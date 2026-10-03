¿Qué Fire Stick debería comprar en las ofertas de Amazon? Una guía sencilla sobre las diferencias clave que debes conocer

¿Estás pensando en comprar un Fire TV Stick? Ahora es el momento de hacerlo. Faltan solo unos días para otro Prime Day de Amazon —este se llevará a cabo el martes 6 y el miércoles 7 de octubre— y las ofertas en dispositivos propios de Amazon son una apuesta segura en eventos como este.

De hecho, ni siquiera necesitas esperar hasta la próxima semana, porque las rebajas ya están disponibles. Puedes desplazarte hacia abajo para ver todos los descuentos en EE. UU. y el Reino Unido; todas las opciones, excepto una, están incluidas en la oferta. Como no se trata de rebajas “oficiales” del Prime Day, no necesitas una suscripción a Prime para aprovecharlas.

Basándome en eventos anteriores, no espero que estos precios bajen aún más el mismo día del Prime Day; puedes comprarlos ahora sin ningún problema, aunque, si quieres ir a lo seguro, tampoco creo que se agoten.

¿Quieres más información? Desplázate hacia abajo para saber más sobre qué tan buenas son estas ofertas, qué es un Fire Stick y cómo distinguir entre las distintas opciones que parecen idénticas.

Diferentes opciones de Fire Stick

¿Qué es un Fire TV Stick y para qué sirve?

Un Fire TV Stick se conecta al puerto HDMI de tu televisor para convertirlo en un smart TV, desde el cual puedes acceder a diversas aplicaciones —incluyendo no solo Prime Video de Amazon, sino todos los mejores servicios de streaming, desde Netflix hasta Disney Plus.

Estos dispositivos también te permitirán controlar tu televisor con la voz, a través de Alexa. Esto supone un gran cambio para los comandos que, de otra manera, requerirían una tediosa escritura con las teclas de flecha del control remoto. En serio, ¿hay algo más aburrido que tener que navegar laboriosamente por tu propia dirección de correo electrónico, letra por letra?

Además de eso, hay funciones específicas para cada una de las diferentes versiones del Fire TV Stick. A continuación, te explicaré las diferencias clave...

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¿Cuál es la diferencia entre los distintos modelos de Fire TV Stick?

La principal diferencia entre los distintos Fire TV Stick está en la calidad de imagen, video y audio que admiten. Todas las opciones funcionan con Alexa+ mediante el control remoto por voz.

La opción más económica —el Fire TV Stick HD estándar— es la única que no ofrece imagen en 4K Ultra HD. La mayoría de las TVs modernas son compatibles con resolución 4K, pero si tienes una TV más antigua o un modelo especialmente económico, es posible que no lo sea. En ese caso, no tiene mucho sentido elegir otra opción que no sea esta alternativa económica.

Tu siguiente decisión es si también quieres Dolby Vision y Dolby Atmos. Dolby Vision es una forma avanzada de HDR en la que las imágenes se ajustan según el rendimiento de la pantalla de tu TV en particular; resulta especialmente útil en TVs económicas, modelos de gama media antiguos o TVs OLED. Dolby Atmos es un formato de sonido 3D más inmersivo que el sonido envolvente convencional.

Primero comprueba si tu TV y tus bocinas son compatibles con estas tecnologías audiovisuales premium. Dolby Vision está presente en muchas TVs actualmente, pero todavía no lo encontrarás en algunos modelos económicos, y Samsung no es compatible con Dolby Vision en absoluto; en su lugar, utiliza HDR10+, que es un competidor de Dolby Vision, pero cuenta con menor compatibilidad entre los servicios de streaming. Si no necesitas Dolby Vision ni Atmos, elige el Fire TV 4K Select.

Suponiendo que tu TV sea compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision y que quieras ambas tecnologías, puedes elegir entre los modelos 4K Plus y 4K Max. Las principales diferencias son que este último ofrece el doble de almacenamiento, responde y abre aplicaciones más rápido y es compatible con Wi-Fi 6E, que permite utilizar la nueva banda de 6 GHz para obtener una conexión inalámbrica más rápida y estable, siempre que tu router también sea compatible. En cambio, el Plus solo es compatible con Wi-Fi 6 convencional.

Por último, está el Cube, que ofrece una propuesta ligeramente diferente. Cuesta al menos el doble que cualquiera de los Stick y funciona como un hub al que puedes conectar y controlar dispositivos como tu decodificador, consolas de videojuegos, webcam y otros equipos.

Comparación de las especificaciones clave

Swipe to scroll horizontally Modelo: Precio normal: Calidad de imagen compatible: Video compatible: Audio compatible Almacenamiento: Stick HD $1199.00 1080p Full HD HDR10, HDR10+, HLG Dolby-encoded (HDMI pass-through) 8GB Stick 4K Select $1199.00 4K Ultra HD HDR10, HDR10+, HLG Dolby-encoded (HDMI pass-through) 8GB Stick 4K Plus $1599 4K Ultra HD Dolby Vision, plus HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Atmos 8GB Stick 4K Max $2199 4K Ultra HD Dolby Vision, plus HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Atmos 16GB Cube $2999 4K Ultra HD Dolby Vision, plus HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Atmos 16GB

¿Qué tan buenas son estas ofertas?

Estas ofertas son excelentes. Están a la altura de los descuentos que vemos cada Prime Day y son los precios más bajos que solemos encontrar en estos productos. Sin embargo, no son tan excepcionales como podrían parecer a primera vista. A la mayoría de estos modelos se les ha aplicado un aumento encubierto en el precio de lista para que coincida con el descuento, lo que hace que el porcentaje de descuento parezca mayor de lo que habría sido originalmente.

Por ejemplo, en EE. UU., el Fire TV Stick 4K Select ha bajado a 17,99 dólares, que es el mismo precio al que se rebajó durante el último Prime Day en junio. Sin embargo, el precio completo hoy es de 49,99 dólares, mientras que antes era de 39,99 dólares. El descuento de hoy aparece como del 64%, en comparación con el 55 % de junio.

Es muy probable que estos aumentos en los precios de lista se mantengan. De cualquier manera, a pesar de cualquier artimaña relacionada con los descuentos, estas siguen siendo ofertas excelentes y no espero que los precios bajen aún más.

¿Quieres profundizar más? Estos son los precios que vimos durante el evento más reciente del Prime Day, en junio de 2026. Comencemos con EE. UU.:

Fire TV Stick HD: $1199 - $399

$1199 - $399 Fire TV Stick 4K Select: $1199 -

$1199 - Fire TV Stick 4K Plus: $1599 - $749

$1599 - $749 Fire TV Stick 4K Max: $2199 - $1199

$2199 - $1199 Fire TV Cube: $2999 - $2099

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