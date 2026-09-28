“iPhone Duo, edición no plegable”: una filtración revela que Apple prepara una nueva iPad mini, incluso después de su iPhone plegable, y también aparecen los supuestos colores del HomePod mini 2

Ha aparecido un iPad mini de 8.ª generación en el código de Apple

El dispositivo podría lanzarse tan pronto como el próximo mes

Podría acompañarlo un HomePod mini actualizado

¿Significa la llegada oficial del iPhone Duo que el iPad mini se retirará discretamente? No según las últimas filtraciones de Apple, que sugieren que el iPad más pequeño de la gama recibirá un modelo renovado más pronto que tarde.

Este será el iPad mini 8, si llevas la cuenta, el sucesor del iPad mini 7 que se lanzó en octubre de 2024, y el colaborador de MacRumors, Aaron Perris, ha detectado referencias a él en el código de Apple.

El código revela un par de imágenes del próximo iPad mini, con una cámara frontal en posición horizontal que lo alinea con los demás iPads, y una pequeña ranura recortada en la parte superior del vidrio de la pantalla, que probablemente sea para un altavoz.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Según Mark Gurman de Bloomberg, el dispositivo podría lanzarse el próximo mes, coincidiendo con el calendario de octubre de varios modelos anteriores del iPad mini. Una de las mejoras que esperamos esta vez tiene que ver con la resistencia al agua.

También viene otra HomePod mini

¿Recuerdas la HomePod mini? (Image credit: TechRadar)

Por supuesto, este será el primer iPad mini en lanzarse en la era del iPhone Duo, lo que llevó a un usuario de Reddit a describirlo como el "iPhone Duo: edición no plegable". La pantalla del iPad mini de séptima generación mide 8.3 pulgadas, mientras que la pantalla principal del iPhone Duo tiene un tamaño similar de 7.6 pulgadas.

Parece que seguirá habiendo espacio en el mercado para ambos, sobre todo porque el precio del iPhone Duo comienza en 1,999 dólares / 1,999 libras esterlinas / 3,499 dólares australianos (con 256 GB de almacenamiento), mientras que el del iPad mini actual es de 599 dólares / 599 libras esterlinas / 949 dólares australianos (con 128 GB de almacenamiento).

En otras noticias sobre rumores de Apple, la misma combinación —un código oculto de Apple descubierto por el colaborador de MacRumors, Aaron Perris— ha revelado algunos posibles nuevos colores para el HomePod mini 2: verde, rosa, azul, blanco y negro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto supone un cambio considerable respecto a la gama actual (amarillo, naranja, azul, blanco y medianoche), y, una vez más, es probable que el lanzamiento sea en octubre. El primer HomePod mini se presentó allá por octubre de 2020.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.