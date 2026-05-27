Exclusiva: "No vamos a competir en precio", afirma el cofundador de Insta360, pero la cámara para vlogs Luna parece dispuesta a rivalizar con DJI gracias a sus características exclusivas y de alta gama

Insta360 me invitó a un evento práctico para conocer sus próximas cámaras de vlogging Luna Pro y Luna Ultra, durante el cual tuve la oportunidad de probar la versión Ultra de doble lente y hablar con el cofundador del fabricante de cámaras 360, Max Richter.

Le pregunté a Max sobre todo, desde la incursión en un nuevo mercado dominado por DJI, hasta cuáles son las ventajas competitivas de Insta360 y cómo un número sorprendente de fans de Insta360 está usando sus cámaras de acción para la fotografía.

Todavía hay mucho que no sabemos sobre las cámaras Luna antes de su presentación completa, y tengo restricciones sobre lo que puedo compartir debido a un embargo escalonado. No obstante, mi conversación con Max arrojó un poco de luz sobre hacia dónde se dirige este innovador fabricante de cámaras.

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Compitiendo con DJI

Insta360 y DJI están lanzando nuevas cámaras de acción y videocámaras compactas a un ritmo vertiginoso, dejando aparentemente atrás a marcas como GoPro en lo que respecta a la innovación, aunque GoPro haya anunciado recientemente su trío de cámaras Mission 1.

El mercado de las cámaras 360 está dominado en gran medida por Insta360, que cuenta con casi el 70 % de la cuota de mercado, a pesar de que DJI haya anunciado su propia Osmo 360 y GoPro, su Max 2.

Y lo mismo puede decirse de DJI y las cámaras compactas para vlogs: su serie Pocket se ha vendido a montones durante años, siendo el último modelo la Pocket 4, sin competencia evidente. Eso era así, hasta la llegada de la Luna.

Espero que el mercado de las cámaras para vlogs sea un hueso duro de roer para Insta360, pero creo que cuenta con el software necesario para intentarlo y, ahora, por fin, con el hardware gracias a las nuevas Luna Pro y Luna Ultra.

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La cámara para vlogs Luna Ultra con doble lente (Image credit: Future / Tim Coleman)

«Luna es un nuevo terreno para nosotros, porque va a ser la primera vez que lancemos al mercado una herramienta de vlogging de verdad», me cuenta Max.

«Los prosumidores o los creadores profesionales la van a tomar muy en serio. Esta categoría de mercado ya es bastante grande, ¿no? Pero creemos que hay espacio para aportar algo nuevo. Un poco de competencia.

«Al mismo tiempo, sin embargo, lo que no vamos a hacer es competir en precio. Definitivamente vamos a competir más en el producto en sí. Es una solución de gama alta. No se trata de competencia de precios, realmente queremos competir en el producto».

¿Y cómo competirá Insta360 en el producto? Por un lado, la Luna aparentemente iguala a las últimas cámaras DJI Pocket, al menos en lo que respecta a las características principales.

La Luna Pro de una sola lente rivaliza con la Pocket 4, mientras que la Luna Ultra de doble lente, que estoy probando, se enfrenta a la próxima Pocket 4P.

Al igual que DJI, ambas cámaras Luna utilizan un sensor de 1 pulgada y grabación de video de 10 bits, mientras que la Ultra cuenta con una segunda cámara 3x, al igual que lo hará la Pocket 4P. Todas estas cámaras también cuentan con estabilización mediante cardán de 3 ejes.

Y aunque Insta360 llega a este mercado años después de DJI, ahora cuenta con su micrófono inalámbrico Mic Pro de cinco estrellas para competir con el DJI Mic 3. Hasta ahora, las dos empresas con sede en Shenzhen parecen estar en igualdad de condiciones.

Ese módulo de pantalla permite ver y controlar de forma remota la cámara Luna. Además, cuenta con un micrófono integrado y es compatible con el seguimiento de sujetos (Image credit: Future / Tim Coleman)

Sin embargo, limitarse a imitar a DJI sin competir en precio claramente no va a ser suficiente, especialmente para un producto de primera generación sin probar. Ahí es donde la ingeniosa pantalla modular de la Luna le da una ventaja en cuanto al hardware.

He probado esta característica única y es realmente brillante. La pantalla táctil giratoria forma parte de un componente extraíble que también incluye los controles principales de la cámara: la palanca de zoom, el joystick del gimbal y el botón de grabación.

Puedes usar la pantalla para ver y controlar la cámara de forma remota, con seguimiento de sujetos incluido, lo que da la impresión de tener un camarógrafo. Además, la unidad está equipada con un micrófono, lo que significa que puedes ver, grabar, seguir sujetos y presentarte ante la cámara.

Así es como se ve «competir en el producto», y esta característica revolucionaria por sí sola podría ser suficiente para tentar a los principiantes y a los fans de DJI a cambiarse.

La Insta360 X5 sigue siendo mi cámara 360° favorita, sobre todo porque cuenta con un potente software que simplifica las ediciones complejas (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Alimentación del hardware

Insta360 llega con aire fresco al mercado, pero, entre bastidores, hace tiempo que ha convertido el software de vanguardia en la base de su tecnología de cámaras, algo crucial, especialmente en el sector de las cámaras 360.

"La nueva generación de creadores de contenido busca comodidad, facilidad de uso y la posibilidad de compartir contenido fácilmente en TikTok, Instagram y demás plataformas, y ahí es donde Insta360 destaca gracias a la excelencia de su software", afirma Max.

"El software es la razón principal por la que eliges nuestros productos. No todo el mundo tiene tiempo para entrar en la aplicación móvil y editar sus videos, reenmarcar el momento; ese es un paso adicional en el flujo de trabajo al que mucha gente no está dispuesta a dedicar tiempo. Creemos que la IA será, en última instancia, la solución a eso.

"El software o la IA pueden elegir el mejor momento o la mejor toma, o incluso ser entrenados para saber cuáles son tus preferencias en cuanto a la edición. Cada vez es mejor. Recientemente la usé [la app de Insta360] para videos de buceo cuando no tenía tiempo para reenmarcar mucho, pero me dio perfectamente el encuadre correcto de los tiburones y las tortugas y de mí mismo, algo que yo no hubiera podido hacer mejor en tan poco tiempo.

"En cuanto al hardware, no se puede iterar tan rápido, pero en cuanto al software, creo que podemos aprovechar nuestra ventaja; podemos movernos muy rápido.

"Para ser honesto, veo que la tecnología de las cámaras va en esta dirección. En el futuro, será difícil diferenciarse en cuanto al hardware; también hay que invertir en el software, porque el software también puede compensar muchas de las limitaciones del hardware".

He usado personalmente la app de Insta360 para videos grabados con sus cámaras 360, como la X5, y puedo dar fe de lo mucho que simplifica el proceso de edición. El mismo software se está usando para las cámaras de vlogging Luna y podría eliminar los puntos débiles de la edición de contenido de vlogging.

Max elogió las credenciales del software de Insta360, pero, en cierto modo, también le está haciendo un flaco favor a la Luna: mis primeras impresiones de la cámara en sí son muy positivas, y es genial ver algo de competencia para la serie DJI Pocket.

Lo que se desconoce por el momento es el precio: ¿hasta qué punto será poco competitiva la Luna? Lo sabremos muy pronto.

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