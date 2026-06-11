Potensic acaba de lanzar al mercado su nuevo y mejorado dron para principiantes Atom 3, pero sigue enfrentándose a las mismas barreras de acceso que existen actualmente en EE. UU.

El nuevo Atom 3 de Potensic sustituye al dron para principiantes Atom 2

Incluye un sensor más grande, mayores velocidades de fotogramas en 4K, mayor duración de la batería y mucho más

El paquete Fly More Bundle incluye un controlador mejorado con una pantalla de 5,5 pulgadas

No hace falta que te diga que DJI domina el mercado de los drones para consumidores, a pesar de las dificultades que atraviesa actualmente para entrar en el mercado estadounidense debido a la prohibición vigente de todos los drones de fabricación extranjera. Pero existe una alternativa viable para principiantes, y esa es Potensic.

Lamentablemente para los consumidores estadounidenses, Potensic también se enfrenta a las mismas barreras de entrada que DJI, dado que el fabricante de drones también es chino. Pero para el resto de nosotros, el flamante Atom 3 parece una opción con una excelente relación calidad-precio.

Mejora al ya excelente Atom 2 en varios aspectos clave, con un sensor más grande de 1/1,3 pulgadas, grabación de video 4K a hasta 60 fps con perfil de color Log, fotos de 50 MP en JPEG y RAW, cámara lenta de 7x en Full HD, además de una gran cantidad de características de vuelo mejoradas.

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La duración de la batería ha mejorado, ahora alcanza hasta 40 minutos con una sola carga, al igual que el alcance de transmisión, que ahora se extiende a 16 km, ¡aunque nunca esperaría volar tan lejos!

Y el habitual Fly More Combo, que incluye tres baterías y una base de carga, también viene con un controlador mejorado que cuenta con una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas más brillante que la oferta anterior de Potensic, con una luminosidad de 900 nits.

Potensic ha mejorado las capacidades de seguimiento de su dron con AI Tracking 2.0, que ahora puede operar a una altitud tan baja como 4 metros y reconocer y seguir a excursionistas y vehículos.

Naturalmente, también hay una variedad de movimientos de vuelo, uno de los cuales incluye Waypoint (una ruta de vuelo planificada previamente que sigue el dron).

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Todas estas características indican que el Atom 3 es una alternativa sólida al nuevo DJI Lito X1 —aunque ese dron también incluya un sistema de evitación de obstáculos omnidireccional—, especialmente gracias a su precio competitivo. El kit estándar del Atom 3 (sin controlador) cuesta 429,99 $ / 319,99 £, mientras que el paquete con el nuevo controlador «RC PTD 2» cuesta 549,99 $ / 429,99 £ en Amazon y en la tienda de Potensic, donde ya están disponibles los pedidos anticipados. Actualizaré esta página con los precios para Australia cuando esa información esté disponible.

(Image credit: Potensic)

¿En Estados Unidos? Ni hablar

El precio del Atom 3 en EE. UU. es una buena noticia para los consumidores estadounidenses, pero en realidad no sabemos si el Atom 3 llegará a EE. UU. ni cuándo lo hará. Al fin y al cabo, la prohibición de drones en EE. UU. no solo se aplica a DJI, sino a todos los drones de fabricación extranjera, incluidos los de Potensic.

Potensic es otro fabricante de drones con sede en China, por lo que se enfrenta a la misma barrera de entrada que DJI. Así que, por ahora, el Atom 3 parece ser otro dron asequible y repleto de funciones para la fotografía aérea que los aficionados a los drones en EE. UU. podrían perderse.

Para el resto de nosotros, el Atom 3 es sin duda el mejor dron de Potensic hasta la fecha, con un conjunto de características que rivaliza con el Mini 4 Pro / Lito X1, salvo por la función de evitación de objetos. Compartiré mi reseña detallada del Atom 3 una vez que haya tenido más tiempo para probarlo.

¿Eres usuario de drones y vives en EE. UU.? ¿Qué opinas de la prohibición de drones actualmente? Asegúrate de votar en nuestra encuesta, arriba.

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