La Canon EOS R8 II no es la cámara retro que esperaban los fans: esta actualización full-frame tiene un “toque moderno” que me recuerda mucho a Nikon y Sony

La Canon EOS R8 Mark II mejora la R8 original con estabilización de imagen

Además, cuenta con un nuevo diseño «inspirado en la tradición de Canon»

Los precios comienzan en 1,729 libras esterlinas; la fecha de lanzamiento está por confirmar

La Canon EOS R8 Mark II ya está aquí, y no es la versión digital de la cámara réflex analógica AE-1 de hace 50 años, como sugerían los rumores, pero sí representa una nueva dirección de diseño para el fabricante líder mundial de cámaras.

Canon se ha mantenido fiel históricamente a un enfoque de diseño consistente para sus cámaras DSLR y sin espejo, con curvas suaves y controles familiares. Sin embargo, la EOS R8 Mark II está «inspirada en la herencia de Canon» con un «toque moderno», según me dijo un portavoz de Canon, y es diferente a cualquier otro modelo anterior; échale un vistazo a mis primeras impresiones.

Me gusta el nuevo aspecto angular, pero creo que la empresa, sin quererlo, ha creado una cámara que se ve igual que las de sus principales rivales, Sony y Nikon, y no creo que podamos llamarla retro.

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Así es como se ve lo de «inspirado en la herencia de Canon»: al parecer, las Canon F-1, T80 y AE-1 dan forma al nuevo diseño de la EOS R8 Mark II. ¿Lo ves? (Image credit: Canon)

Los fans de Canon que esperaban un modelo con montura EOS R de estilo clásico que rivalizara con la Nikon Zf seguramente se sentirán decepcionados. ¿Podría el departamento de diseño de Canon haber ido más allá? Quizás, pero no hay nada que indique que no vaya a apostar por un estilo totalmente retro en el futuro con otro modelo.

El diseño es el tema principal de conversación, pero hay muchas otras características que vale la pena destacar en lo que es una sólida actualización de la EOS R8 original.

Más allá de la apariencia

Al igual que la EOS R8 —que, según me informó Canon, seguirá en el mercado—, también cuenta con un sensor de fotograma completo de 24.2 MP, pero en esta ocasión incorpora estabilización de imagen integrada en el cuerpo con una capacidad de hasta 7.5 EV.

El disparo continuo vuelve a alcanzar hasta 40 fps utilizando el obturador electrónico —de hecho, al igual que la EOS R8, no cuenta con obturador mecánico alguno—, pero se ha agregado la función de precaptura de hasta medio segundo antes de presionar completamente el disparador, lo cual es útil cuando tus reacciones no son lo suficientemente rápidas, y es una novedad en una cámara Canon de este rango de precios.

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Y —¡aleluya!— se ha agregado un joystick de enfoque automático (Canon lo llama «multicontrolador»), ubicado junto a un botón de enfoque automático; ambos están convenientemente situados justo al lado de donde descansa el pulgar. Pude usar fácilmente la cámara y su enfoque automático con una sola mano, con el lente de kit de 24-105 mm F4-7.1 IS STM acoplado.

Cuenta con el sistema Dual Pixel CMOS AF II de Canon, así como con la detección de personas, animales y vehículos, además del modo «Registrar personas» de Canon, con la opción de almacenar hasta 10 personas para que la cámara les dé prioridad —muy útil para bodas, eventos deportivos y demás.

El video sigue siendo en 4K, pero ahora alcanza hasta 60 fps y se sobremuestrea a partir de 6K; además, hay grabación en cámara lenta a 180 fps en 1080p. Cuenta con una luz indicadora que muestra cuándo la cámara está grabando, mientras que ahora se accede a la ranura para la tarjeta de memoria SD a través de una compuerta lateral, en lugar de por debajo, en el compartimento de la batería.

Esas son algunas de las mejoras más importantes, pero también hay muchas cosas que nos resultan familiares. Por ejemplo, la pantalla táctil orientable de 3 pulgadas y 1,62 millones de puntos y el visor electrónico (EVF) de 2,36 millones de puntos no han cambiado, y la batería es la misma. De hecho, con la función de estabilización de imagen, que consume mucha energía, la autonomía es ligeramente menor que antes; la duración de la batería es uno de los principales puntos débiles de la EOS R8 Mark II.

La cámara pesa 19.3 oz / 546 g con la tarjeta y la batería incluidas, y la calidad del cuerpo de plástico vuelve a ser claramente de nivel básico; no se trata de una cámara resistente a las inclemencias del tiempo que puedas maltratar como lo es la más robusta EOS R6 Mark III, que es la cámara casi perfecta de Canon por debajo de la cual se sitúa la EOS R8 Mark II.

En general, creo que Canon ha abordado los aspectos clave que se debían mejorar con respecto a la EOS R8, al incorporar estabilización de imagen integrada en un cuerpo que se siente mejor en la mano, aunque la calidad de construcción y la duración de la batería la sitúan muy por debajo de la EOS R6 Mark III.

También debo mencionar la Nikon Z5 II de 2025, que es la rival obvia de nivel de entrada en formato completo de la EOS R8 Mark II, y que está disponible a un precio ligeramente más bajo. La cámara de Nikon tiene muchas similitudes, pero con un chasis de aleación de magnesio y resistencia a las inclemencias del clima, es claramente la más resistente de las dos; además, cuenta con una pantalla LCD y un visor electrónico (EVF) superiores. Si aún no te has comprometido con Canon, la Z5 II parece ser la mejor de las dos cámaras.

La EOS R8 Mark II cuesta desde £1,729 solo por el cuerpo, o £2,119.99 con el 24-105 mm F4-7.1 IS STM (no confundas este lente con el 24-105 mm F4 L, que es más caro), y parece ser la opción ideal para los usuarios que buscan funciones potentes pero a quienes les preocupa menos la calidad de construcción y la vida útil de la cámara. Actualizaré esta página con los precios de EE. UU. y Australia en cuanto los tenga.

¿Qué opinas de la nueva EOS R8 Mark II, especialmente de su nuevo diseño? Puedes votar en la encuesta de arriba y dejar tus comentarios abajo.

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