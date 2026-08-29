Pasé un fin de semana jugando "Game of Thrones: War for Westeros", y este juego de estrategia es, hasta ahora, el que mejor se ajusta a la serie

Game of Thrones: War of Westeros es la más reciente adaptación en videojuego de la franquicia, tras varios títulos decepcionantes que parecen tener solo una relación tangencial con la serie de fantasía de HBO.

Pero me complace informar que este nuevo videojuego es lo más cerca que hemos estado de sentir realmente la serie de Game of Thrones que conocemos y amamos. Por fin tenemos un juego de estrategia que nos sitúa justo en el corazón de los Siete Reinos.

La Casa Stark y la Casa Lannister están en primer plano en Juego de Tronos: La Guerra de Poniente, que se centra en dos de las familias más importantes de la serie de George R. R. Martin. Además, los Caminantes Blancos y los Targaryen se desbloquearán en la versión completa del juego, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, así que aquí hay muchos rostros conocidos para los fans.

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La incorporación de los Targaryen era inevitable, ya que han cobrado tanta importancia que incluso tienen su propia serie de televisión. Mientras esperas la cuarta temporada de "House of the Dragon", puedes vivir tus propias batallas al frente de los Targaryen a través de este juego.

Antes de leer mi experiencia jugando "Game of Thrones: War of Westeros", echa un vistazo al nuevo tráiler de jugabilidad a continuación.

Game of Thrones: War for Westeros | Official Gameplay Reveal Trailer - YouTube Watch On

Queja de Canon, pero puedes darle la vuelta a la situación

(Image credit: PlaySide)

Si te importa que las facciones de "Game of Thrones" se comporten tal como lo hacen en la serie, lo que viene a continuación te va a encantar. En lugar de limitarte a poner estandartes de los Lannister o los Stark en cualquier ejército al azar, realmente sientes que estás inmerso en el mundo.

Por ejemplo, los Stark pueden usar manadas de lobos huargos para luchar, mientras que los Lannister pueden generar recursos con minas de oro. Así que, sin importar de qué lado elijas luchar, hay suficiente variedad para diferenciar a ambas facciones y mantener la fidelidad a la historia original. Incluso pequeños detalles como este distinguen a *Game of Thrones: War for Westeros de otros juegos de estrategia de fantasía, ubicándolo firmemente en el universo de la serie en lugar de simplemente pegarle la marca y darlo por terminado.

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Si, como yo (y seamos sinceros, como muchos otros), te decepcionó la forma en que terminó Game of Thrones, aquí puedes reescribir tu propia historia. Al tomar el control de personajes conocidos como Robb Stark, Jon Snow, Tywin Lannister y Jaime Lannister, puedes hacer que se enfrenten entre sí como tú quieras. No compensa del todo el final de la serie, pero es lo suficientemente bueno.

Hay algo profundamente satisfactorio en asesinar brutalmente a Tywin Lannister, por ejemplo, lo cual probablemente sea un testimonio de lo bien que Charles Dance lo interpretó en "Game of Thrones", porque realmente es lo peor. Hablando de eso, él ofrece una narración excelente en este juego. Solo digo.

Ahora tengo muchas ganas de que los Targaryen y el Rey de la Noche entren en la batalla en la versión completa, ya que estoy seguro de que eso solo aumentará el drama y el peligro que sentí al probar las dos facciones en esta demo.

Co-op support for up to four players

(Image credit: PlaySide)

En la demo de "Game of Thrones: War for Westeros" solo pude acceder a escaramuzas 1 contra 1, pero cuando se lance el juego completo, admitirá hasta cuatro jugadores. Puedes jugar con otros jugadores o contra la IA, lo que significa que también es ideal para quienes prefieren jugar solos.

En Game of Thrones: War for Westeros, las unidades se dividen en cuatro tipos principales: infantería cuerpo a cuerpo, a distancia, montada y de asedio. Cada jugador comienza en su propia zona y debe capturar fortalezas para adueñarse de otras. Una vez que lo hayas logrado, podrás obtener recursos y construir edificios en tus zonas recién conquistadas.

En cuanto a los juegos de estrategia en tiempo real, es lo que todos esperamos, lo que significa que los fanáticos del género deberían adaptarse en un santiamén. Sin embargo, eso no significa que no tenga sus desafíos, y a veces hay que tomar decisiones rápidas y mantenerse concentrado. A quienes les guste un ritmo más rápido deberían divertirse mucho con este juego.

Además, es un juego muy atractivo visualmente y, por lo tanto, se nota que está bien pulido. Tengo muchas ganas de probar el juego completo, porque hasta ahora me ha causado una gran impresión. Solo tuve algunos problemas menores, como errores relacionados con los oponentes controlados por la IA, pero parecen fáciles de solucionar.

Game of Thrones: War of Westeros se lanzará en Steam a principios de 2027, y ya puedes agregarlo a tu lista de deseos. Al momento de escribir este artículo, aún no se ha confirmado su precio de venta al público.