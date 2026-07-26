¿Qué dron de DJI debería comprar? Una guía sencilla sobre las diferentes gamas y nuestros drones mejor calificados

¿Te gustaría surcar los cielos? DJI es probablemente la marca que estás buscando: es la que está detrás de casi todos los mejores drones que hay en el mercado actualmente. Si eres nuevo en el mundo de los drones, puede resultar complicado entender cuáles son tus opciones. Este artículo está aquí para guiarte a través de ellas. Repasaré las principales gamas de DJI y a quiénes están dirigidas; luego, una vez que hayas reducido tus opciones, podrás ir a la sección correspondiente para leer nuestras reseñas de cada modelo. Comencemos...

Nota: Solo podrás ver las fichas de los modelos que están disponibles para compra en tu región. Debido a restricciones de la FCC, no todos los drones de DJI están disponibles en EE. UU. Presiona el botón «Más detalles» para leer nuestras conclusiones principales sobre cada modelo y para acceder al enlace de la reseña completa.

Guía de la gama DJI

DJI Mini

Los drones compactos insignia de DJI y la gama más vendida para pilotos principiantes. Todos estos modelos pesan menos de 250 g, lo que significa que tienen pocas o ninguna restricción de vuelo, dependiendo del lugar donde vueles.

• Serie Mini



DJI Air

Un paso más allá de la serie Mini, dirigida a los entusiastas. Estos drones pertenecen a la siguiente categoría de peso, lo que significa que son más resistentes y podrás volarlos durante más tiempo, pero necesitarás el equivalente a un certificado de competencia en tu región antes de volarlos.

• Serie DJI Air

DJI Mavic

Drones de consumo de primera categoría con un rendimiento de cámara líder en la industria. Estos modelos representan un paso más allá de la gama DJI Air y, de nuevo, necesitarás un certificado de competencia antes de volarlos.

• Serie DJI Mavic

DJI Neo

El dron de DJI más barato, más pequeño, más ligero y más sencillo. Cuenta con despegue con un solo toque desde la mano y está diseñado para tomar selfies aéreos (a este tipo de drones a veces se les conoce como "drones para selfies").

• Serie DJI Neo

DJI Avata

Los drones FPV (vista en primera persona), diseñados para usarse con gafas que permiten una experiencia de vuelo inmersiva, a alta velocidad y con gran capacidad de respuesta; por ley, es necesario contar con un "observador" cuando se vuelan drones con gafas.

• Serie DJI Avata



Hay algunas opciones independientes que vale la pena conocer. El Lito es un dron sencillo para principiantes a un precio muy accesible; se sitúa un escalón por debajo de la gama Mini tanto en precio como en prestaciones. El DJI Flip es otro dron para principiantes con funciones pensadas para los vloggers. En el otro extremo de la escala se encuentra la gama DJI Inspire, dirigida a profesionales —el tipo de dron que se podría rentar para producciones.

Drones DJI Mini