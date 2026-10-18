Nuestros drones favoritos: estos son los modelos que destacaron en nuestras pruebas, y no todos son de DJI

¿Estás pensando en comprar un dron? Puede ser complicado saber en qué vale la pena invertir tu dinero, por lo que conviene investigar antes de tomar una decisión. Nuestro equipo de pruebas pone a prueba cada lanzamiento importante y, en esta recopilación, reuní todas nuestras reseñas publicadas desde principios de 2025. Pulsa el botón «Ver detalles» para consultar un resumen de nuestra opinión sobre cada modelo, además de un enlace para leer la reseña completa y en profundidad.

Quizá no te sorprenda que DJI tenga una presencia especialmente destacada: todos los drones que han obtenido cinco estrellas en los últimos 20 meses, aproximadamente, son modelos de esta marca. El DJI Mini 5 Pro es un dron compacto y fácil de usar para principiantes, pero incorpora funciones más propias de modelos mucho más caros, incluida una «calidad de video líder en su categoría». No es de extrañar que ocupe el primer lugar de nuestra clasificación general de los mejores drones.

También nos encantó el DJI Avata 360, al que describimos como «maravillosamente versátil y sorprendentemente asequible», además de considerarlo «el dron de 360 grados a vencer». Por su parte, a los usuarios profesionales les resultará difícil encontrarle defectos al impresionante DJI Mavic 4 Pro.

Por supuesto, también hay otras marcas de drones. Quienes buscan opciones económicas deberían echarle un vistazo al Potensic Atom 3: este dron compacto ofrece un excelente conjunto de funciones a un precio muy accesible y demuestra que no todo gira en torno a DJI. (Aunque en el Reino Unido se enfrenta a una dura competencia por parte del fantástico DJI Lito X1).

Desplázate hacia abajo para consultar una recopilación completa de los nuevos drones que hemos puesto a prueba en los últimos meses y descubrir qué nos parecieron. Nota: solo podrás ver las tarjetas de producto de los drones que estén disponibles para comprar en tu región.

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