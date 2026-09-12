Probé el primer lente ojo de pez de Sony: el 8-14 mm F3.5 G demuestra por qué vale la pena la perspectiva ultra gran angular y distorsionada

Sony presenta el lente FE 8-14 mm F3.5 G

Es el primer lente ojo de pez de la compañía, con un campo de visión de 180 grados

Cuesta 1,700 euros aunque aún está por confirmarse un precio global, así como disponibilidad

Sony ha presentado su primer lente ojo de pez, el FE 8-14 mm F3.5 G, que se convierte en el lente de mayor ángulo de campo de la creciente gama de lentes de la empresa —y ya he tenido la oportunidad de probarlo antes del anuncio—.

Debo admitir que me tomó por sorpresa darme cuenta de que Sony no contaba con un lente ojo de pez para sus cámaras sin espejo hasta ahora —después de todo, ya hay una gran cantidad de lentes Sony disponibles—, pero el 8-14 mm sin duda atraerá a los aficionados a la perspectiva ultra gran angular y distorsionada.

Populares para la astrofotografía, los paisajes urbanos, deportes como el skateboarding y los videos musicales de hip-hop, los objetivos ojo de pez son los de mayor ángulo disponibles, y ahora por fin hay uno con el nombre de Sony.

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Original FX3 (Image credit: Future / Tim Coleman)

Este objetivo compacto está diseñado para cámaras de formato completo y cuenta con una apertura máxima de f/3.5 en todo su rango de zoom de 8 a 14 mm. Sin duda, cumple con lo que se espera de él: es resistente al polvo y a la humedad, incluye un bloqueo de zoom, un anillo de apertura con o sin clic, un interruptor de enfoque y un soporte para filtros en la parte trasera (lo cual es muy útil, ya que el objetivo no admite filtros roscados debido al elemento frontal abombado).

El zoom y el enfoque son internos, lo que significa que el cuerpo del lente no se extiende al hacer zoom; la distancia mínima de enfoque es de solo 0,15 m, con un aumento máximo de 0,22x —a menudo querrás aprovechar al máximo la distancia mínima de enfoque para resaltar a los sujetos en el encuadre.

En su distancia focal más amplia, de 8 mm, el lente cubre un campo de visión completo de 180 grados, lo que significa que gran parte del parasol incorporado queda dentro del encuadre; estas imágenes requieren procesamiento para eliminar el viñeteado pronunciado. Sin embargo, al hacer zoom hasta 14 mm, el parasol queda completamente fuera de la toma.

La verdad es que nunca me he llevado bien con los objetivos ojo de pez: la perspectiva ultra gran angular y distorsionada no es algo que me guste especialmente ni que sienta que pueda aprovechar, mientras que prefiero los objetivos ultra gran angulares rectilíneos (que corrigen esa distorsión en las líneas rectas).

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Sin embargo, me estoy poniendo a prueba y le estoy dando una oportunidad de verdad al primer objetivo ojo de pez de Sony. Aún estoy en las primeras etapas de mis pruebas con el lente FE 8-14 mm F3.5 G, y espero poder compartir mi reseña pronto.

El lente forma parte de la gama «G» de Sony, destinada a aficionados, y tiene un precio de 1,700 euros en Europa; el precio y la disponibilidad en el Reino Unido, EE. UU. y Australia están por confirmar.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

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