Microsoft aviva la preocupación por el aumento de precios de las PC al aplicar, según reportes, un “incremento significativo” a las licencias de Windows 11

Microsoft ha aumentado el costo de la licencia de Windows 11 para los fabricantes de computadoras

Un nuevo informe afirma que el aumento anual de precios es "significativamente" mayor este año

Eso realmente no va a ayudar al mercado de las computadoras, sumándose a todos los problemas que ya estamos enfrentando con los aumentos en los precios del hardware

Los precios de las computadoras ya están enfrentando diversas presiones desfavorables —debido a la crisis de la memoria RAM y al aumento de los costos de otros componentes, además de la memoria—, pero parece que Microsoft está echando leña al fuego con aumentos en el lado del software.

Wccftech detectó un informe de Economic Daily News (EDN), un sitio taiwanés, en el que se afirma que Microsoft ha aumentado el precio que cobra a los fabricantes de computadoras por una licencia de Windows 11. Al parecer, el costo de instalar Windows 11 en una computadora de escritorio prearmada o en una laptop ha subido entre un 7 % y un 10 % a partir del mes pasado.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que esto es solo un rumor (y que el artículo es una traducción, por lo que debemos tener cuidado con cualquier posible pérdida de significado), pero es una perspectiva que suena alarmante.

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Microsoft sube el precio de una licencia de Windows 11 cada año, así que esto no es nuevo ni inesperado, pero normalmente aplica un aumento de un solo dígito, y este año, según se informa, el incremento ha sido bastante mayor, posiblemente llegando a un dígito doble (10 %). El artículo (traducido) lo califica como un «aumento significativo» en comparación con años anteriores, y la información proviene de un ejecutivo de un fabricante de computadoras (no identificado).

Al parecer, los precios actuales de los productos ya reflejan el recargo de Microsoft, y se nos informa que los aumentos más importantes en los precios se han aplicado a las computadoras con procesadores más rápidos.

EDN señala que se espera que los precios de las computadoras personales aumenten un 5% en el tercer trimestre de 2026, al menos en el caso de los sistemas de Acer y Asus en el mercado taiwanés. Por supuesto, es posible que haya variaciones en otras regiones y entre otros proveedores, pero todos los fabricantes de equipos originales (OEM) deben pagarle a Microsoft por una licencia de Windows 11 (si utilizan ese sistema operativo, claro está).

Windows 11 echa sal a la herida

(Image credit: Microsoft)

Como se mencionó, estos aumentos de precios supuestamente ya están contemplados en el costo del hardware que se encuentra en las tiendas, y EDN señala que ni los consumidores ni las empresas parecen haber reaccionado realmente ante ello.

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Esto se debe principalmente a que el encarecimiento del hardware —por el aumento en los precios de la RAM, SSD, GPU (cada vez más últimamente) y otros componentes— está provocando incrementos de precios mucho más fuertes, mientras que el aumento de Windows 11 es relativamente pequeño en comparación. Por ello, este incremento en el software aparentemente ha pasado desapercibido, eclipsado por el golpe que están recibiendo los precios del hardware.

Si este reporte es cierto y Microsoft realmente aumentó los precios mucho más de lo habitual, se trata de una decisión poco conveniente. En el caso del hardware, sabemos que fabricar productos es cada vez más caro y que esos incrementos inevitablemente terminan trasladándose al consumidor final. Es simplemente parte del negocio, pero no existe una razón evidente para que los precios del software aumenten más de lo normal, más allá de lo que los más cínicos podrían considerar una muestra de oportunismo por parte de Microsoft (y quizá del creciente costo de la división de IA de la compañía).

En otras palabras, es como echarle sal de software a las heridas del hardware, y el mercado de PC realmente podría prescindir de ello. Aunque, hablando de sal, todo esto depende de si el rumor resulta ser cierto. Creo que vale la pena mantener cierto escepticismo al respecto, aunque EDN ha demostrado ser una fuente confiable en el pasado.

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