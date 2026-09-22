Xbox reestructura sus estudios: elimina 268 puestos y modifica el rumbo de Halo

¡Atención! Xbox anunció diferentes cambios como parte de su reestructuración. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Las medidas incluyen la eliminación de 268 puestos, una reorganización de sus estudios y nuevos responsables para algunas de sus principales franquicias.

De acuerdo con el anuncio, los 268 puestos afectados corresponden a Halo Studios, otros estudios first-party, así como a las áreas de gestión y funciones centrales de Xbox Game Studios. Con las acciones realizadas desde julio, incluidas las desinversiones de algunos estudios, Xbox señala que el proceso se encuentra aproximadamente tres cuartas partes completado.

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Xbox reorganiza sus estudios

Como parte de los cambios, Xbox busca operar con menos unidades de negocio, reunir grupos que ya trabajan estrechamente y concentrar su experiencia en publicación para fortalecer sus franquicias y videojuegos.

Activision ampliará sus responsabilidades para incluir a World’s Edge y Rare. Además, estará a cargo del desarrollo del próximo juego de Halo, mediante un nuevo equipo creado específicamente para este proyecto y separado del desarrollo actual y de los planes relacionados con Call of Duty.

Por su parte, un equipo pequeño de Halo Studios continuará apoyando a la comunidad de Halo y los juegos que actualmente se encuentran disponibles.

Bethesda también ampliará sus responsabilidades para incluir a Obsidian, que continuará trabajando en sus proyectos actuales, incluido Grounded, además del nuevo proyecto de Fallout desarrollado en colaboración con Bethesda Game Studios.

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King incorporará a Microsoft Casual Games bajo su estructura, uniendo a las dos compañías en torno al diseño de juegos casuales y las operaciones de títulos con servicio continuo.

Otro de los cambios será la integración de Playground y Turn 10 en un solo estudio enfocado en las franquicias Forza y Fable. Ambas compañías han trabajado como socios creativos y de franquicia durante más de una década, y ahora sus proyectos pasarán formalmente a formar parte de un mismo equipo.

Cambios en los estudios de Xbox

Xbox también actualizó el estado de las desinversiones de algunos de sus estudios. En agosto, Compulsion y Double Fine regresaron a una estructura de gestión independiente junto con sus respectivas propiedades intelectuales, catálogos anteriores y financiamiento operativo.

Undead Labs completó ahora una transición bajo términos similares y, con un nuevo editor, lanzará State of Decay 3 desde el primer día en Game Pass.

En el caso de Ninja Theory, Xbox informó que dos acuerdos independientes no llegaron a concretarse. Por ello, comenzará un proceso de consulta con los empleados sobre un posible cierre, mientras continúa explorando otras alternativas para el estudio.

La consulta con Arkane, por otro lado, continúa y se espera que se mantenga hasta finales de año.

Xbox señaló que, ante estos cambios, el enfoque inmediato debe estar en apoyar a las personas afectadas y tratar a los equipos con cuidado y respeto.

La compañía también indicó que durante la próxima semana habrá encuentros con sus estudios. Posteriormente, el 6 de octubre, se llevará a cabo un town hall con todo el equipo de Xbox para revisar el progreso realizado y mirar hacia una de las alineaciones de videojuegos que la compañía describe como una de las más sólidas de su historia.