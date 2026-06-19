"Nos encantaría fabricar lentes como estos": Fujifilm quiere que votes por los tres "lentes de ensueño" que podría fabricar en el futuro. A continuación te explicamos cómo dar tu opinión

El XF 35 mm f/1.4 original, que se muestra arriba, podría recibir una actualización a la versión Mark II, y se han propuesto tres opciones

Si eres como yo, soñar con el equipo fotográfico ideal puede ser casi un hábito. Ese lente que te encantaría tener, o el que le falta a tu sistema fotográfico. Fujifilm acaba de democratizar el proceso... en cierto sentido.

Durante un evento en vivo titulado "Focus on Glass – Untold Stories", el fabricante de cámaras digitales de estilo retro presentó 14 conceptos de lentes y quiere que des tu opinión sobre tus favoritos.

Yukitaka Takeshita y Yumi Miyauchi, de Fujifilm, líderes del equipo de planeación de productos de la montura X, presentaron cada opción a lo largo de la presentación de 38 minutos (ve el video de YouTube más abajo), cubriendo las categorías "Carácter distintivo", "Gran apertura", "Reviviendo leyendas" y "Zoom de alto aumento".

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Tres de las opciones incluían variantes «Mark II» del objetivo fijo original de 35 mm f/1.4, pero espero que varias opciones nuevas de "gran apertura" entusiasmen especialmente a los fans de Fujifilm.

Los favoritos

Focus on Glass - Untold Stories - / FUJIFILM [Subtitles available] - YouTube Watch On

Existe la posibilidad de elegir tres favoritos, y yo ya emití mi voto. Fujifilm configuró los resultados para que sean visibles en tiempo real, lo que significa que, una vez que votas, puedes ver cuáles son los modelos que encabezan las preferencias, con actualizaciones cada cinco minutos.

No me sorprende en absoluto cuáles son las dos opciones que se están despegando del resto durante las primeras 24 horas: el XF 16-80mm f/2.8 y el XF 18-50mm f/1.4. Se trata de dos zooms versátiles con aperturas rápidas que, al momento de escribir este artículo, acumulaban el 32% de todos los votos.

Recuerda que los lentes con montura X están diseñados para sensores APS-C, por lo que estos objetivos equivalen aproximadamente a distancias focales de 24-120 mm y 27-75 mm en formato full-frame, respectivamente. Se espera que el zoom f/2.8 tenga un peso de entre 400 y 500 gramos, mientras que el zoom f/1.4 pesaría menos de 800 gramos, por lo que ambos serían relativamente ligeros y compactos considerando su compleja construcción óptica.

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Todo apunta a que el XF 16-80mm f/2.8 terminará liderando la votación general; parece el lente de viaje ideal. Sin embargo, personalmente me entusiasma más una de las opciones con mayor personalidad: el XF 90mm f/2 APD.

Si no conoces el significado de APD, se refiere a un elemento de apodización, una característica poco común en los lentes actuales que está diseñada para generar un efecto de bokeh más suave y etéreo, especialmente atractivo para la fotografía de retrato.

La propuesta de Fujifilm equivale a una distancia focal de 135 mm en formato full-frame y me recuerda a un lente Nikon F que tuve durante muchos años antes de venderlo por un precio superior al que pagué originalmente: el legendario 135mm f/2 DC. Sony también cuenta con una óptica similar en su catálogo, un 135mm STF (Smooth Transition Focus).

Estoy seguro de que tú también tendrás tus propias preferencias. Así que, si quieres participar, visita el sitio de Fujifilm para revisar todas las opciones disponibles —incluido un XF 33mm f/1.0— y emitir tu voto. Puedes elegir hasta tres de las 14 propuestas.

Por supuesto, no existe ninguna garantía de que alguno de estos lentes llegue a producirse. Aun así, me encanta que Fujifilm involucre al público en este tipo de procesos, y estoy convencido de que, si uno o ambos de los actuales favoritos terminan convirtiéndose en productos reales, serían extremadamente populares.

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