Nikon presenta el nuevo zoom 70-200 mm f/2.8 para sus cámaras sin espejo de la serie Z, y podría ser el segundo objetivo perfecto

El nuevo Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S II pesa solo 998 g.

Promete un enfoque automático más silencioso y rápido, y seis pasos de estabilización.

Disponible a partir de marzo, con un precio de 2999 £ (precio en EE. UU., Australia y otros países por confirmar).

Nikon ha anunciado el Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S II, una revisión de segunda generación de su teleobjetivo zoom que promete un ahorro de peso líder en su clase, un sistema de enfoque automático más rápido y una fórmula óptica rediseñada, todo ello manteniendo la apertura máxima de f/2.8 que hace que este tipo de lente sea tan útil en condiciones de poca luz. El nuevo objetivo estará disponible a partir de marzo de 2026, con un precio de 2999 $ / 2999 £ (el precio en Australia está por confirmar).

La cifra más destacada es su peso. Con solo 998 g (sin el collarín para trípode), el nuevo objetivo es 362 g más ligero que el Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S original y, según Nikon, es el objetivo más ligero entre las opciones de 70-200 mm f/2.8 para cámaras sin espejo de fotograma completo.

También es 12 mm más corto que antes, lo que debería suponer una gran diferencia al disparar a mano alzada durante largos periodos de tiempo, o incluso cuando se monta en un cardán para trabajar con vídeo. De hecho, el diseño interno del zoom mantiene el centro de gravedad constante al cambiar las distancias focales, lo que parece algo que los operadores de cardanes deberían apreciar especialmente.

El enfoque automático también se ha mejorado. El nuevo objetivo utiliza los motores de bobina móvil «Silky Swift» de Nikon y, según se afirma, ofrece velocidades de enfoque automático hasta 3,5 veces más rápidas que la versión de primera generación cuando se combina con un cuerpo de cámara que utilice el procesador EXPEED 7, como la Nikon Z6 III o la Z8.

El objetivo también es un 50 % más silencioso, lo que es importante para los videógrafos que desean un audio limpio en la cámara sin que el zumbido mecánico del sistema de enfoque se cuele en sus grabaciones.

La estabilización de imagen se ha mejorado hasta alcanzar seis pasos de reducción de vibraciones en el objetivo, con Synchro VR disponible en los cuerpos Z compatibles para maximizar la estabilidad en todo el encuadre.

La fórmula óptica también se ha rediseñado y, según Nikon, el diseño optimizado utiliza menos elementos distribuidos de forma más eficiente, incorporando elementos asféricos de doble cara, cristal Super ED y SR, y nuevos recubrimientos para mejorar la nitidez, obtener un bokeh más bonito y una mayor resistencia a los destellos.

Se han incluido algunas mejoras ergonómicas para completar lo que me parece una actualización muy completa: el anillo de control se puede desactivar para un funcionamiento suave y continuo durante la grabación de video; el collarín del trípode es extraíble y utiliza una base Arca-Swiss; y el parasol incluye una ventana para filtros, un pequeño pero inteligente detalle que significa que no será necesario quitar el parasol cuando se utilice un filtro ND variable giratorio.

¿Un segundo objetivo perfecto para tu mochila?

Para los fotógrafos que utilizan el sistema Nikon Z, creo que este objetivo es el complemento ideal para un zoom estándar como el magnífico Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S II.

El rango focal de 70-200 mm f/2.8 es uno de los más versátiles en fotografía, ya que resulta igual de cómodo para fotografiar bodas, deportes, fauna salvaje y espontaneidad callejera, y la combinación de un sistema AF más rápido y silencioso con un cuerpo significativamente más ligero hace que esta nueva versión sea más recomendable que su predecesora para los fotógrafos que desean un alcance adicional sin el cansancio que suele suponer llevar todo el día un objetivo pesado.

También promete ser una importante mejora para aquellos que todavía utilizan el modelo anterior a este objetivo, el AF-S Nikkor 70-200 mm f/2.8E FL ED VR. El editor de cámaras de TechRadar, Timothy Coleman, afirma que esa versión ha sido su objetivo más utilizado a lo largo de los años, pero que está pensando en cambiarlo por este nuevo objetivo sin espejo.

Si te interesa un kit de dos objetivos para eventos o viajes y ya tienes cubierta la parte de zoom de calidad, desde gran angular hasta estándar, esta parece la siguiente compra obvia. Estará disponible a partir de marzo de 2026.

