de trampa con los precios dinámicos”: Xbox Game Pass se ofrece más barato a algunos usuarios y Reddit cree saber por qué

Parece que Xbox está utilizando precios dinámicos para atraer de nuevo a algunos suscriptores de Game Pass que han dejado de usar el servicio

Un usuario de EE. UU. publicó en Reddit una foto en la que se ve un descuento sorpresa del 30%

La promoción no es visible para los demás

¿De repente te están ofreciendo una suscripción a Xbox Game Pass a un precio más bajo de lo habitual? Según Reddit, a algunos usuarios se les están mostrando descuentos de hasta 30% durante 12 meses, y existen varias teorías sobre el motivo.

En una foto publicada en la plataforma, un usuario compartió la pantalla de suscripción en la que aparece una promoción inusual: una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate por apenas $16.09 al mes, frente a la tarifa habitual de $22.99 mensuales.

La pantalla indica que el descuento durará todo un año, a menos que el usuario decida cancelar su membresía antes. "Llevo años buscando una suscripción anual", escribió el usuario. "$16.09 al mes durante un año de Ultimate. Me lo quedo".

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Curiosamente, no a todos se les muestra el mismo descuento y, si visitas el sitio web de Xbox en este momento, lo más probable es que encuentres la tarifa estándar de $22.99.

Esto sugeriría que la promoción se está asignando de manera dinámica a las cuentas que cumplen ciertos criterios, y muchos usuarios en los comentarios no tardaron en compartir sus teorías.

"Si inicias sesión en una cuenta secundaria de tu Xbox, una que no pague por Game Pass, verás una oferta como esta", comentó un usuario. "Mi oferta era de unos $18 por 12 meses, así que supongo que están haciendo algún tipo de tontería de precios dinámicos".

"Entro y salgo de Game Pass bastante seguido", explicó posteriormente el autor de la publicación en los comentarios, lo que sugiere que esta promoción podría estar utilizándose para recuperar a suscriptores que dejaron de pagar el servicio.

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"No verás ningún tipo de oferta mensual reducida mientras estés suscrito", añadió otra persona en un hilo de comentarios diferente.

Xbox Game Pass ha pasado por una etapa bastante turbulenta recientemente, con su precio reducido apenas hace poco después de una serie de aumentos. De acuerdo con analistas, la decisión de agregar temporalmente juegos de Call of Duty desde el día uno al servicio resultó costosa, pero "no provocó un aumento significativo en las ventas de consolas Xbox ni siquiera en las suscripciones".

Probablemente veremos más estrategias como esta para aumentar el número de suscriptores en el futuro.

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