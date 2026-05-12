La prohibición de los drones DJI sigue vigente, pero el gobierno de EE. UU. ha concedido una pequeña excepción en materia de software y te permite dar tu opinión

La FCC ha ampliado la exención sobre las actualizaciones de software para los drones de DJI

La última prórroga vence el 1 de enero de 2029

También puedes dar tu opinión sobre la prohibición de DJI

La prohibición impuesta por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. sobre los nuevos drones de DJI y el resto de su tecnología ha sido una gran decepción tanto para los aficionados a la fotografía como para los profesionales —ya que se perderán 25 lanzamientos solo este año—, pero por fin hay un rayo de esperanza, aunque sea pequeño.

Tus drones DJI más antiguos deberían seguir siendo confiables por un poco más de tiempo.

Esto se debe a que la FCC ha anunciado que extenderá la exención para que ciertos drones puedan recibir actualizaciones de software en EE. UU. Anteriormente, estaba previsto que expirara el 1 de enero de 2027, pero ahora se mantendrá al menos hasta el 1 de enero de 2029; a los routers de Internet extranjeros también se les ha extendido el acceso al software hasta esa fecha (vía Tom’s Hardware).

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En cuanto al acceso al hardware, nada ha cambiado, pero esto significa que no se debería impedir a los fabricantes lanzar parches esenciales de seguridad o de corrección de errores para los dispositivos ya vendidos (al menos no hasta 2029). Anteriormente, esto era un temor una vez que la exención expirara, y podría haber dejado a algunos dispositivos sin poder funcionar si encontraban un fallo, o convertir tu dron en el tipo de riesgo de seguridad que la prohibición de la FCC pretende evitar.

Mientras tanto, DJI está tratando de apelar la decisión de la FCC ante los tribunales estadounidenses. La prohibición se produjo cuando DJI fue incluida en la «Lista de entidades sujetas a restricciones» —una lista de entidades consideradas una amenaza para la seguridad nacional—, aunque ni la FCC ni el gobierno de EE. UU. han explicado exactamente qué ha hecho DJI para merecer esta designación.

Al mismo tiempo, estas entidades se negaron a realizar una auditoría de seguridad de DJI, a pesar de que la empresa se sometió a una.

Ha sido frustrante ver cómo se desarrollaba todo este proceso, especialmente dada la excelente calidad de la tecnología de cámaras y drones de DJI. Esperemos que esta extensión de la exención ayude a aliviar algunos problemas, pero tendremos que esperar y ver cómo va la apelación de DJI para tener un veredicto más definitivo sobre el destino de la marca de drones en EE. UU.

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(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Deja tu opinión

Si te sientes frustrado por la prohibición de DJI, la FCC está dando al público la oportunidad de enviar comentarios sobre sus medidas, aunque el plazo vence hoy (11 de mayo), así que no te queda mucho tiempo.

Como se destaca en el subreddit r/drones, solo tienes que ir a la página "Enviar un comentario rápido" de la FCC y llenar el breve formulario; en el primer cuadro, escribe «26-22» para encontrar la resolución de DJI sobre la que deseas comentar.

Deberás proporcionar algunos datos personales (como tu nombre y dirección) y, a continuación, escribir tu comentario sobre la prohibición. Puedes destacar cómo los drones de DJI han tenido un impacto positivo en tu vida, o bien cuestionar la confusa implementación de la prohibición: cómo afecta a toda la tecnología de DJI en lugar de solo a sus drones, o cómo la prohibición no parece aplicarse de manera justa a otros fabricantes de drones similares.

Del mismo modo, si crees que la prohibición ha tenido un impacto positivo (aunque aquí en TechRadar no estamos de acuerdo), también puedes dejar un comentario explicando por qué esperas que la prohibición se mantenga.

Solo recuerda mantener tus comentarios respetuosos; es probable que la FCC no aprecie ser bombardeada con comentarios groseros u odiosos, y las palabras más duras tampoco ayudarían a los argumentos de ninguna de las partes en este debate tecnológico.

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