"Creo que estábamos creando algo especial": un desarrollador de BioWare asegura que el cancelado Mass Effect 5 ofrecía "un nivel de autonomía y libertad de elección que ningún otro juego ha logrado igualar"

Tony de Waal, supervisor de cinemáticas de BioWare, afirma que el ya cancelado Mass Effect 5 ofrecía "un nivel de autonomía y opciones que ningún otro juego ha podido igualar"

El desarrollador explica que BioWare "vio lo que Larian y CD Projekt estaban aportando" con Baldur’s Gate 3 y Cyberpunk 2077 y "comenzó a recorrer un camino para llevar a Mass Effect al siguiente nivel".

De Waal también relata su experiencia trabajando en Dragon Age: The Veilguard, al que calificó como "un esfuerzo hercúleo".

Un desarrollador de BioWare que trabajaba en Mass Effect 5 reveló nuevos detalles sobre el proyecto, ahora cancelado, que aparentemente se inspiraba en los sistemas de Baldur's Gate 3 y Cyberpunk 2077.

Tras el anuncio de que EA cerrará BioWare y cancelará el próximo juego de Mass Effect, Tony de Waal, exsupervisor cinematográfico de BioWare, habló sobre los planes para el título. Reveló que formaba parte de los aproximadamente «50» empleados que quedaban en el estudio y que fueron despedidos, lo que sugiere que Mass Effect 5 tenía un equipo de producción muy pequeño.

"Fui uno de los afortunados que se quedaron en BioWare para comenzar a trabajar en el próximo Mass Effect, donde creo que estábamos creando algo especial: un nivel de autonomía y libertad de elección que ningún otro juego ha podido igualar", escribió De Waal en LinkedIn (vía PC Gamer).

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"Vimos lo que Larian y CD Projekt estaban ofreciendo con sus lanzamientos más recientes y comenzamos a trabajar en una dirección que llevaría Mass Effect al siguiente nivel, sin dejar de ser fieles a la trilogía".

De Waal comenzó su carrera en BioWare «hace más de 29 años». Se marchó después del lanzamiento de Mass Effect 2, pero regresó en 2021 para "ayudar a encaminar lo que se convertiría en Dragon Age: The Veilguard y conseguir que llegara a su lanzamiento".

El desarrollador compartió algunos de los desafíos que enfrentó el equipo durante el desarrollo de la última entrega de Dragon Age. Señaló que fue "un esfuerzo hercúleo que puso a prueba los límites incluso de mi mentalidad de adicto al trabajo", pero que está "orgulloso del nivel de pulido que logramos alcanzar con el motor Frostbite".

"En serio, no tienen idea de la complejidad que había detrás de escena para conseguir que un personaje controlado por el jugador con tantas variables funcionara a lo largo de más de tres horas de secuencias cinematográficas, ni de la cantidad de condiciones que debíamos tener en cuenta en las escenas hacia el final del juego", añadió.

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Al hablar más sobre Mass Effect 5, De Waal dijo que está «triste» porque los fans "no podrán ver lo que estábamos preparando" y también por "el pequeño y talentoso grupo de desarrolladores que se esforzaba al máximo para crear algo especial".

EA, la empresa matriz, anunció importantes planes de reestructuración en sus estudios y proyectos en desarrollo. Se han despedido a 400 personas, incluidos aproximadamente 50 puestos en BioWare (vía Bloomberg). Ahora, De Waal es uno de los muchos trabajadores que se han quedado sin empleo.

"Por favor, tengan presentes a quienes se quedaron en BioWare hasta el final. Son algunas de las personas más talentosas con las que he tenido el placer de trabajar a lo largo de mi carrera", añadió De Waal.

"Dicho esto, si necesitan a alguien que conozca la producción cinematográfica, la integración de la jugabilidad con las secuencias cinematográficas, las herramientas y la tecnología, y que tenga la experiencia necesaria para desarrollar narrativas complejas, piensen en mí. Soy un verdadero experto en producción, con casi tres décadas de experiencia, que no teme arremangarse y crear contenido. Una vez más, estoy buscando el próximo estudio y proyecto donde pueda aprovechar la amplitud de mis habilidades para marcar la diferencia".

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