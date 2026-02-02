Leica finalmente ha fabricado un Noctilux de 35 mm, un objetivo compacto de la serie M ideal para los fotógrafos callejeros, con un precio sorprendente

Lente Leica Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH acoplada a una cámara Leica sobre una superficie de piedra (imagen recortada)

Leica ha presentado su primer objetivo Noctilux de 35 mm de la serie M, con una apertura máxima de f/1,2.

Se une al 50 mm f/0,95 y al 75 mm f/1,25 para formar un trío de objetivos de máxima calidad para condiciones de poca luz.

Está disponible en todo el mundo desde su lanzamiento y cuesta 9650 $ / 7700 £ (precio y disponibilidad en otros países por confirmar).

Los objetivos Noctilux son legendarios desde que Leica presentó el primero hace 60 años, un objetivo de 50 mm f/1,2 en 1966, que hoy en día cuesta alrededor de 50 000 dólares/30 000 libras, si es que se puede encontrar, o se puede adquirir el homenaje de Light Lens Lab por mucho menos.

Ofrecen un rendimiento supremo, especialmente con poca luz, y la clave de esas habilidades está en el nombre: Noctliux deriva de las palabras latinas «noctu» y «lux», que simplemente significan «noche» y «luz».

¿Qué hace que los objetivos Noctilux sean tan especiales? Su gran apertura y su capacidad para captar la luz. Y para aquellos que puedan permitírselo, acaba de llenarse un vacío que existía desde hacía tiempo en la gama: el de la distancia focal de 35 mm.

El nuevo objetivo Leica Noctilux-M 35 mm f/1.2 ASPH sigue los pasos de los modernos objetivos 50 mm f/0.95 y 75 mm f/1.25, y ofrece la mayor apertura de cualquier objetivo Leica en esta distancia focal moderadamente gran angular.

Viene en un cuerpo especialmente compacto, con solo 50,2 mm de longitud, más pequeño que sus compañeros de 50 mm y 75 mm, y pesa 416 g.

Es una opción premium para la fotografía con poca luz, con un precio acorde: la friolera de 9650 dólares/7700 libras esterlinas. Pero a juzgar por el revuelo que he visto en los foros de Leica, es un objetivo que muchos fans de Leica llevan tiempo esperando y para el que tienen la cartera preparada.

Una combinación de ensueño para la fotografía nocturna

Cada vez hay más objetivos fijos de 35 mm f/1,2 para diversos sistemas de cámaras, como los de Nikon y el recientemente anunciado Viltrox AF 35 mm F1,2 LAB, que es el que utilizo actualmente para mi cámara Nikon, pero ninguno tan compacto como el nuevo Noctilux-M 35 mm f/1,2 ASPH de Leica.

Montada en un cuerpo de la serie M, como la Leica M11-P o la reciente M-EV1 (con la que espero que el enfoque crítico sea más fácil), se obtiene una combinación discreta que seguro será un éxito entre los fotógrafos callejeros de Leica, al menos entre aquellos que puedan permitirse su elevado precio.

El Noctilux-M 35 mm f/1.2 ASPH no solo ofrecerá un rendimiento supremo en condiciones de poca luz gracias a su capacidad para captar la luz, sino que también tiene la capacidad de crear una profundidad de campo muy reducida, para escenas de ensueño. Ya puedo visualizar el tipo de fotos nocturnas callejeras que se harán con este lente. Al mismo tiempo, también permitirá velocidades de obturación más rápidas, por lo que el movimiento en condiciones de poca luz se puede congelar con mayor claridad.

El enfoque cercano es de tan solo 50 cm a través de la vista en vivo, o de 70 cm con un telémetro óptico. Aprovechar al máximo este enfoque cercano mejorado (en comparación con los otros objetivos Noctilux) permitirá aprovechar aún más la profundidad de campo reducida.

Dada la popularidad de las cámaras Leica para la fotografía documental y callejera, al igual que la distancia focal de 35 mm, realmente veo un lugar para el Noctilux-M 35 mm f/1.2 ASPH, y espero que sea uno de los objetivos más populares de Leica.

