El DJI Mini 5 Pro ha llegado, y oficialmente alcanza el límite de lo que es posible con un mini dron

DJI Mini 5 Pro en vuelo: fíjate en la rotación de 225 grados de la cámara, que permite la orientación vertical, y en la indicación del nuevo sensor de 1 pulgada en el interior.

Primer dron DJI Mini con un sensor de 1 pulgada, pero con un peso inferior a 250 g.

La cámara puede girar hasta 225 grados para permitir la grabación vertical.

El precio comienza en 679 £ / 1119 AU$ (precio y disponibilidad en EE. UU. por confirmar).

DJI acaba de elevar el nivel para los drones de entrada con su nuevo Mini 5 Pro. El más reciente modelo insignia es el primero de la serie "Mini" en incorporar un sensor más grande de 1 pulgada, que permite mejorar el video en 4K hasta 120fps, capturas fijas de 50 MP y video cinematográfico de 10 bits con perfil de color D-Log M y un rango dinámico de 14EV.

La cámara con gimbal también ofrece un rango de movimiento mayor, ahora de hasta 225 grados de rotación en el eje, lo que habilita la grabación vertical. Combinado con los movimientos QuickShots de un solo clic de DJI y las mejoradas habilidades de ActiveTrack 360°, el Mini 5 Pro promete imágenes aéreas de siguiente nivel.

Las funciones de seguridad también reciben un impulso: el sensado omnidireccional de obstáculos se ve reforzado con LiDAR frontal para mejorar el regreso automático a casa durante la noche, mientras que el tiempo de vuelo alcanza hasta 36 minutos con una carga completa.

Lo más importante es que DJI logró integrar este hardware adicional —que mejora notablemente el rendimiento— en un dron que aún pesa menos de 250 g. Oficialmente, el Mini 5 Pro entra en la categoría C0 en Europa, aunque existe una ligera ambigüedad sobre su peso exacto.

He podido probar el nuevo dron insignia de la serie Mini; revisa mis primeras impresiones del DJI Mini 5 Pro ahora mismo y mantente atento a mi veredicto completo una vez que lo ponga a prueba a fondo.

Dicho de forma simple: es casi seguro que el Mini 5 Pro será considerado el mejor dron para principiantes disponible. Aún mejor: su precio resulta sorprendentemente accesible.

El paquete Mini 5 Pro Fly More Combo (RC2), el más caro, incluye el Mini 5 Pro, un centro de carga de baterías, dos baterías adicionales y el controlador RC2, que se muestra aquí junto con el kit de filtros ND. (Image credit: DJI)

Estableciendo el estándar para los drones para principiantes, pero surge el mismo problema con DJI/EE. UU.

El paquete estándar DJI Mini 5 Pro cuesta 679 £ / 11119 AU$ y el Fly More Combo (DJI RC-N3) cuesta 1419 AU$, mientras que el Fly More Combo (DJI RC2) cuesta 1699 AU$.

Notarás que no hay precios para EE. UU. arriba. Esto se debe a que la postura de DJI ante la posible prohibición y los aranceles en EE. UU. es la siguiente:

"El DJI Mini 5 Pro no estará disponible oficialmente en Estados Unidos tras su lanzamiento mundial el 17 de septiembre. DJI sigue comprometido con el mercado estadounidense y está optimizando su estrategia para ofrecer el mejor servicio a sus clientes en medio de las condiciones locales en constante evolución".

Al igual que los productos recientes de DJI, como el Mavic 4 Pro, parece poco probable que el Mini 5 Pro aparezca en la tienda oficial de DJI en Estados Unidos. Existe la posibilidad de que los minoristas independientes tengan el Mini 5 Pro en stock, pero en el momento del lanzamiento simplemente no sabemos cuándo o si el Mini 5 Pro llegará a Estados Unidos.

Es una mala noticia para los pilotos estadounidenses. Con 249,9 g, el Mini 5 Pro amplía los límites de lo que es posible en un dron con cámara sin restricciones, perfeccionando el anterior Mini 4 Pro con un sensor más grande de 1 pulgada y funciones de vuelo y seguridad mejoradas.

DJI ha mejorado el rendimiento del modo ActiveTrack 360°, lo que promete un mejor seguimiento del sujeto. (Image credit: DJI)

Hay alternativas especializadas en el horizonte con un conjunto único de características, como el Antigravity A1 de Insta360 con su cámara de 360 grados y el HoverAir Aqua, resistente al agua, que puede despegar y aterrizar en el agua.

Sin embargo, para mí, el DJI Mini 5 Pro es el que parece ofrecer el paquete completo, y es difícil ver en qué aspectos podría mejorar DJI en un futuro sucesor manteniendo ese peso mágico por debajo de los 250 g.

Estén atentos a mi veredicto detallado, que publicaré próximamente. Mientras tanto, cuéntenme qué opinan sobre el último minidrón de DJI en los comentarios a continuación.