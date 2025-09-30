5 alimentos que nunca debes cocinar en una freidora sin aceite: evita que se cocinen de manera desigual y que queden grasosos

Es una realidad, las freidoras sin aceite cada vez son más populares, incluso los economistas utilizan sus ventas para calcular la inflación.

No solo prometen una cocción más rápida, resultados más ligeros y una forma más fácil de preparar comidas sin ahogarlas en aceite, sino que además son asequibles y compactas. Las mejores freidoras sin aceite actuales incluso difuminan la línea entre freidora y mini horno, ya que permiten asar, hornear, recalentar y mucho más desde la encimera.

Sin embargo, aunque hay muchos alimentos, incluidos algunos sorprendentes, que se pueden cocinar en una freidora sin aceite, estas están lejos de ser mágicas. Si se abusa de ellas, se obtendrán resultados desiguales (e incluso crudos o peligrosos), texturas desagradables o desastres humeantes y desordenados.

Como usuario ocasionalmente entusiasta de las freidoras sin aceite, he aprendido que hay algunas cosas que no se deben hacer al utilizarlas. También he aprendido que hay cosas que ni siquiera se deben cocinar en una, por muchos «trucos» que publiquen los llamados influencers de TikTok para convencernos de lo contrario.

Para salvar tanto tu cena como tu electrodoméstico, aquí tienes cinco alimentos que no deben entrar en la cesta de tu freidora sin aceite.

1. Sobras congeladas

(Image credit: Getty Images / wwing)

Muchas freidoras de aire caliente ahora vienen con un botón específico para alimentos congelados, y son ideales para papas fritas, nuggets o bocadillos empanizados directamente del congelador, ya que funcionan de la misma manera que un horno convencional. Pero eso no significa que todos los alimentos congelados puedan colocarse en la canasta. Los bloques densos, como las sobras de lasaña, los guisos o los pasteles familiares, pueden ser un problema.

A menos que se ajusten los tiempos y las temperaturas correctamente, el aire caliente dora y endurece rápidamente el exterior, mientras que el interior permanece frío, lo que da como resultado una corteza quemada y un interior poco cocido y potencialmente peligroso. Incluso con alimentos congelados más pequeños, hay que tener cuidado.

Ten cuidado con el exceso de cristales de hielo, ya que crean vapor y empapan los alimentos, y evita llenar demasiado la cesta, ya que el exceso de alimentos impide que el aire caliente circule y descongele o cocine los alimentos de manera uniforme. Si tu freidora tiene una función para alimentos congelados, úsala para alimentos finos y de una sola capa, y agítala o dale la vuelta a mitad del proceso para obtener resultados uniformes. Para cualquier cosa grande o densa, utilice el horno: le ahorrará decepciones y posibles riesgos para la seguridad alimentaria.

2. Pasta

(Image credit: Getty Images / Stefano Madrigali)

La pasta es uno de esos ingredientes que, al igual que el arroz, no es muy adecuado para la freidora sin aceite por sí solo. Necesita agua para cocinarse correctamente, y si se echa la pasta cruda directamente en la cesta, solo se obtendrán trozos quebradizos y a medio cocer.

Si la hierves primero en una cacerola, el resultado es un poco mejor, pero incluso así, si la echas en la freidora sin salsa ni algún tipo de líquido, suele quedar seca y con los bordes crujientes. Técnicamente es posible hervirla en agua en la cesta de la freidora, pero rara vez es rápido, a menudo es difícil de controlar y siempre es peligroso mover una cesta llena de agua hirviendo.

Eso no quiere decir que la pasta y la freidora nunca puedan combinarse, solo hay que ser inteligente al respecto. Las sobras de macarrones con queso en un molde, cubiertas con pan rallado, funcionarán. También lo harán la boloñesa u otros platos de pasta con salsa. Pero si tu plan es saltarte por completo la olla de agua hirviendo, la freidora no te salvará.

3. Pollo asado entero

(Image credit: Shutterstock / Sergii Koval)

Una vez más, una freidora de aire utiliza aire caliente para cocinar los alimentos, y meter un pollo entero para asarlo significa que hay mucho menos espacio para que el aire circule adecuadamente y cocine los alimentos de manera uniforme. Esto ocurre incluso si se tiene uno de los modelos más grandes.

Además, la parte del pollo más cercana a la fuente de calor probablemente se cocinará más rápido que la parte inferior, lo que significa que la parte superior se quemará y la parte inferior aún necesitará un poco más de tiempo para cocinarse. O peor aún, ¡quedará empapada! Si quieres poder cocinar pollo asado en una freidora sin aceite, quizá te interese invertir en un horno freidora sin aceite como el Ninja DT201 Foodi 10-in-1 XL Pro o el Corsori Air Fryer Toaster Oven.

4. Hamburguesa

(Image credit: Shutterstock / Sergio Mak)

Vale, una cosa es que te gusten las hamburguesas muy hechas, aunque, ¿por qué? Sin embargo, si quieres hamburguesas perfectamente cocinadas al punto, que es como se debe cocinar y consumir la carne de res para que siga estando jugosa y sabrosa, quizá sea mejor que no cocines las hamburguesas en una freidora sin aceite.

Mantener una hamburguesa en su punto significa que tendrás que cocinarla durante menos tiempo, lo que significa que puede que no sea suficiente para que se dore el exterior y se tueste un poco. Si la cocinas el tiempo suficiente para que se dore el exterior, el interior quedará muy hecho y seco.

5. Palomitas de maíz

(Image credit: Shutterstock / Chamille White)

Los granos de palomitas necesitan entre 400 y 460 grados para reventar, y la mayoría de las freidoras sin aceite no alcanzan esa temperatura, por desgracia. Pero, si tienes una que llega a los 400 °F, como la mía, también corres el riesgo de provocar un incendio.

Las palomitas hacen lo que se supone que deben hacer, que es reventar, lo que significa que algunas de ellas podrían quedarse atascadas accidentalmente en el elemento calefactor de la parte superior, ya sea porque una pieza saltó lo suficientemente alto como para quedarse atascada allí o porque no había suficiente espacio para acomodar todos los granos reventados en la cesta. Eso supone un riesgo potencial de incendio, especialmente si esa pieza sigue atascada allí mientras cocinas otro plato.

Por supuesto, hay muchas comidas deliciosas que se pueden cocinar perfectamente en una freidora sin aceite, así que ¿por qué no echas un vistazo a nuestras guías para hacer papas fritas en una freidora sin aceite, tostadas francesas en una freidora sin aceite e incluso brownies en una freidora sin aceite? También podemos enseñarte las 9 cosas que debes saber sobre tu nueva freidora sin aceite y los 6 errores comunes que debes evitar al usar una freidora sin aceite.