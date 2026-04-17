DJI ha adelantado un nuevo dron básico, pero tendrá que ser especial para eclipsar a mi querido Neo 2

La cuenta X de DJI da pistas sobre los nuevos drones con cámara Lito 1 y Lito X1

Todo apunta a que el Lito será un nuevo modelo básico

Un segundo adelanto insinúa la llegada de nuevos micrófonos inalámbricos

DJI acaba de dar un adelanto de su próximo dron con cámara, y de paso ha anunciado el nombre del producto: el Lito.

El adelanto se realizó a través de una publicación en X (antes Twitter), con un enlace a una página del sitio web de DJI. Esta página muestra un ticker con el mensaje «Nuevo dron», luego aparecen los nombres de los drones actuales de DJI —Mavic, Air, Mini, Avata, Neo, Flip— antes de que finalmente se detenga en una nueva palabra: Lito.

La publicación en X también incluye una fecha —23 de abril de 2026— y algunos hashtags interesantes, como #DJILitoX1 y #DJILito1, lo que sugiere que la gama Lito se lanzará con dos productos iniciales.

El artículo continúa a continuación.

Just Fly.23 April 2026, 12 PM (GMT)Learn More: https://t.co/0SDDMCLQlQ#DJI #DJILito #DJILitoX1 #DJILito1 pic.twitter.com/zvpNcCgRIVApril 14, 2026

Más allá de eso, revela muy poco sobre el nuevo dron, pero creo que el hecho de que los nombres de la gama actual de drones sigan un orden de jerarquía —con el modelo premium Mavic en primer lugar y el asequible Flip en último lugar— sugiere que el Lito podría situarse justo después del Flip. En otras palabras, podría ser incluso más básico que la opción de entrada actual.

Aunque ofrecer más opciones a los consumidores rara vez es algo malo, me pregunto si es realmente necesario que DJI lance otro dron asequible y liviano (si es que, por supuesto, eso es lo que es el Lito). La empresa ya ofrece la serie Mini, además del Flip y el Neo, en este segmento del mercado.

El DJI Flip es uno de los varios drones con cámara de DJI de gama básica que se encuentran actualmente a la venta. (Image credit: DJI)

¿Necesitamos el DJI Lito?

Con la llegada de la Neo 2 a finales de 2025, me parece que la Flip ya resulta un poco obsoleta.

El Neo 2 (con un precio a partir de solo 209 £ en el Reino Unido y 409 AU$ en Australia) ofrece grabación de video 4K a hasta 60 fps con buena estabilización, viene con casi 50 GB de almacenamiento integrado, detección omnidireccional de objetos (más LiDAR) y una gran variedad de excelentes modos de vuelo autónomo, y se puede pilotar con cualquier dispositivo, desde un teléfono inteligente hasta un casco FPV y un controlador de movimiento. Y todo eso en un dispositivo lo suficientemente ligero como para eludir todas las principales restricciones de vuelo de drones y lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo. Un bolsillo grande, sí, pero un bolsillo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El Neo 2 aún es relativamente nuevo, así que no creo que vaya a ser retirado de la línea de DJI en el corto plazo. Entonces, ¿dónde encajarán exactamente el Lito 1 y el Lito X1?

El DJI Neo 2 es pequeño, económico, está bien equipado y es increíblemente versátil. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Una posibilidad es que el DJI Mini 4K, actualmente el dron Mini más barato de la empresa, esté a punto de desaparecer, y que los modelos Lito sean su sustituto.

La cámara del Mini 4K es peor que la del Neo 2, a pesar de que ambos modelos graban en 4K, pero ofrece bastante más autonomía: hasta 31 minutos de vuelo frente a los 19 del Neo 2.

Así que un Lito con esa autonomía extra pero con una cámara mejor que la del Mini 4K, a un precio similar al del Neo 2, podría parecer algo un poco diferente de lo que ya ofrece DJI.

El DJI Mini 4K es un dron fantástico para principiantes, pero a su cámara le vendría bien una mejora. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Dicho esto, me encantaría que me sorprendieran con alguna característica increíble, un avance técnico o un ajuste de diseño que ofrezca algo completamente nuevo. DJI es líder mundial en drones de consumo por una buena razón, y sea lo que sea lo que tenga entre manos, es probable que resulte atractivo de alguna manera.

Y el Lito tampoco es el único producto de DJI que se lanzará próximamente y del que pudimos ver un adelanto esta semana. La empresa publicó un segundo avance en X que insinúa claramente un nuevo micrófono inalámbrico que se lanzará próximamente, junto con la fecha del 28 de abril de 2026.

More Than SoundApril 28, 2026 | 8 AM (EDT)Learn More: https://t.co/4GMW0diFcr pic.twitter.com/vHea2bA0tCApril 14, 2026

Si el eslogan «More Than Sound» no bastaba para insinuar que un nuevo DJI Mic está a punto de salir al mercado, el video animado es una prueba más.

Comienza con una serie de paneles de colores vivos que, con el tiempo, se transforman en lo que parece ser el receptor de un DJI Mic Mini. Creo que esto sugiere que estamos a punto de recibir un DJI Mic Mini 2, junto con paneles de colores intercambiables que se pueden usar para identificar rápidamente los diferentes receptores, lo cual es ideal para configuraciones de grabación con múltiples receptores en funcionamiento.

Dado que ambas fechas se acercan rápidamente, no tendremos que esperar mucho para tener la confirmación y descubrir en qué se diferencia el Lito de los drones DJI que ya están en el mercado.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.