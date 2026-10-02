Las cámaras Insta360 reciben una actualización gratuita para escáner 3D, y la herramienta Gaussian Splatting te ofrece 4 renderizaciones gratis al mes

Insta360 Spatial Capture crea entornos 3D navegables a partir de videos de 360°

Es compatible con las cámaras Insta360 X4 Air, X5 y X6, y se crea a través de la app de Insta360

Los usuarios tienen derecho a cuatro renderizaciones gratis al mes

Insta360 ha lanzado Spatial Capture, una función gratuita que convierte un video de 360° en un modelo 3D detallado de un espacio real por el que puedes moverte.

La función aún se encuentra en fase beta, pero ya está disponible para la Insta360 X6 a través de la última actualización de firmware de la cámara y la app de Insta360. Y tampoco se limita a la cámara más nueva de Insta360: según la guía del usuario que Insta360 compartió conmigo, funciona con cualquiera de las cámaras de 360° de la empresa que pueda grabar video de 5.7K a 30 fps o más, incluidas la X4 Air y la X5.

La Captura Espacial se basa en una técnica llamada 3D Gaussian Splatting (3DGS). El software analiza tu material para determinar dónde se encontraba la cámara en cada momento y, luego, reconstruye la escena a partir de millones de pequeñas manchas semitransparentes, cada una con un tamaño, color y posición específicos para recrear un fragmento del entorno.

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El resultado es una escena 3D fotorrealista que se puede ver desde ángulos que la cámara nunca ocupó realmente. Las cámaras de 360 son herramientas de captura ideales para esto, ya que graban un espacio desde todas las direcciones a la vez y dejan menos puntos ciegos que el software deba completar.

✨This is next‑level memory keeping Insta360 X6 + Gaussian Splatting#Insta360 #X6 - YouTube Watch On

Ya había experimentado antes con el «splatting» gaussiano, utilizando una plataforma en la nube llamada Splatica para convertir mi sala y un faro local en escenas 3D inmersivas con una Insta360 X5 y un dron Antigravity A1. Los resultados fueron tan impresionantes que entiendo por qué esta técnica se ha popularizado, e incluso es posible imprimir en 3D un «splat», congelando un lugar real en resina como un insecto atrapado en ámbar.

El inconveniente de Splatica es el costo. Funciona por suscripción, y su plan Básico más económico cuesta 49,95 dólares al mes (con un descuento de 34,95 dólares al mes durante los dos primeros meses). Eso equivale a alrededor de 40 libras esterlinas / 70 dólares australianos al mes (o 30 libras esterlinas / 50 dólares australianos con el descuento) y te da 300 puntos, lo cual es suficiente para procesar aproximadamente un video de cinco minutos.

Los planes Pro y Studio cuestan 149,95 dólares al mes (unos 110 libras esterlinas / 220 dólares australianos) y 299,95 dólares al mes (alrededor de 230 libras esterlinas / 430 dólares australianos) respectivamente, y los puntos adicionales cuestan entre 18 y 25 centavos cada uno, dependiendo de tu plan. Por el contrario, Spatial Capture de Insta360 te ofrece cuatro generaciones gratis al mes, y el cupo se reinicia el primero de cada mes.

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Sin embargo, Insta360 es transparente respecto a las diferencias. Según la empresa, Splatica produce resultados de mayor calidad y es más adecuada para usuarios profesionales y empresariales, mientras que Spatial Capture está más dirigida a usuarios ocasionales.

Insta360 también afirma que Spatial Capture procesa un video de dos minutos en una o dos horas, en comparación con las aproximadamente ocho horas que tarda Splatica. Mis propias escenas de Splatica tardaron unas cuantas horas en procesarse (subí una por la tarde y volví a revisarla a la mañana siguiente).

Cómo funciona

Crear una escena de Spatial Capture es bastante sencillo, en teoría. Grabas un video de dos minutos o menos (Insta360 dice que eliminará este límite en el futuro, aunque no ha especificado cuándo), conectas la cámara a la app de Insta360, abres la pestaña Spatial Capture, tocas “Crear mi espacio” y seleccionas tu clip.

El procesamiento se realiza luego en la nube. Insta360 recomienda grabar en 8K a 30 fps para obtener los mejores resultados, ya sea en modo PureVideo o en modo de video estándar (no se admiten grabaciones realizadas con el perfil de color I-Log ni con filtros aplicados).

Insta360 también recomienda grabar en espacios interiores bien iluminados, mantener al mínimo el número de personas en el encuadre y limitar el área de captura a 100 metros cuadrados (aproximadamente 1,076 pies cuadrados). Así que, a diferencia de Splatica, que manejó sin problemas mi vuelo en dron alrededor del faro del puerto de Ramsgate, Spatial Capture parece estar diseñada para habitaciones en lugar de paisajes o grandes espacios al aire libre.

Una vez que se ha procesado una escena, puedes explorarla en la app de Insta360 o compartirla a través de un enlace. Cualquiera que abra el enlace puede ver la escena en su navegador web, sin necesidad de descargar una app. Sin embargo, actualmente no hay forma de exportar las escenas como archivos, mientras que Splatica te permite descargar las tuyas en formato PLY para usarlas en otro software 3D.

(Image credit: Insta360)

Hasta ahora he tenido suerte variada. Grabé un clip de prueba en mi X6, pero no se pudo subir dos veces. La app me advirtió que mi teléfono (un iPhone 15, que no es precisamente una antigüedad) tal vez no estuviera a la altura, lo cual es desconcertante dado que el trabajo pesado se realiza en la nube y no en el dispositivo. Vale la pena tenerlo en cuenta si tu celular tiene ya algunos años, aunque también es el tipo de problema inicial que cabría esperar de una versión beta.

De cualquier manera, es un regalo bienvenido para los dueños de una cámara que ya había calificado muy bien. En mi reseña de la Insta360 X6, la llamé la nueva cámara 360 a batir, aunque tiene un precio bastante elevado. La posibilidad de escanear en 3D de forma gratuita contribuye en cierta medida a ofrecer una mejor relación calidad-precio.

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