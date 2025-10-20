Un unboxing filtrado nos permite echar un primer vistazo al estabilizador para cámara DJI Osmo Mobile 8.

Ha aparecido un unboxing del DJI Osmo Mobile 8.

Podría salir al mercado en los próximos días o semanas.

El cardán es el sucesor del Osmo Mobile 7 y del Osmo Mobile 7P.

El sucesor del DJI Osmo Mobile 7P se acerca y aunque no hay nada oficial, ya podemos ver un video del unboxing filtrado del Osmo Mobile 8.

El video es cortesía de Camera Joint en TikTok (a través de Igor Bogdanov) y muestra el DJI Osmo Mobile 8 desde todos los ángulos. También podemos verlo en funcionamiento con un teléfono conectado, siguiendo a las personas mientras se mueven por la habitación.

Cuenta con una luz LED incorporada y la posibilidad de cargar un teléfono, al igual que el modelo actual. La parte superior del cardán ahora también es mucho más extensible, por lo que se puede utilizar en una mayor variedad de posiciones.

Es difícil predecir qué otras mejoras podremos ver. El aspecto más obvio que se puede mejorar en un cardán para cámara es la duración de la batería, pero el DJI Osmo Mobile 7P y el Osmo Mobile 7 no se quedaban atrás en ese aspecto, ya que ambos ofrecían unas 10 horas de autonomía entre cargas.

Fechas y precios

No hemos oído hablar mucho de filtraciones previas sobre el DJI Osmo Mobile 8, salvo rumores de que saldrá a la venta en noviembre. Según fuentes bien informadas, es posible que también veamos el DJI Neo 2 y el Mic 3 Pro al mismo tiempo.

Por supuesto, el precio será un factor crucial. El DJI Osmo Mobile 7P salió al mercado con un precio inicial de 149 dólares/135 libras/219 dólares australianos, mientras que el Osmo Mobile 7, más ligero y sin soporte para módulos, se puso a la venta por primera vez a 89 dólares/85 libras/159 dólares australianos.

Es probable que el DJI Osmo Mobile 8 tenga un precio más cercano al más caro de esos dos, dadas sus capacidades de seguimiento y iluminación con IA. El hecho de que ya haya un unboxing en la red sugiere que las cajas ya han llegado a los minoristas.

Este será solo un lanzamiento más en lo que ya ha sido un 2025 muy ajetreado para DJI. Entre los productos que la empresa ya ha lanzado se encuentran el DJI Mavic 4 Pro, el DJI Osmo 360 y el DJI Mini 5 Pro.

