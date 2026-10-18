La nueva MultiGrill de Smeg prepara paninis, hamburguesas, verduras e incluso waffles belgas, y además luce genial en la cocina

Smeg ha lanzado una nueva parrilla eléctrica de sobremesa tres en uno, con placas intercambiables para distintos estilos de cocción, todo en un diseño atractivo inspirado en la década de 1950.

La nueva Smeg MultiGrill cuenta con dos placas calefactoras y puede utilizarse abierta o cerrada, según el platillo que estés preparando. En el modo Contacto, la MultiGrill cocina los alimentos de forma rápida y uniforme, aplicando calor por ambos lados, ideal para preparar hamburguesas, sándwiches y carnes a la parrilla. El modo Horno ofrece cuatro niveles de altura ajustables, lo que permite cocinar alimentos más delicados, como pescado, sin que la placa superior entre en contacto directo con ellos. Por último, el modo BBQ permite abrir la parrilla por completo para duplicar la superficie de cocción, con calor únicamente desde la parte inferior.

También cuenta con tres modos preestablecidos —Panini, Waffle y Burger—, con tiempos y temperaturas personalizables. Incluye cuatro placas (una lisa, una para parrilla y dos para waffles), además de una taza medidora para verter la mezcla de los waffles.

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Todas las placas están fabricadas en aluminio con un revestimiento cerámico antiadherente, por lo que son aptas para lavavajillas. Además, la parrilla incorpora una bandeja extraíble para recoger la grasa, lo que facilita la limpieza después de cocinar.

Dorado sencillo

Cada placa se puede ajustar entre 60 °C y 230 °C, con un modo específico de “Sear” que proporciona un intenso golpe de calor (más de 250 °C durante 30 segundos) para dorar y caramelizar rápidamente la superficie de la carne, manteniendo el interior tierno.

La temperatura y el modo de cocción se muestran en una pantalla LCD, y todas las funciones se controlan mediante un par de sencillos diales.

Está disponible por 299,95 libras directamente en Smeg, en color negro o crema. Pronto probaré el Smeg MultiGrill y tengo interés en ver cómo se desempeña en comparación con otras cocinas de encimera multifuncionales, así como con la nueva máquina para hacer gofres belgas de Ninja.

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