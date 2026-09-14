El director general de StarCraft afirma que el cambio a un juego de disparos de mundo abierto se produjo porque "cada vez que hacíamos un dibujo o hablábamos del juego, siempre estábamos en el terreno"

StarCraft está pasando del género de estrategia en tiempo real al género de disparos de mundo abierto

Durante las primeras conversaciones, el equipo de desarrollo se dio cuenta de que "no estábamos hablando de un juego visto desde arriba"

Según el gerente general de StarCraft, Dan Hay, "siempre había gente en el terreno" cuando el equipo hablaba del juego

El proceso de transición de StarCraft de estrategia en tiempo real a juego de disparos de mundo abierto surgió de forma natural a partir de repetidas discusiones del equipo sobre "la historia que queríamos contar", así como sobre momentos del juego, armaduras, exploración, descubrimiento y el deseo de experimentar el mundo desde el nivel del suelo, según el director general del juego, Dan Hay.

En una entrevista con TechRadar Gaming en la BlizzCon 2026 en Anaheim, Hay describió el proceso que hará que la perspectiva de la serie cambie por completo en el próximo juego de StarCraft : "Cada vez que hacíamos un dibujo o hablábamos de ello, siempre estábamos trabajando sobre el terreno".

Estas conversaciones luego se convirtieron en una bola de nieve, reuniendo otras características y elementos del juego, al parecer, lo que mantuvo la dirección del viaje hacia convertir StarCraft en un juego de disparos. "Empezamos a hablar sobre la perspectiva y cómo iba a funcionar; empezamos a hablar sobre la armadura, y empezamos a hablar sobre qué podría atacar esa armadura y cómo podría destrozarla si fuera necesario.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

"También hablábamos de ciertas cosas con los personajes, y enseguida nos dimos cuenta de que no estábamos hablando de un juego visto desde arriba; estábamos hablando de un juego que se jugaba a ras de suelo, donde se sentía cada detalle", describió Hay.

Añadió, haciendo un guiño a la narrativa que les espera a los jugadores cuando se lance StarCraft , que era obvio que el juego se desarrollaría "en tierra firme, y eso tenía sentido para la historia".

Pero además de cambiar la perspectiva del jugador, pasando de mirar hacia abajo a mirar hacia afuera y a su alrededor, el equipo consideró este cambio para que la serie incorporara los aspectos de exploración y descubrimiento de mundo abierto del próximo juego.

"[Queríamos] asegurarnos de que existiera la oportunidad de explorar. Asegurarnos de que existiera la oportunidad de descubrir. Ver algo a lo lejos y pensar: '¿Es algo que vi en el primer juego? ¿Lo es?' Y luego ir a por ello."

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

StarCraft se presentó con un tráiler cinematográfico en la BlizzCon 2026 y su lanzamiento está previsto para 2030.