El director afirma que Afterworld cuenta con "una de las simulaciones más profundas" de todos los juegos de estrategia de Paradox: "La idea es ir dándote información poco a poco hasta que te enganches"

El mes pasado viajé a la sede central de Paradox Interactive en Estocolmo, Suecia, para tener acceso anticipado a su próximo gran título de estrategia a gran escala, Afterworld, antes de su gran presentación en la Gamescom 2026.

Ambientado en el primer escenario original del estudio en una década, te transporta a una visión postapocalíptica de América del Norte, donde te pones en la piel de uno de los pocos grupos posibles que se enfrentan al reto de reconstruir la vida entre las ruinas o de desintegrar aún más lo que queda de la sociedad.

Los lanzamientos más populares de Paradox realmente hacen honor al término «gran» en «gran estrategia»: juegos como el simulador de guerra de la Segunda Guerra Mundial Hearts of Iron 4 ofrecen sistemas complejos que reproducen todo, desde la economía hasta las cadenas de suministro, la gestión de unidades, la política y la diplomacia a una escala global abrumadora.

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Te brindan todas las herramientas que necesitas para decenas, cientos o (para algunos jugadores) incluso miles de horas de juego inmersivo, pero solo si estás dispuesto a superar una curva de aprendizaje empinada.

Claro, todos los juegos cuentan con tutoriales, pero la cantidad de información con la que te bombardean prácticamente exige que dediques al menos unas horas a ver videos explicativos en YouTube o a consultar guías de la comunidad si eres nuevo en el género.

Poco a poco, pero con constancia

(Image credit: Paradox Interactive)

Sin embargo, con Afterworld, Paradox busca crear su juego más accesible hasta la fecha.

Aun así, el director Dan Lind, quien anteriormente estuvo al frente de Hearts of Iron 4, me comenta que el próximo lanzamiento seguirá ofreciendo «una de las simulaciones más profundas» que hayamos visto hasta ahora del estudio.

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"En realidad no lo estamos diseñando mucho más sencillo", agrega, "es el primer juego que cuenta con un modelo de población que lleva un registro del sexo de cada persona y cosas por el estilo".

Explica que algunos sistemas de nivel superior también registrarán las opiniones y creencias de los distintos grupos en tu sociedad en crecimiento.

Esto es algo que los jugadores tendrán que manejar con cuidado mientras se dedican a fundar ciudades, recolectar recursos y crear unidades militares para defenderse de las numerosas amenazas del páramo.

La diferencia es que Afterworld está diseñado para introducir sus mecánicas de manera gradual, en lugar de lanzar a los jugadores directamente a lo más profundo.

Es una filosofía que se refleja en la escala general, con un mapa que se limita únicamente a América del Norte en lugar de abarcar el mundo entero. Las ciudades y unidades individuales se representan con más detalle que nunca.

"Te permite acercarte más a la realidad", explica Lind. "Puedo hacer cosas en las que una unidad esté compuesta, en realidad, por [solo] diez personas".

(Image credit: Paradox Interactive)

Todo empieza a pequeña escala, pero la magnitud va aumentando a medida que avanzas. Una vez establecidas varias ciudades, la acción se va intensificando poco a poco hasta convertirse en algo que no se aleja mucho de Hearts of Iron 4 o Europa Universalis 5.

«Lo que intentamos hacer es gestionar la complejidad según cómo la vas desbloqueando», dice Lind.

«Creo que cualquiera puede aprender a jugar un juego de Paradox; simplemente, tal vez no puedas jugar el juego completo si te lo echamos en cara de inmediato. La idea es, en cambio, ir dándote información poco a poco hasta que te enganches».

Si tiene éxito, Afterworld podría ayudar a atraer a una nueva generación de aficionados a los juegos de gran estrategia cuando se lance para PC en el futuro.

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