Me dedico a reseñar cámaras. Aquí hay 9 cosas que me gustaría ver en la industria fotográfica en 2026

Las cosas avanzan rápidamente en la industria tecnológica, pero la velocidad con la que se ha desarrollado el mundo de la fotografía en los últimos 18 meses ha sorprendido y deleitado incluso a los periodistas y observadores más experimentados. Desde el obturador global de la Sony A9 III, hasta el tan esperado lanzamiento de la emblemática Canon EOS R1, pasando por el inesperado anuncio de que Affinity Photo ahora será completamente gratuito, han sucedido muchas cosas en poco tiempo.

Luego, por supuesto, está el auge estratosférico de la inteligencia artificial y las opiniones polarizadas sobre cómo va a configurar el futuro de prácticamente todos los ámbitos de la esfera creativa. Si pudiera resumir este tema en pocas palabras, utilizaría el ya omnipresente meme «bueno, eso se intensificó rápidamente» de Ron Burgundy, de Anchorman.

Predir qué equipos, características y tendencias del sector veremos durante el próximo año solía ser una tarea bastante sencilla, pero hoy en día todo es posible. Podemos hacer algunas conjeturas fundamentadas sobre qué modelos de cámaras se anunciarán, qué lentes se añadirán y cómo será la IA dentro de un año, pero en lugar de especular sobre productos concretos, aquí he esbozado la dirección en la que me gustaría que avanzara la industria. Esto incluye los tipos de cámaras que quiero, las tendencias de diseño en el desarrollo de cámaras, el crecimiento de las monturas de lentes y las nuevas funciones.

Consideren esto mi lista de deseos tecnológicos para cámaras para el año que viene.

Sinceramente, creo que habría un mercado considerable para una versión digital sin espejo de una cámara réflex clásica de Canon, como la AE-1 Program, en la misma línea que la Nikon Z f o la Z fc. (Image credit: Peter Fenech/Canon)

Mi cámara ideal para 2026

Durante un tiempo, las cámaras de diseño retro fueron en gran medida dominio exclusivo de Fujifilm, con modelos favoritos de los aficionados como la X-T5, la X-T30III y la X100VI, que ofrecían el encanto de antaño pero con todas las prestaciones modernas que exigen los creadores de contenido digital. Al principio parecía un mercado relativamente nicho, pero con la incursión de Fujifilm en las cámaras de formato medio de estética retro, como la GFX 50R y, más recientemente, la GFX 100RF de lente fija, quedó claro que existía un verdadero interés por las cámaras inspiradas en los diseños de décadas pasadas.

Entonces, Nikon se lanzó de lleno con los modelos Nikon Z fc y Nikon Z f de fotograma completo, y el concepto pasó a ser de repente mayoritario. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Canon se suba al carro? Espero que no sea demasiado.

Un diseño de inspiración retro basado en una cámara de película como la Canon F-1 o la AE-1, pero equipada con la montura RF contemporánea, sería mi cámara ideal en varios aspectos. Llevar uno de esos clásicos al siglo XXI, dotándolo de las características que se ven en algunas de las mejores cámaras Canon de 2025, daría como resultado una cámara robusta, táctil pero compacta, con un aspecto tan bueno como las fotos que podría tomar.

El Museo de Cámaras Canon es un tesoro de información sobre las clásicas cámaras réflex de Canon. La AE-1 original de 1976 fue muy popular y sería una excelente referencia para una cámara digital retro (Image credit: Canon)

Imagina una Canon EOS R-A1 o R-F1 equipada con el avanzado enfoque automático de la Canon EOS R3, el rendimiento superior en condiciones de poca luz de la Canon EOS R6 Mark III o las capacidades de alta resolución para fotos y video de la Canon EOS R5 Mark II. O, si dejamos volar nuestra imaginación hacia lo más desconocido, una versión digital de la ahora muy codiciada Canon VI L sería un sustituto refrescante del ya desaparecido sistema Canon M.

Sería un modelo compacto con un perfil delgado y una empuñadura mínima, pero con un sensor de fotograma completo o APS-C y acceso a la creciente familia de lentes RF de alta calidad.

Una cámara así estaría pegada a mi cadera y equipada con una lente Canon RF 35 mm F1.8 IS Macro STM o Canon RF 16-28 mm F2.8 IS STM. Para poner la guinda a este pastel hipotético, que ya se ha comentado, me encantaría una gama de objetivos de inspiración retro que acompañara al cuerpo. Nikon lo hizo con el NIKKOR Z 28 mm f/2.8 SE y el Nikon Z 40 mm f/2 SE para que combinaran bien con la Z fc y la Zf, por lo que no es descabellado sugerir que Canon podría seguir su ejemplo.

Lentes en abundancia: denme más ópticas sin espejo de terceros

Desde hace tiempo disfruto del aspecto y el manejo de los objetivos Irix, que actualmente solo están disponibles para monturas EF, F y K-AF DSLR para cámaras Canon, Nikon y Penta (Image credit: Peter Fenech)

Por fin hemos empezado a ver más lentes de terceros en las dos grandes monturas sin espejo: Canon RF y Nikon Z. A pesar de que parece haber un suministro infinito de lentes para Sony E Mount, algunas de ellas tan bien valoradas como las mejores lentes Sony de 2025, como la Viltrox AF 16 mm F1.8 o la Sigma 135 mm F1.4 DG Art, hasta hace poco las opciones para los usuarios de Canon y Nikon eran limitadas.

Sigma está causando sensación con una gama de objetivos fijos f/1.4 a buen precio para cámaras Canon, pero me gustaría mucho ver a dos de mis marcas de objetivos favoritas entrar en la acción RF. Irix y Tokina me han impresionado desde hace tiempo por su calidad de fabricación, su óptica nítida y sus precios asequibles. Además, tienen un aspecto estupendo. Si Irix, en particular, pudiera llevar su serie Dragonfly a la montura RF, los usuarios de Canon dispondrían de una gama adicional de objetivos de gran apertura y enfoque manual a un precio competitivo.

Esto no es una utopía, ya que los objetivos Irix, centrados en las cámaras DSLR, estaban destinados principalmente a los usuarios de Canon EF y Nikon F. Con las DSLR pasando a la historia, no sería un gran salto rediseñar la familia de objetivos para su uso en cámaras sin espejo. Esto implicaría reducir el tamaño y aligerar la construcción, pero el resultado sería una excelente evolución de una gama ya consolidada.

Tokina podría ser más bien una incógnita, pero la gama FíRIN ya está disponible para Sony E Mount y se pueden adquirir otros modelos para Fujifilm X. Contar con modelos como el atx-m 23 mm F1.4 X PLUS para cámaras Canon de formato APS-C también podría resultar útil si, como se ha comentado anteriormente, Canon decidiera lanzar una cámara de estilo más retro, gracias al anillo de apertura manual y su forma compacta. Por supuesto, Canon tendrá que permitir primero que terceros fabriquen objetivos para sus cámaras de formato completo, ya que actualmente están bloqueados. Todos los objetivos de terceros actuales para las cámaras sin espejo de Canon son para cámaras APS-C (RF-S).

(Image credit: Irix)

Repensemos el diseño de las cámaras y los objetivos

Las cámaras han tenido un aspecto bastante similar durante la mayor parte de la historia de la fotografía. Sí, se trata de un diseño probado y comprobado, basado en gran medida en requisitos prácticos y técnicos, pero en la era digital, los fabricantes tienen mucha más libertad para ser creativos con los diseños de los controles de lo que han demostrado hasta ahora.

Eche un vistazo a las líneas Sigma BF o Sigma FP. No son del gusto de todos, pero no se puede negar que son diferentes. Representan una nueva dirección en el diseño de cámaras que nos permite vislumbrar cómo podría ser una cámara digital. Sigma no es ajena a traspasar los límites de esta manera, con un historial de cámaras peculiares como la SD Quattro H, que tenía un propósito similar. No creo que todas las cámaras deban ser así, pero me gustaría ver un mayor desarrollo, con una continuación de la BF y el concepto de un sistema de cámara modular, que permita a los fotógrafos construir la cámara que mejor se adapte a su estilo de fotografía.

Hay quien argumenta que las cámaras solo pueden llegar hasta cierto punto de inteligencia antes de dejar de ser cámaras. El enfoque automático ahora funciona con IA y le quita mucho trabajo al fotógrafo; antes de que nos demos cuenta, solo habrá que apuntar la cámara en la dirección general del sujeto y esta lo encontrará, lo seguirá y elegirá las áreas en las que enfocar. Ya casi hemos llegado a ese punto y, en poco tiempo, volver a enfocar en la posproducción será algo habitual. Del mismo modo, es posible disparar hasta ISO 25 600 y más sin que el ruido afecte demasiado a la calidad.

(Image credit: Tim Coleman)

En otras palabras, la tecnología de las cámaras ya es casi perfecta, así que, ¿cuánto más puede mejorar? Me gustaría ver más cámaras y lentes con características únicas y menos énfasis en la calidad absoluta. La gente compra cámaras y lentes Leica, como la Leica M EV1, por su estilo característico, y yo quiero más de eso.

En 2026, espero que Typoch amplíe su exclusiva gama de lentes Simera para múltiples monturas y que marcas como Voigtlander desarrollen lentes como su Nokton 50 mm f/1.0 Asférico. Estas ópticas no siempre son las más nítidas del mercado, pero siguen siendo excepcionales y aportan un estilo de contraste y reproducción del color que les es exclusivo.

¿Realmente necesitamos tantas funciones?

En 2026, personalmente no tengo muchas razones para emocionarme con otra generación más de seguimiento de sujetos impulsado por IA, pero eso no significa que no me gustaría que algunas funciones que ya se encuentran en algunas familias de cámaras se implementaran en otras. Empecemos por la humilde tarjeta de memoria. Sé que las tarjetas CFexpress son el futuro, pero tengo más tarjetas SD de alto rendimiento de las que puedo contar, lo que me irrita un poco.

Si tengo una cámara con dos ranuras para tarjetas, quiero que ambas acepten el mismo formato. Por eso me gustan la Canon EOS R6 Mark II y la Fujifilm X-T5: son cámaras de gama alta, pero no sustituyen una ranura para tarjetas por un puerto CFexpress o XQD como la Nikon Z6 III o la Nikon Z8. Entiendo el razonamiento: permite a los fotógrafos ir acumulando poco a poco su stock del nuevo formato, pero eso no significa que no sea un fastidio.

Las cámaras Sony como la A7 VI y la reciente A7 V, junto con la A7R V, tienen dos ranuras que admiten ambos tipos de tarjetas de memoria, lo que permite utilizar una configuración de dos tarjetas incluso si solo se dispone de un único formato. Es una solución relativamente sencilla para un inconveniente que, de otro modo, sería significativo, y me encantaría que más marcas la implementaran. Si saliera al mercado una Canon EOS R5 Mark III o una Nikon Z7 III, serían las oportunidades ideales.

La memoria interna es otra característica útil que se encuentra en cámaras como la Leica M11, pero que brilla por su ausencia en otras marcas. Esto parece otro descuido y es algo que definitivamente debería normalizarse en el diseño de las cámaras.

(Image credit: Angela Nicholson/Future)

Lo que no quiero ver en las cámaras y lentes en 2026

Hay algunas direcciones que las marcas de cámaras podrían tomar con sus productos que, en mi opinión, no beneficiarían al mundo de la fotografía de manera significativa. Me gustaría ver una Leica M12 en 2026, posiblemente con un nuevo procesador y una pantalla LCD mejorada, pero lo que no quiero es que se aleje del diseño establecido del sistema M.

No quiero que la M12 incorpore un visor electrónico, como el de la M EV1, ya que creo que eso va en contra del propósito de tener una cámara telemétrica de esta familia. Dudo que esto suceda, ya que Leica suele conocer bien a su público, pero el atractivo de algo nuevo y brillante, especialmente si la M EV1 se vende bien, podría ser suficiente para deslumbrar al equipo de desarrollo y llevarlo por el camino equivocado.

También preferiría que la IA se mantuviera al margen de las cámaras de consumo. Aunque no estoy en contra de la IA, creo que debemos distinguir entre la fotografía tradicional como forma de arte y el atractivo comercial y la comodidad que ofrece la IA. De hecho, creo que la unión de las cámaras y la IA podría ser la clave para prolongar la relevancia percibida del fotógrafo callejero —véase la nueva cámara Caira equipada con Nano Banana— siempre y cuando quede claro que se requiere un conocimiento fotográfico adecuado para crear momentos auténticos.

Por ejemplo, el retoque automático en la cámara, como la eliminación de imperfecciones evidentes, podría suponer un gran ahorro de tiempo para los fotógrafos de bodas y retratos. Se tomaría una imagen de referencia y se resaltarían las partes que no son deseables, y luego la cámara las filtraría por ti. Probablemente habría que hacerlo en modo RAW+Jpeg, para poder trabajar con los archivos sin editar si fuera necesario, pero sería un uso realmente práctico de la IA para aumentar la productividad del fotógrafo.

Ya sabes lo que dicen: si no puedes vencerlos...

(Image credit: Peter Fenech/Future)

Mi lista de deseos de cámaras para Navidad de 2026

Una cámara Canon retro.

Irix y Tokina pasarán a ser sin espejo.

Una continuación de la Sigma BF y/o FP.

Más lentes Thypoch Simera (concretamente una Thypoch Simera 85 mm f/1.4).

Una Leica M12 (con telémetro).

Ranuras para tarjetas de memoria universales en más cámaras.

Más cámaras con memoria interna.

Funciones de edición con IA integradas en la cámara.

Menos consolidación del sector: más productos con un diseño y unas cualidades estéticas únicos.

