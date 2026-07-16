Viltrox presenta un lente "pancake" increíblemente pequeño con una apertura luminosa de f/2.8 para cámaras Sony y Nikon, y cuenta con una característica innovadora que me encanta

Viltrox ha anunciado su nuevo lente AF 26 mm F2.8 EVO

Está disponible en versiones con montura Sony E y Nikon Z, y cuesta 299 dólares / 279 libras esterlinas

Mide 23,8 mm de grosor y pesa 4,6 onzas / 130 g

El fabricante chino de lentes Viltrox está teniendo un año muy prolífico, y ahora, tras el reciente lanzamiento de un par de lentes fijas de teleobjetivo medio para cámaras APS-C, presenta una lente «pancake» de 26 mm f/2.8 completamente nueva.

El AF 26 mm F2.8 EVO forma parte de la misma serie de gama media que el AF 90 mm F2.2 EVO que probé recientemente, y estará disponible para cámaras con montura Sony E y Nikon Z en su lanzamiento. Cuesta 299 dólares / 279 libras esterlinas.

El objetivo aquí es lograr un tamaño compacto y un peso ligero: el 26 mm F2.8 mide solo 23.8 mm de grosor y pesa 4.6 oz / 130 g. Me imagino que combinará muy bien con una Sony A7C / A7C II o una Nikon Zf como un lente informal para el día a día que ofrece una calidad de imagen sorprendentemente nítida.

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Eso sí, no es el lente de fotograma completo con enfoque automático más pequeño de la gama de Viltrox; ese título se lo lleva el AF 28 mm F4.5. Sin embargo, dada su luminosa apertura de f/2.8 y las características que incorpora, el nuevo lente de 26 mm parece increíblemente pequeño.

Entre esas características se incluyen una construcción de metal mecanizado resistente al polvo y a las salpicaduras, anillos dedicados para la apertura y el enfoque, una montura trasera de metal con un puerto USB-C para actualizaciones de firmware y un motor de enfoque STM para un enfoque automático ágil.

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Viltrox) (Crédito de la imagen: Viltrox) (Crédito de la imagen: Viltrox) (Crédito de la imagen: Viltrox) (Crédito de la imagen: Viltrox) (Crédito de la imagen: Viltrox)

Y hay más: el AF 26 mm F2.8 EVO viene con una tapa magnética que se acopla a la perfección, lo que elimina las molestias que implican las tapas tradicionales de liberación por presión.

Es parte de un sistema de tapas que incluye un parasol magnético, el cual también es compatible con filtros magnéticos. Como alternativa, los filtros tradicionales de rosca también funcionan, gracias a la rosca de 43 mm.

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Espero que otros fabricantes de lentes sigan el ejemplo de Viltrox: quitar y volver a colocar las tapas de lente puede ser un verdadero dolor de cabeza, pero las de tipo magnético simplifican el proceso.

Ópticamente, cuenta con una construcción sencilla de ocho elementos en seis grupos, con una distancia mínima de enfoque de 0,2 m, lo que da como resultado un aumento máximo de 0,2x, adecuado para la fotografía de primeros planos.

El Viltrox AF 26 mm F2.8 EVO ya está disponible en versiones para Sony E y Nikon Z en Amazon EE. UU. y en la tienda oficial de Viltrox. Aún no se sabe si se lanzarán versiones para montura L o para montura X de Fujifilm.

Sí, la montura X de Fujifilm es de formato APS-C, pero creo que el lente Viltrox de fotograma completo funcionará bien con estas cámaras de sensor recortado, incluso con las de Sony y Nikon, en las que ofrecería una distancia focal equivalente a 39 mm.

Se trata de otro nuevo lente de Viltrox disponible para las cámaras Nikon Z, lo que sugiere que la demanda entre Nikon y Viltrox de principios de este año se ha resuelto discretamente. Espero que así sea, porque Viltrox ha fabricado constantemente ópticas excelentes, y el AF 26 mm F2.8 EVO parece una incorporación impresionante. Estén atentos a mi reseña detallada, que publicaré pronto.

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