EA reúne a los estudios Respawn y DICE para colaborar en un nuevo proyecto que, según informes, sería Star Wars Battlefront 3

Electronic Arts ha confirmado que "unirá" sus "estudios Respawn y DICE para colaborar en un proyecto futuro".

Varias fuentes han confirmado a Variety que se trata de Star Wars Battlefront 3.

La confirmación llega en un momento en que EA cierra BioWare y despide a 400 empleados en todos sus estudios.

Según informes, Star Wars Battlefront 3 está en desarrollo después de que Electronic Arts confirmara que Respawn y DICE colaborarán en un nuevo proyecto.

De acuerdo con Variety, Cam Weber, presidente y director de estudios de EA, y David Tinson, presidente y director de operaciones (COO), confirmaron que la compañía apostará por los juegos en línea como servicio tras el éxito de Battlefield 6.

Los ejecutivos afirmaron que el juego «fue un gran éxito y aprendimos mucho de su lanzamiento y del servicio en vivo». Además de desarrollar más títulos de Battlefield, señalaron que «reuniremos a nuestros estudios Respawn y DICE para colaborar en un proyecto futuro».

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EA no especificó de qué proyecto se trata. Sin embargo, Variety confirmó, a través de «múltiples fuentes», que el juego es Star Wars Battlefront 3. El título ha generado titulares recientemente, después de que los primeros informes señalaran que DICE lo desarrollaría junto con Bungie, el estudio responsable de Destiny.

Star Wars Battlefront 2 se lanzó en 2017, pero el soporte del juego como servicio terminó en 2020. Esto dejó en el olvido al popular título multijugador en línea, que no volvió a recibir actualizaciones de contenido, y se pensaba que la serie había quedado en pausa.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Silver Lake y Affinity Partners adquirieron EA en septiembre de 2025, pero el acuerdo no se cerró oficialmente hasta agosto de 2026. Por ello, la reestructuración representa el primer gran movimiento de la compañía desde que se concretó la adquisición.

Además del proyecto de Respawn y DICE, EA seguirá «invirtiendo fuertemente» en la franquicia Apex Legends durante los próximos años, con planes para introducir nuevos modos multijugador y otros contenidos. También se ha comprometido a entregar «nuestros dos grandes lanzamientos que se aproximan»: Marvel's Iron Man y Star Wars Jedi 3.

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La compañía también planea seguir dando soporte a EA Sports, con dos nuevos proyectos en desarrollo, así como a la franquicia The Sims y a Skate.

Por desgracia, no todo son buenas noticias. Los planes de los ejecutivos también incluyeron una importante reestructuración de sus estudios y proyectos, que provocó el despido de 400 empleados y el cierre definitivo de BioWare, el legendario estudio responsable de Dragon Age y Mass Effect.

Alrededor de 50 personas fueron despedidas del estudio y el desarrollo de Mass Effect 5 fue cancelado.

Tony de Waal, exsupervisor cinematográfico de BioWare, se pronunció sobre el cierre del estudio y afirmó que Mass Effect 5 habría ofrecido «un nivel de autonomía y libertad de elección que ningún otro juego ha podido igualar».

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