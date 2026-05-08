Sony y Canon presentarán nuevas cámaras el mismo día la próxima semana, y ya sé cuál de las dos me entusiasma más

Un avance de Sony anuncia una nueva cámara "R" para la próxima semana

No se han confirmado detalles, pero es probable que forme parte de la serie "A7R" de alta resolución

Tiene el potencial de convertirse en la cámara de formato completo con mayor resolución hasta la fecha

La próxima semana va a ser muy importante para los aficionados a las cámaras. Tras un paréntesis sin grandes lanzamientos en 2026, ya hemos visto el segundo de los dos avances de los principales fabricantes. Canon fue la primera en dar el paso, adelantando una cámara totalmente nueva cuya presentación oficial tendrá lugar el 13 de mayo; a juzgar por las pistas del avance, creemos que se tratará de un modelo de vlogging de formato completo. Y ahora, le toca el turno a Sony.

En su canal de YouTube, Sony ha publicado un breve clip de 40 segundos que anuncia el lanzamiento de una nueva cámara. No hay imágenes en el clip, solo una línea de texto que dice «Listo para la próxima R», con la fecha y la hora del anuncio debajo. ¿Y esa fecha? Lo adivinaste: el 13 de mayo, el mismo día que Canon. La hora exacta será las 06:30 PT / 09:30 EDT / 14:30 BST / 23:30 AEST.

Entonces, ¿de qué se trata? Si no estás familiarizado con el tema, la "R" hace referencia a la línea Alpha 7R de Sony, su gama de cámaras sin espejo de fotograma completo que se centran en la alta resolución (la nomenclatura también se ha aplicado a la A7C R, ideal para viajar). Las cámaras A7 son todoterreno, las A7S están diseñadas para la sensibilidad en condiciones de poca luz, las A1 son modelos profesionales de gama alta y las A9 son cámaras velozes enfocadas en el deporte. En cambio, si compras una cámara A7R, es porque quieres píxeles, y muchos.

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La última incorporación a la serie es la Sony A7R V, que salió al mercado originalmente en 2022 y sigue siendo una de nuestras mejores opciones en cámaras de formato completo. Equipada con un sensor CMOS de fotograma completo de 61 MP, fue y sigue siendo la cámara de fotograma completo con mayor resolución disponible, aunque este es un título que comparte con algunos otros modelos de la gama Sony, incluyendo la Sony A7C R, ideal para viajar, y el modelo anterior de la serie principal, la Sony A7R IV, que salió al mercado en 2019.

Es esa última estadística la que me hace pensar que Sony podría estar preparando algo especial aquí, y me hace sentir mucho más emocionado por ver cómo será la nueva cámara de Sony que por la oferta de Canon. Ese sensor de 61 MP lleva en el mercado desde 2019, hace siete años. Si Sony va a lanzar una nueva cámara de la serie A7R, sin duda tendremos algo nuevo. La pregunta es: ¿qué?

La Sony A7R V es una auténtica bestia en cuanto a resolución se refiere, y parece que va a tener una sucesora. (Image credit: Future)

Por qué esta podría ser la cámara de formato completo con mayor resolución hasta la fecha

Es posible que te preguntes con razón: si Sony ya ostenta el título de la cámara de formato completo con mayor resolución, ¿por qué necesita ir más allá? Pero el panorama ha cambiado considerablemente desde 2019. Las cámaras sin espejo de formato medio, como la GFX 100S II de Fujifilm y la X2D II 100C de Hasselblad, han puesto los sensores de 100 MP al alcance de los mismos fotógrafos que compran cámaras A7R, ya que los precios no difieren mucho, y la velocidad de funcionamiento de estas cámaras ha mejorado lo suficiente como para deshacerse del estereotipo del «formato medio engorroso». No pueden disparar y enfocar tan rápido ni con tanta fiabilidad como los modelos de fotograma completo, pero no están tan lejos.

Y ha habido avances interesantes por otros frentes. La EOS R5 Mark II de Canon, de formato completo, tiene una resolución nativa de 45 MP; en teoría, eso queda por detrás de los 61 MP de Sony. Sin embargo, la EOS R5 Mark II utiliza una ingeniosa tecnología de aumento de resolución integrada en la cámara para mejorar la calidad de la imagen hasta en 4 veces, generando archivos de 180 MP. Los resultados son realmente impresionantes, y si estuviera buscando la máxima resolución para producir impresiones gigantescas, sé qué cámara elegiría.

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Por eso, en mi opinión, es imposible que Sony esté pensando en limitarse a colocar el mismo sensor de 61 MP en un cuerpo de cámara renovado y seguir llamándola la cámara de formato completo con mayor resolución. Las cosas han cambiado demasiado, y la nueva A7R VI —suponiendo que sea esa la que nos presenten— tendrá que ofrecer algo más que eso para causar sensación. ¿Aumentará Sony el número de píxeles de su sensor de formato completo? ¿Imitará el escalado integrado en la cámara de Canon? ¿O estamos a punto de ver algo completamente nuevo?

No nos engañemos, esta nueva cámara no va a ser barata. Pero sí creo que va a ser interesante, y por eso estaré pendiente del anuncio de Sony la próxima semana con mucho más interés que del de Canon. ¿Otro modelo de vlogging de formato completo? Lo siento, pero no me emociona mucho.

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