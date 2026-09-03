El estudio creador de Crusader Kings y Hearts of Iron acaba de presentar su primer título no histórico en una década: Afterworld es un nuevo juego de estrategia ambientado en una América postapocalíptica original

Paradox Interactive ha presentado el próximo juego de gran estrategia Afterworld.

Está ambientado en una América postapocalíptica que los jugadores pueden intentar reconstruir.

Se pretende que sea el título más "fácil de aprender" y "accesible" del estudio hasta la fecha.

Paradox Interactive ha presentado Afterworld, un próximo título postapocalíptico que parece la combinación perfecta entre franquicias como Fallout o Mad Max y los populares juegos de gran estrategia de la compañía.

Creado por Paradox Development Studio, el mismo equipo detrás de Crusader Kings 3 y Hearts of Iron 4, Afterworld se desarrolla en una visión totalmente original de una América del Norte postapocalíptica llena de recursos para explotar, territorios para conquistar y grupos rivales con los que intercambiar recursos, aliarse o entrar en guerra.

Al principio, el juego se centra en construir una especie de civilización al crear un hogar y elegir las leyes y la ética de tu tribu, y la escala va creciendo gradualmente hasta que te enfrentas cara a cara con otras potencias emergentes para decidir el destino del continente.

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Las diferentes facciones jugables te permiten comenzar tu historia como cualquier personaje, desde sobrevivientes del apocalipsis que acaban de salir de un refugio oculto hasta fanáticos ya familiarizados con el brutal nuevo mundo.

“Este es el primer mundo que hemos podido construir desde cero en mucho tiempo, y el primero que hemos tenido el placer de destruir antes de que comience el juego”, explicó el director del juego, Dan Lind.

“El viejo mundo sigue ahí fuera, en fragmentos, esperando a ser descubierto. Lo que venga después depende completamente de los jugadores”.

Con sus horas iniciales de “pequeña escala”, Afterworld pretende ser el título más “fácil de aprender” y “accesible” del estudio hasta la fecha —lo cual es una buena noticia, dado que los complejos sistemas de juegos como Hearts of Iron 4 pueden resultar increíblemente difíciles de dominar—.

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Sin embargo, esto no significa que sobrevivir vaya a ser fácil: el mundo está lleno de tecnología antigua y peligrosa, y de horrores desconocidos. También es el hogar de los Ancianos, líderes inmortales que sobrevivieron al apocalipsis y ahora dominan el páramo.

Además, parece que habrá mucha profundidad, ya que el desarrollador promete que la experiencia será «tan rica y compleja» como los fans «ya esperan» de sus juegos.

Afterworld aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ya puedes agregarlo a tu lista de deseos en Steam.

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