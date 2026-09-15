Blizzard asegura que crear un shooter de mundo abierto de StarCraft presenta desafíos de escala y perspectiva: “Si mides 3 metros y llevas algo que pesa 450 kilos, las puertas son un problema”

El gerente general de StarCraft afirma que abordar el concepto de escala fue uno de los mayores retos al pasar al género de los juegos de disparos

El cambio de la estrategia en tiempo real a un mundo abierto también supuso un enorme cambio de perspectiva

Pero uno de los mayores retos individuales fue muy sencillo

El próximo juego de StarCraft cambiará por completo de género, al pasar de la estrategia en tiempo real (RTS) a un shooter de mundo abierto. Este cambio ha provocado algunos desafíos importantes durante el desarrollo, además de otros bastante específicos.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante BlizzCon 2026, cuando le preguntaron sobre los desafíos de desarrollo que implica llevar el RTS a otro género, el gerente general de StarCraft, Dan Hay, dio un ejemplo muy particular: “¿Hubo un desafío específico? Las puertas”.

Sí, las puertas. Puertas de verdad.

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“Si mides 10 pies de altura y llevas algo que pesa 1,000 libras, las puertas son un desafío, y tuvimos que descubrir cómo hacer que nuestras puertas funcionaran desde esa perspectiva”, explicó Hay. “Es como, ¿cómo funciona todo esto?”.

Hay continuó diciendo que los desarrolladores deben asegurarse de que “el mundo se sienta lógico” y que “no se sienta extraño” para los jugadores.

Hay añadió: “Tienes que poder jugar con esa perspectiva y, desde el punto de vista de construir el mundo y asegurarte de que sea lógico, que cuando me acerque a una puerta, esta [se abra] y también funcione para alguien que lleva armadura o que no la lleva”.

Sin embargo, más allá del simple desafío que representan las puertas, Hay también señaló que el tamaño y el espectáculo fueron puntos importantes: “Creo que hay que pensar en la escala, ¿no? Porque en el momento en que ajustas una perspectiva, [todo] se ve completamente diferente para nosotros”.

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Annalee Hartling, gerente asociada de operaciones de desarrollo de StarCraft, habló posteriormente sobre lo impactante que puede ser la sensación de escala.

“Cuando vi el tráiler, la parte que más me impactó fueron los barracones. Ver los barracones volando y observarlos desde la perspectiva de cada rincón y cada recoveco, en lugar de verlos desde arriba.

“No estoy viendo solamente la parte superior. Lo estoy viendo desde el punto de vista de cuando aterriza [frente a mí], y esos propulsores van a salir, y las patas van a salir, y van a tocar el suelo”.

Esa sensación de perspectiva y escala en un juego de shooter de mundo abierto es “increíblemente poderosa para un jugador”, señaló Hartling. “Es emocionante, fascinante y hermosa”, continuó.

StarCraft tiene previsto su lanzamiento para 2030.

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