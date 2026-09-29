Los aparatos para peinar de Dyson ahora vienen en un nuevo y precioso color ciruela y cobre, y van a ir directamente a la parte de arriba de mi lista de regalos de Navidad

Dyson ha presentado una nueva combinación de colores, "Plum" y "Copper", para sus aparatos de peinado

El acabado metálico forma parte de una edición especial para la Navidad de 2026

La empresa afirma que se inspiró en una piedra preciosa extremadamente rara

Dyson ha renovado el diseño de sus aparatos para peinar de gama alta con una nueva combinación de colores llamada «Plum and Copper», que presenta intensos tonos rojos, melocotón y jengibre que cambian según la luz para crear una sensación acogedora y festiva —justo a tiempo para agregarlos a tu lista de deseos de Navidad

Los aparatos que reciben el tratamiento «Plum and Copper» son el Dyson Airwrap Co-anda 2x, el Dyson Airstrait, el Dyson AirWrap id y el Dyson Supersonic Nural. Para completar el look, también hay accesorios de color ciruela para tu aparato de peinado.

A principios de este mes, mi colega Ruth Hamilton tuvo la oportunidad de participar en una conversación con el jefe de ingeniería de la empresa, Jake Dyson (hijo del fundador James Dyson), quien habló sobre el enfoque de la empresa respecto a los colores justo después del lanzamiento del nuevo cepillo de dientes Dyson CameraJet.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

"Este azul [del cepillo de dientes] está inspirado en Yves Klein, un artista que le gusta mucho a mi papá", dijo Jake. "No se le permitió usar el mismo azul, pero creamos el nuestro. Y las primeras aspiradoras tienen toques de morado, por la lavanda del sur de Francia, que también le encantaba a él".

De hecho, la empresa cuenta con un equipo completo dedicado a los colores, materiales y acabados (CMF), que se especializa en los materiales y el aspecto de sus productos. Curiosamente, no solo utiliza ideas de proyectos exitosos, sino que también ha aplicado ideas de productos fallidos, como el auto eléctrico de Dyson, a sus dispositivos de salud y belleza.

(Image credit: Dyson)

Cuando no está trabajando en nuevos dispositivos como el CameraJet, el equipo aplica su experiencia a la actualización de productos existentes. Por ejemplo, en febrero, la empresa lanzó una edición limitada con los colores Ceramic Apricot y Topaz, inspirada en el solsticio de verano y en «la resonancia astronómica, visual y psicológica del día más largo y luminoso del año». Aunque pensamos que tal vez exageraron un poco al describir el diseño, nos encantaron los tonos vibrantes de naranja y rosa.

La combinación de cobre y ciruela ofrece un estilo más clásico, con tonos metálicos suaves y cálidos, pero los creativos de la empresa no han sido menos ingeniosos en sus descripciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“La combinación de colores ciruela y cobre de Dyson se inspira en el kyawthuite, conocido por su color hipnótico y su rareza casi mítica. Los suaves tonos rojos se hacen eco del núcleo del mineral, los trazos de burdeos profundo reflejan sus surcos naturales y un cobre luminoso captura su profundidad radiante”, dijo Alice Chen, diseñadora de CMF de Dyson. “Esta gama de edición especial es una pieza emblemática que realmente celebra la artesanía de lujo de Dyson”.

Las planillas Plum and Copper no tendrán una «rareza casi mítica», pero, al tratarse de una edición especial, esta combinación de colores no estará disponible para siempre, así que tal vez quieras empezar pronto con tus compras navideñas.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.