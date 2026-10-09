Arcana Unleashed es una expansión increíble de Dungeons & Dragons, pero estas ofertas del Prime Day hacen que sea mucho más fácil recomendarla

He estado jugando con *Arcana Unleashed* durante el último mes, y la última expansión de *Dungeons & Dragons* es exquisita. Sin duda, es la mejor que se ha lanzado desde la actualización a la Quinta Edición del juego en 2024, y esta semana podría ser el mejor momento para conseguir este libro si aún no lo has hecho.

Arcana Unleashed ofrece opciones de juego centradas en la magia tanto para los jugadores como para los Maestros de Mazmorras. Hay subclases completamente nuevas y renovadas en torno a las cuales se pueden crear personajes, como el brujo Vestige y el guerrero Arcane Archer; hechizos que tanto amigos como enemigos pueden usar para resolver mazmorras, manipular situaciones sociales y dirigir el campo de batalla desde las primeras líneas o desde la retaguardia; y consejos para crear mundos mágicos y armar una aventura arcana.

He leído Arcana Unleashed de principio a fin y ya he comenzado a incorporarlo a la campaña que estoy dirigiendo (tanto en las próximas sesiones como en las que tengo planeadas para el futuro). La magia es mi aspecto favorito de este juego, y esto se siente como una carta de amor a las artes místicas.

Sin embargo, el libro es demasiado corto —como un pastel delicioso del que solo te permiten una rebanada—, estoy desesperado por más y me quedo con ganas de que WoTC hubiera servido una porción más generosa. Pero en la venta anticipada de «Amazon’s Big Deals» de este año ya ha tenido un descuento considerable, y a medida que nos acercamos al período de rebajas navideñas propiamente dicho, podría tener una baja de precio aún mayor.

US deal Dungeons & Dragons Arcana Unleashed: was US$49.99 now US$39.95 at Amazon El último libro de D&D es increíble, y aún mejor si puedes conseguirlo con un descuento como este de 10 dólares que hay actualmente en Amazon. Nota importante: La oferta está disponible en Amazon Estados Unidos, sin embargo, en otros países puede aplicar diferentes costos, así que te recomendamos checar antes de comprar.

UK deal Dungeons & Dragons Arcana Unleashed: was £41.99 now £34.13 at Amazon Me ha encantado "Arcana Unleashed". Mi única queja es que es un poco caro para lo que ofrece, pero con esta oferta es mucho más fácil recomendarlo a los fans de D&D. Nota importante: La oferta está disponible en Amazon Estados Unidos, sin embargo, en otros países puede aplicar diferentes costos, así que te recomendamos checar antes de comprar.

Un ligero toque

Una expansión de jugabilidad está diseñada tanto para los jugadores como para los maestros de juego que dirigen las partidas. Si ya has adquirido expansiones anteriores de D&D 5.ª edición, esta te parecerá una sucesora de las populares *Tasha’s Cauldron of Everything* y *Xanathar’s Guide to Everything*.

El primer capítulo de *Arcana Unleashed* está dedicado a las subclases que los personajes pueden elegir en el nivel tres: algunas son nuevas, como el brujo *Vestiga*; la mayoría son opciones que regresan, revisadas tras el reinicio del juego de 5.ª edición en 2024, como el *Arquero Arcano* del luchador; y las opciones de mago en Nigromancia, Encantamiento, Conjuración y Transmutación que quedaron fuera del *Manual del Jugador* de 2024 (lo que por fin permite a los aspirantes a magos especializarse en cualquiera de las ocho escuelas de magia que más les apetezca).

No creo que se pueda juzgar una subclase solo por números —estoy convencido de que la «mejor» opción depende totalmente del escenario de la campaña en particular y del ambiente que busque el grupo de juego—, pero en general las actualizaciones a las clases más antiguas parecen sólidas, y las nuevas opciones se perciben como divertidas tanto desde el punto de vista del juego como del tema. Un brujo que obtiene poderes de un ser moribundo de gran poder ofrece muchísimas posibilidades narrativas.

Pasando a los antecedentes y a las opciones de dotes de *Arcana Unleashed*, me encanta cómo las nuevas «dotes de origen» —alguna característica especial con la que tu personaje comienza el juego— ofrecen formas mecánicas y llenas de sabor para crear diversidad en las configuraciones de personaje. Por ejemplo, «Eloquencia arcana» mejora la habilidad de un personaje en «Persuasión» y «Engaño», sin obligarlo a elegir una clase típicamente carismática como el bardo o el hechicero; o «Infiltrado arcano», que te permite esquivar como acción adicional, al estilo de un pícaro, sin tener que comprometerte por completo con esa clase.

(Image credit: Wizards of the Coast)

También hay nuevos hechizos, objetos y criaturas mágicas que se pueden utilizar en los juegos, aunque quiero enfocarme en los consejos que ofrece para construir mundos mágicos y crear facciones con las que tus jugadores puedan colaborar (o contra las que puedan luchar) en su aventura.

Estos capítulos abordan con gran detalle las necesidades y deseos de estos grupos, así como la forma en que se podría recompensar a sus aliados y el tipo de personas contra las que las facciones lucharían. También ofrecen mucha inspiración y aspectos a considerar en un mundo mágico —como el desarrollo de la tecnología o los tipos de sociedades que podrían surgir—.

Para un maestro de juego más experimentado, estas consideraciones serían algo natural, pero para los principiantes —especialmente aquellos que se inician en la creación de un mundo desde cero— brindan el nivel perfecto de ayuda. Tienes mucho en qué pensar, pero no hay respuestas específicas correctas o incorrectas, y hay mucho espacio para ser creativo.

Incluso como DM con algunos años de experiencia, el libro ha sido una herramienta útil para la construcción de mundos y ya me ha ayudado a idear algunos lugares nuevos para mi campaña actual.

Me ha encantado todo lo que Arcana Unleashed tiene para ofrecer, pero no está exento de defectos.

(Image credit: Wizards of the Coast)

Compartir es cuidar

Mi primera decepción es la distribución desigual de las nuevas subclases. Me encanta que Wizards por fin haya actualizado las reglas para las escuelas de magia restantes que no se incluyeron en el Manual del Jugador de 2024, pero esto se hace a costa de los bardos, bárbaros, druidas, paladines, guardabosques, pícaros, brujos y hechiceros, quienes no reciben nada.

Por supuesto, unas nuevas subclases con una naturaleza arcana intrínseca serían perfectas, ya que ofrecerían a los jugadores nuevas opciones para personajes de un mundo en el que todos tienen algún tipo de habilidad mágica. Aunque no es necesario que sean nuevas. La subclase «Magia salvaje» del bárbaro, de *El caldero de todo de Tasha*, podría haberse actualizado, al igual que el «Círculo del fuego salvaje» del druida, del mismo libro, o el «Círculo del pastor» de *La guía de todo de Xanathar*.

Quizás lo entendería si este libro se centrara en un aspecto hiperespecializado de D&D. Si, por ejemplo, tuviera una temática pirata, no esperaría que de repente todas las clases recibieran una especialidad de espadachín. Pero al tratarse de algo tan intrínseco a este juego como la magia, y cuando hay tantas subclases por actualizar que fácilmente podrían haberse incluido aquí, resulta muy decepcionante que la mayoría de las clases del juego —incluidos muchos lanzadores de hechizos— queden excluidas.

(Image credit: Wizards of the Coast)

Estas opciones de subclases más amplias también ayudarían a resolver mi otra queja: los libros se sienten demasiado cortos.

Con solo 160 páginas, Arcana Unleashed se siente un poco delgado en mis manos cuando lo sostengo. Mientras tanto, las expansiones de la 5.ª edición con las que sigo comparándolo son más largas: Tasha's Cauldron of Everything tiene 192 páginas, al igual que Xanathar’s Guide to Everything; Strixhaven: A Curriculum of Chaos tiene 224 páginas, y Van Richten’s Guide to Ravenloft tiene 256.

Que sea breve no significa necesariamente que sea malo, pero 160 páginas en una expansión dedicada a algo tan esencial para D&D simplemente no son suficientes. Esto se nota especialmente cuando el precio es de $49.99 / £41.99 / AU$69.99.

Creo que *Arcana Unleashed* tiene mucho a su favor como para que la gente la compre —se siente como una verdadera sucesora de los libros «of Everything» a los que me he referido a lo largo de este artículo, que fueron (y siguen siendo) algunas de las expansiones más esenciales de la 5.ª edición—, pero te recomendaría que esperes a que haya un descuento.

Ya sea una oferta de una gran cadena de tiendas o un descuento que ofrezca tu tienda de juegos local, si *Arcana Unleashed* cuesta cerca de $35 / £30 / AU$45 (o mejor aún, menos), es una compra que no te lo pensarás dos veces. Así que mantente atento a medida que nos acercamos a las rebajas de fin de año.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.