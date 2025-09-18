He estado probando el DJI Mini 5 Pro y, créeme, es el dron ideal si grabas para redes sociales

Los minidrones no serán igual nunca más gracias al nuevo DJI Mini 5 Pro, un dron para principiantes con sensor de 1 pulgada, detección de objetos, seguimiento activo y mayor velocidad de vuelo.

De hecho, es posible que DJI se haya creado un problema con el excelente DJI Mini 5 Pro, ya que ¿quién querrá ahora sus otros drones para consumidores?

Con un peso inferior a 250 g, el modelo mini insignia se encuentra en la categoría de drones sin restricciones (C0 en Europa), pero supera con creces su peso, lo que supone una amenaza para modelos más caros como el Air 3S, que es un dron fantástico por derecho propio.

Puedes hacerte con el Mini 5 Pro Fly More Combo más caro, que incluye un centro de carga, dos baterías de repuesto, un kit de filtros ND y un controlador RC 2 (que cuenta con una pantalla táctil de 5,5 pulgadas) por 979 £ / 1699 AU$, u optar por el paquete estándar de 679 £ / 1119 AU$ (precio y disponibilidad en EE. UU. por confirmar).

Por ese precio, obtienes un conjunto de características ridículo. Y después de haber volado el mini dron y haber compartido mis primeras impresiones, hay algunas características destacadas que creo que deberías conocer, especialmente si grabas una mezcla de contenido social de formato largo y corto.

Esa cámara

Como actualización del Mini 4 Pro, son las capacidades de vídeo del Mini 5 Pro las que más destacan. El sensor es de 1 pulgada, más grande, el mismo de 50 MP que el del Air 3S.

Junto con una profundidad de color de 10 bits y el perfil de color D Log M de DJI, la calidad de vídeo 4K del Mini 5 Pro supera a la de otros modelos mini, igualando prácticamente a la del Air 3S, más caro. Por ejemplo, se aprecian detalles en las zonas más iluminadas que simplemente se pierden en los modelos más económicos.

Y aunque el Air 3S tiene una segunda cámara teleobjetivo para una perspectiva más ajustada, el Mini 5 Pro, con una sola cámara, tiene un as en la manga: la rotación del rollo.

Su cámara montada en un cardán de tres ejes ofrece un rango de rotación de 225 grados, lo que permite el disparo vertical. Así es, con solo pulsar un botón puedes cambiar entre el disparo horizontal y el vertical, sin perder resolución. El Air 3S, sin embargo, solo graba vídeo vertical hasta 2,7K.

La rotación de rollo es una función revolucionaria para el contenido de redes sociales: es el tipo de habilidad que se encuentra en el dron profesional Mavic 4 Pro, que cuesta tres veces más que el Mini 5 Pro.

Puedes obtener vídeo 4K en alta resolución en cualquier formato que elijas. Y no sacrificarás nada de calidad hasta 60 fps: es 10 bits en todo momento (mira mi breve vídeo vertical de muestra, arriba). También hay grabación a cámara lenta: 4K a 120 fps y 1080p hasta 240 fps.

El Mini 5 Pro también incluye la detección de objetos omnidireccional de DJI con LiDAR frontal, además del refinado seguimiento de sujetos ActiveTrack de 360°, que se mantendrá fiel a tu sujeto, manteniéndolo en el centro del encuadre incluso mientras navega entre los obstáculos circundantes.

Las características del Mini 5 Pro se parecen en muchos aspectos a las del Air 3S, pero este último pesa más de 700 g, lo que significa que hay que cumplir con normativas adicionales. Una vez más, el Mini 5 Pro se sitúa en esa categoría mágica de menos de 250 g.

Rara vez utilizo la expresión «revolucionario», pero me parece adecuada para el Mini 5 Pro: DJI acaba de subir el listón para los creadores de contenido.

A menos que seas un cineasta aéreo profesional que necesite la calidad del Mavic 4 Pro, no se me ocurren muchas razones por las que te interesaría otro dron que no sea el Mini 5 Pro, de menos de 250 g.