Monster Hunter Wilds: Ascendance es una expansión aérea que busca desafiar a los jugadores

Monster Hunter Wilds: Ascendance promete una nueva expedición a los cielos, donde los jugadores son convocados por el resurgimiento de dragones ancestrales y la promesa de armamento mejorado. En el Tokyo Game Show 2026, probé esta próxima expansión, conocí de cerca los archipiélagos aéreos interconectados del contenido descargable (DLC) y luché contra dos monstruos brutales utilizando el nuevo Boost Bracer.

La demo comienza en un campamento, donde la confiable Alma nos asigna dos misiones importantes: cazar al Araketa Alfa, un monstruo de nivel 2, y acabar con el Teostra, un monstruo de nivel 5. Sin embargo, antes de lanzarme directamente a la caza, me pareció mejor echar un vistazo al campamento primero. El campamento en sí es una maravilla visual que está a la altura de los altos estándares establecidos por el juego base; si no te convence cómo se veía aquí, revisa los videos de la demo en línea.

Sin embargo, la demo se enfoca principalmente en la jugabilidad y, como es de esperarse, ofrece poco en cuanto a diálogos de los personajes no jugables (PNJ). Aun así, me alegró descubrir que un pequeño salto sobre un barranco esconde un minijuego de rodar barriles que, aunque innecesario, resultó ser una actividad secundaria divertida. Pero me estoy desviando del tema; por fin era hora de destrozar algunas partes de monstruos.

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Caer con estilo

(Image credit: Capcom)

La primera expedición me dejó en una isla escarpada que flotaba muy por encima de cualquier parte visible de la Tierra, donde me encargaron rastrear a los Araketa. El diseño del lugar se sitúa en algún punto entre el Pandora de James Cameron y las ruinas de un castillo costero medieval. Las estructuras rocosas cuelgan en el aire por encima de mi línea de visión, con raíces de árboles agresivas que se abren paso a través de ellas y alteran su forma característica.

Al llegar a una zona abierta inquietantemente desierta, divisé lo que parecían alas y colas de dragón petrificadas enterradas entre los escombros blancos; el cielo azul abrasador iluminaba la piedra y proyectaba un velo polvoriento, tanto que casi podía sentir cómo se me secaba la garganta al caminar sobre la piedra calcárea.

Finalmente, divisé al Alfa, pero no estaba solo. Como es típico de los jefes, la bestia tenía dos subordinados, idénticos en especie pero mucho más pequeños en tamaño.

(Image credit: Capcom)

El Araketa, una novedad en Monster Hunter, es un wyvern con un exterior liso y similar a la piedra, decorado con lo que parece un patrón de platos en tonos turquesa y amarillo. A diferencia de las típicas bestias con rostro de dragón, el Araketa tiene una cabeza bulbosa parecida a un peñasco, dos alas con garras afiladas en la parte posterior y una cola larga y sinuosa. Aunque es hermoso, lo más importante es que estas tres extremidades se utilizan en combate.

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Al entrar al campo de batalla y alertar al trío de mi presencia, el Alfa soltó un chillido ensordecedor antes de tomar formación de combate. Mientras uno de los subordinados saltaba en el aire, el Alfa y el segundo monstruo volaron hacia mí a una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, comenzaron sus ataques: la criatura más joven intentó darme un cabezazo con su cabeza de martillo, mientras que el Alfa me flanqueó por detrás.

Esquivando de un lado a otro, le tocó el turno al Alfa, que clavó su garra en la tierra y realizó un ataque giratorio que me hizo perder el equilibrio. Mientras recuperaba el equilibrio, el tercer monstruo volador, que había estado sospechosamente ausente, aprovechó su impulso para lanzarse en picada y asestarme un zarpazo también. Fue abrumador, pero emocionante.

(Image credit: Capcom)

Mi arma elegida para esta batalla fue la Glaive Insectoide, que resultó útil para moverme por las plataformas mientras me bombardeaban. Afortunadamente, cuando empecé a sentirme abrumado, recordé que tenía una nueva herramienta que podía usar: los ataques del Boost Driver.

Otra novedad de Monster Hunter Wilds es que los jugadores ahora usan un Boost Bracer, que permite realizar tipos de ataques especiales específicos para cada arma. En la parte inferior de la pantalla, verás un medidor con tres espacios de carga. A medida que atacas al monstruo, estas casillas se iluminarán de azul claro, lo que indica que tienes carga. Cuando estés en posición, puedes presionar R1, círculo y triángulo al mismo tiempo para desatar un ataque brutal y visualmente impactante.

En el caso de la glaive, esto hizo que mi personaje se lanzara de cuerpo en cuerpo en una serie de barridos explosivos y cambiantes. Más allá del espectáculo y el daño potenciado, los movimientos mejorados funcionaron bien para restablecer el impulso, y me alegró especialmente ver que no necesitaba ningún recurso específico para aprovechar su poder.

A medida que la batalla llegaba a su fin, tuve justo el tiempo suficiente para mirar a mi alrededor y disfrutar de la vida silvestre del nuevo bioma, donde vi todo tipo de criaturas, desde caimanes con lomos rocosos hasta aves esponjosas parecidas a pollos.

Entre las estructuras, también pude experimentar la nueva mecánica del viento mencionada en el material de promoción y utilicé mi Seikret para lanzarme a través de ellas, lo cual fue divertido, aunque un poco rígido; tal vez tenga más control en el lanzamiento completo.

En las entrañas de la bestia

(Image credit: Capcom)

La segunda misión me llevó a un lugar totalmente opuesto. En lugar de cielos azules y rocas blancas, me encontré con lodo y columnas de ceniza volcánica que se elevaban desde diversas chimeneas orgánicas dispersas por el horizonte. Esta zona estaba compuesta por tonos de gris, interrumpidos ocasionalmente por destellos anaranjados o rojos.

Las ruinas del castillo también habían sido reemplazadas por lo que parecían ollas gigantes, parecidas al «Puño de Hierro Alexander» de Elden Ring si se hubiera caído en asfalto mojado. A diferencia de la vida silvestre de la primera zona, aquí apenas había escarabajos de estiércol sisíficos, que no paraban de empujar una bola solitaria cuesta arriba.

Al descender a las entrañas del sistema de cuevas, divisé a mi presa, dormitando entre fuego y azufre. A diferencia del Araketa, el Teostra no es nuevo en la franquicia, ya que este dragón anciano apareció en Monster Hunter World y, mucho antes de eso, en Monster Hunter 2. Sin embargo, es la primera aparición de la bestia en mucho tiempo, y esta vez viene con un poder de fuego considerable.

Antes de que pudiera comenzar mi ataque, una ventana emergente en la pantalla me alertó de un paso que no se podía saltar: si no tomaba una bebida refrescante, perdería salud durante la pelea, presumiblemente por hervirme vivo en mi propia piel. Me da gusto informar que ignorar este mensaje fue un error tonto, y no tardé mucho en desmayarme y verme obligado a volver a descender.

(Image credit: Capcom)

Me unté con salvia y me lancé de cabeza a lo que ya parecía ser una pelea complicada. Con el doble de mi estatura, la forma felina del Teostra resplandecía, y sus ataques consistían en una mezcla de bombas de fuego chisporroteantes y zarpazos felinos. Cuando los usaba en conjunto, se volvían cada vez más abrumadores, y me alegré de tener a mi Palico, que acaparaba la atención, para desviar parte del calor, tanto literal como metafóricamente.

Para evitar quemarme vivo, saltaba acercándome y alejándome de él, derribándole las patas traseras y recibiendo una gran cantidad de daño; puedo decir con seguridad que, en los veinte minutos que tenía para ganar, no lo logré. Afortunadamente para mi orgullo, al regresar al campamento como un perdedor, me di cuenta de que el jugador a mi lado también estaba luchando contra el Teostra; incluso con un arma diferente y una destreza impresionante, no logró matar a la bestia en el tiempo asignado.

Está claro que Monster Hunter: Wilds Ascendance pretende intensificar la caza del juego base, permitiendo a los jugadores utilizar herramientas poderosas en entornos diseñados para poner a prueba de verdad su preparación y sus habilidades de supervivencia. Como alguien que dejó el juego base después de ver los créditos, esta expansión me da razones más que suficientes para volver a equiparme y adentrarme en su mundo renovado e implacable.

Monster Hunter Wilds: Ascendance se lanzará en 2027.

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