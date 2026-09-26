¿Qué DJI Mic debería comprar? Estas son las diferencias clave que debes conocer

DJI se hizo famosa por sus drones, pero hoy en día también se ha consolidado firmemente en otros muchos mercados de dispositivos para creadores de contenido. Entre ellos se incluyen los micrófonos. La marca fabrica una selección de micrófonos, entre los que se encuentran dos modelos lanzados este año. Nuestros evaluadores han quedado muy impresionados con todos ellos, tanto que les hemos otorgado a cada uno una calificación perfecta de cinco estrellas en sus respectivas reseñas.

Si eres un creador de contenido que busca mejorar tu audio para que sea tan bueno como tu video, ¿cómo eliges entre ellos? Aquí no hay ninguna opción que falle, pero ciertos modelos serán mejores que otros dependiendo de tus necesidades. A continuación, encontrarás una descripción general de la marca, enlaces para obtener más información sobre cada uno y una práctica tabla comparativa de especificaciones. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la gama de micrófonos de DJI.

Gama de micrófonos de DJI

Hay dos líneas principales de micrófonos: Mic y Mic Mini. La primera está más orientada a los profesionales, es más grande y cuenta con mejores especificaciones (los detalles varían según el modelo, pero puedes esperar una calidad de audio superior, una cancelación de ruido más adaptable y funciones como código de tiempo y almacenamiento integrado). La segunda es más compacta y ligera —aunque cabe señalar que los modelos principales de la línea Mic tampoco son precisamente voluminosos— y constituye una excelente opción para principiantes.

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En la gama principal, el Mic 2 (lanzado en 2024) y el Mic 3 (lanzado en 2025) siguen estando ampliamente disponibles. En la gama Mini, están el Mic Mini (lanzado en 2024), el Mic Mini 2 y el Mic Mini 2S (ambos lanzados en 2026). En nuestras reseñas, les otorgamos a todos y cada uno de ellos una calificación perfecta de cinco estrellas, por lo que puedes esperar un micrófono de gran calidad sin importar cuál elijas.

En términos generales, dentro de cada línea, cuanto más nuevo es el modelo, más avanzadas son las especificaciones, aunque las diferencias entre algunas generaciones son mayores que entre otras. El Mini 2S salió al mercado más recientemente que el Mini 2 y ofrece varias mejoras con respecto a ese modelo, entre las que destaca la grabación interna.

Para cada modelo, también puedes elegir entre varios paquetes de transmisores (TX), receptores (RX) y estuches de carga. Estos elementos, en términos generales, también se pueden comprar por separado.

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DJI Mics: comparación de especificaciones

Swipe to scroll horizontally Model: Mic Mini 2S Mic Mini 2 Mic Mini Mic 3 Mic 2 Lanzamiento: 2026 2026 2024 2025 2024 Rango: Con receptor estándar: hasta 400m / con receptor móvil: hasta 300m Con receptor estándar: hasta 400 m / con receptor móvil: hasta 300m 400m 400m 250m Conectividad: USB-C / Lightning, 3.5mm jack USB-C / Lightning, 3.5mm jack USB-C / Lightning, 3.5mm jack USB-C / Lightning, 3.5mm jack USB-C / Lightning, 3.5mm jack Bluetooth: Sí (Bluetooth 6.0) Sí Sí Sí Sí Batería: 11 horas (TX), 10 horas (RX), 40 horas con estuche 11,5 horas (TX), 10,5 horas (RX), 48 horas con estuche 11,5 horas (TX), 10,5 horas (RX), 48 horas con estuche 10 horas (transmisión), 8 horas (recepción), hasta 28 horas con el estuche completamente cargado 6 horas (TX), 6 horas (RX), 18 horas con estuche Cancelación de ruido: De dos niveles, impulsado por IA De dos niveles Dos niveles, automático Activo de dos niveles Inteligente

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