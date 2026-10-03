The Expanse: Osiris Reborn tiene un aire muy característico de Xbox 360, para bien y para mal

Los juegos similares a Mass Effect son como los autobuses interestelares: esperas diez años a que llegue uno y, de repente, aparecen dos al mismo tiempo.

Presentados durante el Summer Game Fest de este año, tanto The Expanse: Osiris Reborn como Exodus parecen estar listos para aprovechar el enorme vacío que dejó la querida franquicia de BioWare, actualmente desaparecida. Sin embargo, mientras el proyecto de Exodus, protagonizado por Matthew McConaughey, salió de Gamescom con excelentes críticas, en mi infinita sabiduría decidí aventurarme hasta los confines del borde exterior para investigar la otra gran aventura inspirada en Mass Effect: un juego de acción y aventura de ciencia ficción basado en la exitosa serie de televisión The Expanse.

Con nueve libros y seis temporadas de televisión aclamadas por la crítica, aposté a que Osiris Reborn sería el candidato con mayores posibilidades de ofrecer una experiencia RPG profunda y centrada en la narrativa. Sin embargo, después de pasar una hora y media infiltrándome en estaciones espaciales, disparando contra soldados y huyendo de mutantes que me perseguían, resulta que The Expanse no es realmente el regreso narrativamente rico de Mass Effect que esperaba. Es más bien un Gears of War de ciencia ficción bastante mediocre.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

«Comenzamos el juego a partir del incidente de Phoebe... Está ambientado entre la temporada 1 y la temporada 2 de la serie de televisión... dentro de los primeros dos libros», explica Natalia Turina, diseñadora principal de niveles, mientras tomo el control y doy mis primeros pasos.

En el papel de la protagonista jugable y su gemela, J, me uno a ambas mientras se infiltran en una estación espacial propiedad de una sospechosa corporación militar privada llamada Protogen. Después de que su tripulación robara recientemente una nave, las dos se han infiltrado profundamente en territorio enemigo con una tarea vital: eliminar de los servidores de Protogen las pruebas virtuales del robo de la nave y salir de ahí cuanto antes.

Menos Normandía, más burocracia de oficina

(Image credit: Owlcat Games)

Gracias a la riqueza del material de origen, llegué a mi demo esperando encontrar un mundo hábilmente escrito y lleno de decisiones significativas. Sin embargo, mientras que la ficción de The Expanse promete un vistazo a un futuro complejo, jugar Osiris Reborn se siente como viajar de regreso a la época más gris y genérica de los videojuegos de consola.

Después de inspeccionar lentamente y de incógnito la ajetreada nave de carga, avanzo agachándome y esquivando a las fuerzas enemigas armadas sin levantar sospechas, mientras escucho a escondidas al personal de la nave antes de dirigirme a sus computadoras.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Mientras finjo estar transportando una carga intergaláctica y los guardias con casco me apuntan con rifles de asalto listos para disparar, esta debería ser una clase magistral de tensión y subterfugio. En cambio, mientras se me encomienda caminar de un lado a otro entre las terminales de las computadoras, no estoy inmerso en la compleja política de este universo; estoy atascado en los detalles de la logística del transporte intergaláctico.

“Para que las decisiones en un RPG se sientan significativas, necesitas creer en este mundo”, dice Turina. “Cada espacio tiene que tener sentido: ¿qué es este lugar?, ¿cómo funciona? Por eso dedicamos tanto tiempo al entorno”.

Es una respuesta que tiene sentido sobre el papel, pero aunque está lleno de detalles, no hay nada emocionante en los pequeños fragmentos de historia que voy descubriendo. Bueno, supongo que al menos ya sé cómo funcionan los contenedores de carga intergalácticos. Después de un poco más de diálogo de trámite, mi tapadera queda al descubierto. Por suerte, justo cuando suena la alarma y la estación se percata de nuestra presencia, una emboscada me salva. Cuando un escuadrón de una facción de milicia rival atraviesa la esclusa de aire, el depósito, hasta entonces mundano, estalla en una lluvia de disparos.

Un mundo atrapado en la era de la Xbox 360

(Image credit: Owlcat Games)

Afortunadamente, el combate sale un poco mejor parado que la construcción del mundo. A medio camino entre Gears of War y Binary Domain, sus tiroteos tienen un aire retro de 2010 —para bien y para mal—.

Al igual que el comandante Shepherd antes que yo, corro entre coberturas, lanzo un dron y disparo a ciegas contra una serie de mercenarios fuertemente blindados, alternando entre un rifle de asalto y una escopeta. Mientras lanzo granadas contra la milicia que avanza y rompo vidrios sobre enemigos agazapados, me dicen que los jugadores tienen la libertad de cambiar sus especializaciones sobre la marcha, ajustando su enfoque táctico según sea necesario a través de extensos árboles de habilidades.

Todo esto es puro instinto primitivo, pero, aunque es divertido, me preocupa que el combate [hasta ahora] no se sienta lo suficientemente dinámico como para distinguirse realmente de los juegos de disparos con cobertura de la era de la Xbox 360 —y mucho menos para competir con sus pares modernos.

Las interacciones entre personajes tampoco logran dar en el blanco. Cuando me encuentro con un marine solitario —cuya dureza se manifiesta principalmente a través de un lenguaje soez incesante—, nuestra protagonista y su compañero lo aceptan como aliado casi de inmediato, a pesar de estar en pleno territorio enemigo y bajo el fuego de múltiples fuerzas. Es un momento discordante que rompe la inmersión y que, una vez más, pone de relieve la calidad de los diálogos de BioWare.

A pesar de todos los detalles minuciosos que se han incorporado con esmero en los entornos lujosamente renderizados de Osiris Reborn, su caracterización y sus diálogos actualmente se sienten muy superficiales.

Huir del terror, extrañar la tensión

(Image credit: Owlcat Games)

Un giro inesperado en la demo final hace que me acose un mutante experimental desarrollado por Protogen que se escapó de su contención en medio de todos los disparos. ¡Ups! Inmune a las balas, la criatura me obliga a correr frenéticamente por pasillos semioscuros. Mientras que en Resident Evil o Dead Space esto sería un ejercicio de terror que te hace apretar el esfínter, combinando una exploración inquietante con una secuencia de persecución que te acelera el corazón, aquí la persecución carece de cualquier tensión real. Desde la poco convincente IA de la criatura hasta la ausencia total de estilo cinematográfico, simplemente sentí que estaba corriendo de A a B, avanzando dócilmente hacia una puerta para activar la siguiente escena.

Por más brillante que sea la mezcla de Owlcat entre juego de disparos con cobertura y RPG, salí de mi demo de una hora y media de Osiris Reborn sintiéndome bastante decepcionado. Mass Effect se ganó los corazones no solo por la construcción de su mundo, sino por la solidez de su guion: ingenio agudo, sinceridad y dilemas morales que te acompañaban mucho después de que aparecieran los créditos. Es por eso que, durante sus diez años de ausencia, los fans de la ópera espacial de BioWare han estado anhelando una franquicia que llene ese vacío del tamaño de una galaxia. Hasta ahora, lamentablemente, no parece que Osiris Reborn esté a la altura de la tarea.

(Image credit: Owlcat Games)

Aunque me han dicho que el juego completo contará con una exploración más amplia, más misiones secundarias y más elementos de juego de rol, lo que vi me dejó con la preocupación de que Osiris Reborn sea menos un sucesor espiritual de Mass Effect y más una pálida imitación.

Puede que Owlcat Games tome prestados los mismos ingredientes fundamentales de Mass Effect, pero parece combinarlos sin la misma habilidad ni el mismo alma; su mezcla de recorridos por pasillos, acertijos sencillos y tiroteos con cobertura a la altura del pecho se siente más cercana a Kane & Lynch que a Knights of the Old Republic.

Dado que el juego completo no saldrá hasta el próximo año, por supuesto aún hay tiempo para refinar la fórmula. Esperemos que la aventura final esté a la altura del título: que amplíe el querido universo de su material original y, con un poco de suerte, ayude a que renazcan sus aspiraciones de juego de rol.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!