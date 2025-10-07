DJI Neo 2 es una de las tres emocionantes actualizaciones de DJI que se lanzarán en noviembre. Esto es lo que nos revelan las filtraciones

Es posible que el DJI Neo original esté a punto de tener un sucesor.

Se esperan tres nuevos productos de DJI para noviembre

El DJI Neo 2, el Osmo Mobile 8 y el Mic 3 Pro podrían estar al caer

Ya se han filtrado numerosos rumores sobre las mejoras que incluirán

Sin duda, 2025 ha sido un gran año para los fans de DJI, pues la compañía ha lanzado el DJI Osmo 360 y el Mini 5 Pro, pero parece que no es todo.

Una nueva filtración apunta a tres grandes estrenos de gadgets en noviembre, encabezados por el dron básico DJI Neo 2.

Esta filtración proviene de fuentes del sector en contacto con DroneXL, y se dice que la línea completa que se presentará en noviembre está compuesta por el DJI Neo 2, el cardán para teléfonos DJI Osmo Mobile 8 y el DJI Mic 3 Pro, por lo que todos podrían salir a la venta a tiempo para las fiestas.

El DJI Neo 2 es probablemente el más esperado de los tres, según los rumores anteriores y la popularidad del DJI Neo original. Todo apunta a que este modelo ligero va a recibir algunas mejoras significativas en esta ocasión, como una mayor autonomía de vuelo y una mayor durabilidad.

Con rumores de mejores capacidades FPV (vista en primera persona) y cinewhoop en comparación con el original, el DJI Neo 2 podría dar el salto de ser un divertido modelo para principiantes a algo que resulte atractivo para creadores más serios y profesionales. Esperemos que el precio no suba demasiado como resultado.

Esto es lo que viene... tal vez

El DJI Mic 3 salió al mercado en agosto. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

No hemos oído hablar tanto de filtraciones y rumores sobre los otros dos productos, pero el DJI Osmo Mobile 8 ya ha aparecido anteriormente en documentos normativos. Al igual que con la actual serie Mobile 7, es posible que volvamos a tener un modelo estándar y un modelo Pro.

En cuanto al DJI Mic 3 Pro, el DJI Mic 3 original se presentó en agosto, por lo que parece que DJI no ha perdido tiempo en preparar una versión aún más premium. Se rumorea que contará con una mayor resistencia a la intemperie, compatibilidad con XLR y mayor capacidad de almacenamiento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Teniendo en cuenta que el DJI Mic 3 ya es uno de los mejores micrófonos inalámbricos del mercado (al igual que su predecesor), es posible que la edición Pro no aporte demasiadas mejoras. Es probable que DJI se centre en algunas especificaciones concretas que resulten atractivas para los usuarios profesionales que estén dispuestos a pagar un poco más.

Al igual que con el DJI Neo 2, el precio será crucial, y te informaremos tan pronto como DJI lo haga oficial. DroneXL no da una fecha exacta para el lanzamiento de estos productos, pero sin duda DJI estará ansioso por sacarlos al mercado antes del fin de semana de compras del Black Friday, que comienza el 28 de noviembre.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.