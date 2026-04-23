Ya está aquí el nuevo dron para principiantes DJI Lito, pero, por ahora, el "magnífico" DJI Mini 4K ha caído en picada hasta alcanzar un nuevo precio mínimo

Tras semanas de especulaciones, el nuevo dron básico de DJI ha llegado hoy al Reino Unido y a Australia. El DJI Lito está disponible en dos versiones: hemos podido probar la opción más avanzada antes de su lanzamiento y le hemos otorgado una puntuación perfecta de cinco estrellas en nuestra reseña del DJI Lito X1.

Pero, ¿qué pasa con aquellos de ustedes que viven en EE. UU., donde —gracias a la prohibición de los nuevos productos de DJI— el Lito no llegará en el corto plazo? Aunque tenemos la esperanza de que este potente dispositivo de bolsillo llegue a las costas de EE. UU. en algún momento (el DJI Mini 5 Pro tampoco estaba disponible en la tienda oficial de la marca en EE. UU. en su lanzamiento en octubre de 2025, pero ahora ya se puede encontrar en tiendas de terceros en EE. UU.), si no quieres esperar, tengo buenas noticias.

El DJI Mini 4K (el modelo al que esencialmente reemplazará el nuevo Lito) ha bajado a un precio increíblemente bajo en Amazon en este momento. El Mini 4K ocupa el segundo lugar en nuestro ranking de los mejores drones, y en nuestra reseña, nuestro editor de cámaras, Tim Coleman, lo calificó como una opción «magnífica» para principiantes, coronándolo como «tu mejor primer dron». Aunque el Lito 1, de nivel básico, cuenta con especificaciones ligeramente mejores en varios aspectos, el Mini 4K sigue siendo un dron estelar, y aún más atractivo con los descuentos actuales.

Hay importantes rebajas en las tres opciones de paquetes. Puedes comprar el dron por separado por 209 dólares en Amazon (antes costaba 299 dólares), lo que se acerca mucho al precio más bajo jamás visto para un dron que suele venderse a su precio normal. Más caro, pero con mejor relación calidad-precio si quieres volar con regularidad, es el paquete Fly More. Este incluye baterías de repuesto y una base de carga, y también es significativamente más barato de lo habitual en este momento, bajando a 309 dólares desde su precio habitual de 449 dólares.

DJI Mini 4k ofertas

Drones más asequibles que vale la pena considerar

¿No estás seguro de que el Lito sea el dron adecuado para ti? A continuación te presentamos algunas alternativas que puedes considerar. Lamentablemente, dada la situación actual, DJI sigue siendo la marca más destacada en este ámbito.

Para quienes quieran grabar videos de selfies, el DJI Neo 2 es una opción asequible e inmejorable. Aunque ahora mismo no tiene descuento, incluso a precio completo sigue siendo muy económico. El DJI Mini 3 es una opción más cara, pero tiene descuentos importantes (lo calificamos como una «opción fantástica para principiantes»). No hay muchas opciones que no sean de DJI que podamos recomendar, con la excepción del Potensic Atom 2, que vale la pena considerar.