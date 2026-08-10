La FCC podría empezar a prohibir los drones de DJI que ya habían sido aprobados, y a DJI no le hace ninguna gracia

El DJI Mini 5 Pro es uno de los drones que podrían estar en peligro

La FCC quiere retirar de la venta los drones de DJI de "grado militar"

Numerosos modelos de DJI se verían afectados

Puedes enviar tus comentarios sobre las propuestas hasta el 2 de septiembre

Desde diciembre pasado existe una prohibición sobre la venta de nuevos drones y cámaras de DJI en EE. UU., pero ahora la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está tomando medidas para retirar retroactivamente de las tiendas algunos modelos que fueron aprobados antes de que entrara en vigor la prohibición.

Específicamente, la FCC quiere retirar de las tiendas los drones de «grado militar» (según PCMag), lo que aparentemente incluye todos los modelos con sistema LiDAR para evitar obstáculos o cámaras térmicas. Esto afectaría a drones como el DJI Air 3S, el DJI Avata 360, el DJI Mini 5 Pro y el DJI Mavic 3T, por ejemplo.

Los drones que pesen más de 55 libras (casi 25 kilogramos) se incluirán en la prohibición retroactiva, así como los modelos que utilicen estaciones de acoplamiento. Los criterios establecidos por la FCC son lo suficientemente amplios como para abarcar un número considerable de drones de la gama actual de DJI.

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Ahora bien, si ya has comprado uno de estos drones en EE. UU., la FCC no va a venir a quitártelo. Sin embargo, a menos que el regulador cambie de rumbo, estos modelos no estarán disponibles para su compra en EE. UU. a partir del 2 de septiembre.

Puedes tomar medidas

The FCC is considering new restrictions that could affect DJI drones already on the U.S. market – not just future products.Despite being framed around “military-grade” drones, the proposal could also capture civilian technologies such as thermal imaging, LiDAR, docking… pic.twitter.com/EdS1vziWxzAugust 7, 2026

DJI ya se ha quejado en repetidas ocasiones y con vehemencia sobre la prohibición original, señalando que sus drones fueron incluidos en la lista negra por razones de seguridad sin que se hubiera llevado a cabo ninguna auditoría de seguridad real. Además, ve con muy malos ojos las nuevas propuestas de la FCC.

"Las personas podrían seguir usando los productos de DJI que ya tienen, pero es posible que los mismos modelos que se usan hoy en día ya no estén disponibles para su compra en el futuro", afirma DJI en una publicación de su blog. "Esto supone un cambio total con respecto a la postura anterior de la FCC, y serán los operadores estadounidenses quienes asumirán el costo".

DJI sostiene que las agencias de seguridad, las pequeñas empresas y los agricultores de EE. UU. que dependen de los equipos de DJI se enfrentarán a actualizaciones más costosas y complicadas en el futuro, y solicita el apoyo del público mientras se evalúa la propuesta de la FCC.

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Puedes dar tu opinión durante el período de comentarios públicos hasta el 2 de septiembre: visita el sitio web de la Drone Advocacy Alliance para expresar tu punto de vista y explicarle a la FCC cómo utilizas los drones y sus capacidades con fines no militares.

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