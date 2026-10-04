Chronicles: Medieval me prometió a Tom Hardy, pero me dio algo mucho más: una épica histórica llena de nerdismo, con la diplomacia de Crusader Kings y el combate de Mount & Blade, donde puedes “hacer lo que quieras en el mundo”

En los días previos a un evento como la Gamescom, mi bandeja de entrada se convierte en un basurero en llamas. Inundada de solicitudes para ver de todo, desde juegos independientes con un aspecto fenomenal hasta *Barbie Horse Ride and Rescue*, literalmente miles de invitaciones a demos de juegos irrumpen en mi bandeja de entrada, agitando sus pancartas y haciendo sonar sus trompetas en un intento por llamar la atención.

Un juego que logró traspasar mis defensas de correo fue Chronicles: Medieval. Presentado durante el Summer Games Fest, este impresionante juego de estrategia en tiempo real (RTS) no solo prometía batallas masivas y estratégicas con vista desde arriba combinadas con combate en tercera persona, sino también la narración del querido actor local Tom Hardy. ¿Y quién era yo para rechazar la oportunidad de golpear a caballeros virtuales con Tom Hardy?

¿Tom? Ni de broma

(Image credit: Raw Power Games)

«Así que, lamentablemente, por mucho que lo queramos, Tom no forma parte del juego», me dice Sam Millen, productor principal de Raw Power Games, con aire avergonzado, cuando le pregunto sobre la participación del actor que interpreta a Bane. «Sí contamos con el increíble Lars Mikkelsen en el juego, quien desempeña el papel de cronista: hace la voz en off durante la creación del personaje y en algunas partes del juego. Lamentablemente, Tom Hardy solo apareció en el tráiler».

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Después de diez correos electrónicos y dos comunicados de prensa que mencionaban al actor ganador de un BAFTA, resulta que todo fue una artimaña al estilo del Caballo de Troya para que entrara a la sala. Aunque no fue precisamente un comienzo auspicioso para mi avance a puerta cerrada, afortunadamente para sus desarrolladores daneses, la jugabilidad absurdamente ambiciosa de Chronicles: Medieval pronto me conquistó a pesar de su mercadotecnia engañosa, rompiendo mis defensas y asegurando una victoria total en la cobertura.

Chronicles: Medieval es una epopeya histórica impresionantemente nerd. Lo que no esperaba, sin embargo, era cuán profundos son los elementos de juego de rol del juego. Con su lanzamiento en Acceso Temprano previsto para 2027, el debut de Raw Power Games combina batallas de tropas gigantescas —que harían sonrojar a un niño de ocho años— con un vasto mapa del mundo explorable. En esta historia de «de pobre a rico», los jugadores comienzan como un humilde campesino y van construyendo su prestigio a través de misiones, diplomacia y, por supuesto, combate.

Desde campamentos hasta castillos

(Image credit: Raw Power Games)

“Comienzas sin poseer ninguna tierra. Simplemente estás ahí, en medio de la naturaleza”, explica Millen. “Tal vez tengas un par de hombres con los que creciste en el pueblo, que caminaron contigo y decidieron unirse a ti mientras te aventuras en el mundo”.

Con igual inspiración en Civilization, Heroes of Might and Magic y Mount & Blade, el mapa de 1313 d. C. del juego se extiende desde los Pirineos hasta Polonia, y desde las Islas Británicas hasta el norte de Italia. Sin embargo, aunque esto podría haber sido una propuesta al estilo de Age of Empires, Chronicles: Medieval se deleita en los detalles específicos. Los jugadores pueden acercar el mapa hasta inspeccionar subregiones individuales y ver a los distintos lores que las gobiernan.

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“Cada cultura —Inglaterra, Francia, el SIR [Sacro Imperio Romano]— tiene diferentes árboles de ejército: levas, tropas de la casa”, explica Millen. “Vas a poder mejorar tus tropas a medida que ganen experiencia… y después podrás convertir potencialmente a las tropas de infantería reclutadas en caballería, avanzando por esos caminos”.

Aquí también hay una fuerte dosis de Crusader Kings. Puedes comprar información en las tabernas para revelar el mapa, reclutar mercenarios o evitar por completo los combates si prefieres jugar de esa manera. A pesar del enfoque de su tráiler en el combate, la pareja me presenta Chronicles como un auténtico sandbox. Ya sea que quieras convertirte en un rico comerciante pacífico, un bandido temido o incluso reclamar la corona inglesa mediante intrigas políticas, la decisión es tuya.

“Es un sandbox, así que puedes hacer lo que quieras en el mundo”, explica Millen. “No hay una narrativa lineal que tengas que seguir. Si quieres convertirte en el mejor comerciante del mundo y hacerte increíblemente rico simplemente vendiendo mercancías, puedes hacerlo sin ningún problema”.

Fuerzas sobre el terreno

(Image credit: Raw Power Games)

Mientras un mar de cientos de tropas se forma a lo largo de una ladera cubierta de pasto que se mece suavemente con el viento, Millen se acerca a cada soldado por separado y explica la importancia histórica de sus escudos, armas y entorno. En otras palabras, este es un juego creado por auténticos fanáticos de la historia, personas que conocen a profundidad el periodo que están representando y que se apasionan por hacerlo bien.

Con capacidad para hasta 2,000 tropas en el campo de batalla, las fuerzas se dividen en tres categorías distintas de unidades: tropas de la casa, campesinos y mercenarios. La preparación previa al combate comienza con el clásico enfoque desde arriba, mientras Millen maniobra sus distintas unidades, coloca a los arqueros en la retaguardia, a los piqueros al frente y envía un grupo de caballería encubierta alrededor de la ladera cubierta de árboles para flanquear a las fuerzas francesas del otro lado de la llanura.

Una vez que comienza la batalla, pasas directamente a una perspectiva en tercera persona propia de un RPG de acción, mientras envías a tu comandante a la batalla. Como si estuviera en un RPG de acción completamente desarrollado. Mientras la milicia de Millen cabalga hacia la horda enemiga que avanza, este manda a cuatro de ellos por los aires con su alabarda. Al desmontar y desenvainar su espada, bloquea golpe tras golpe con una fluidez impresionante. Aquí, los enemigos tienen medidores de postura, los bloqueos requieren una sincronización precisa y cada golpe de arma tiene peso.

“Cuando comienzas, tienes poca habilidad, por lo que tus ataques son más lentos y no tienes combos”, explica el diseñador sénior de juego Gareth Bourn. “Pero con el tiempo desbloqueas muchas de estas habilidades, incluidas las de liderazgo”.

Mientras decapitar enemigos en el campo de batalla enardecerá e inspirará a tus tropas, si la batalla comienza a inclinarse a favor del enemigo —o recibes un golpe especialmente brutal de un adversario—, tus habilidades de liderazgo determinarán si te dejan completamente solo.

Los golpes con la maza y la moral

(Image credit: Raw Power Games)

“Las tropas tienen voluntad propia”, explica Millen. “Pierdes moral si mueres, pero ellos seguirán luchando por sus vidas hasta que su moral caiga, ya sea porque están perdiendo o porque ya recibieron un golpe emocional al ver morir a su comandante. Si eres un gran líder, querrán permanecer contigo y luchar hasta la muerte durante más tiempo… Pueden recoger tu cuerpo herido, llevarte de regreso a un asentamiento y tú puedes recuperarte, descansar, recuperar tu salud, reponer tus tropas y volver a luchar otro día”.

Como comandante, todavía puedes ordenar a las unidades que avancen, mantengan su posición, etc. En medio del combate, mantienes un elemento táctico directo mientras te encuentras inmerso en el caos de la batalla. Sin embargo, como para demostrar que las batallas de este juego, que se roban todo el protagonismo, no son su único truco, los jugadores pueden elegir evitarlas por completo. “Incluso puedes resolver automáticamente las batallas si quieres”, dice Bourn, “pero cada vez que alguien hace clic en resolver automáticamente, derramo una pequeña lágrima”.

Aunque las ambiciones de Chronicles: Medieval son impresionantes, no se trata simplemente de grandes objetivos para la versión 1.0. Me sorprende descubrir que, cuando llegue a Acceso Anticipado, Chronicles: Medieval también incluirá un mapa de campaña cooperativo para cuatro jugadores, además de modos de batalla personalizados. La pareja me cuenta que los asedios completos —con trabuquetes, muros que se derrumban y arietes— están previstos para llegar poco después, mientras que la compatibilidad total con consolas y sólidas herramientas para mods están planeadas para el lanzamiento oficial de la versión 1.0.

En parte simulador histórico de batallas al estilo de Total War, con un nivel de detalle minucioso, y en parte RPG impulsado por las decisiones del jugador, como un grupo improvisado de vasallos que intenta contener al ejército de un rey, Chronicles: Medieval ofrece mucho más de lo que su categoría podría sugerir. Desarrollado por un centenar de personas en Copenhague, este ambicioso RTS bien podría competir de tú a tú con Age of Empires y Civilization de Microsoft y 2K.

Aunque quizá fue esa falsa fanfarronería de Hollywood la que me hizo entrar por la puerta, desde entonces lo que me ha mantenido pensando en Chronicles: Medieval son su admirable ambición, su nivel de detalle y su potencial. Si Raw Power Games consigue entregar siquiera la mitad de las funciones que ha prometido, este podría ser un RTS realmente especial.

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