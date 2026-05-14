Insta360 presenta uno de los kits de cámara más peculiares de 2026: su diminuta cámara 4K del tamaño de un pulgar y sin pantalla ahora puede incluir un visor óptico a la altura de la cintura y un nuevo estilo visual tipo Polaroid
Te presentamos el paquete Go 3S Retro
- Insta360 presenta el "Retro Bundle" de la Go 3S, su cámara de acción 4K del tamaño de un pulgar
- El paquete incluye un nuevo visor óptico y está disponible en dos colores
- Su precio es de 300 $ / 279 £ / 470 AU$ (64 GB) o 320 $ / 299 £ / 500 AU$ (128 GB)
Insta360 ha presentado uno de los kits de cámaras más extravagantes de 2026: una edición «Retro Bundle» de su cámara 4K del tamaño de un pulgar, la Go 3S.
Consideramos que el modelo original es la mejor cámara de acción 4K «pequeña»: es realmente diminuta y cabe en espacios donde ninguna otra cámara puede entrar, o se puede acoplar a atletas y demás para obtener una perspectiva en primera persona de la acción.
Pero a diferencia del modelo original, que viene con una base con pantalla LCD abatible para componer imágenes y control remoto, la versión retro se parece más a una Polaroid.
Recibes la cámara 4K, que también toma fotos de 12 MP, en uno de dos colores, con una base de visor óptico a juego en su lugar.
El visor a la altura de la cintura refleja la vista frontal para componer las tomas, es totalmente óptico y también funciona como espejo para selfies.
Y si no quedaba claro por las fotos, la cámara en sí no tiene pantalla, solo un botón. Así es, se trata de una videocámara digital 4K sin pantalla alguna, solo el botón: lo más retro que pueden ser las videocámaras digitales.
Una sola pulsación del botón de la cámara inicia la grabación de video, un doble toque toma una foto y así sucesivamente, pero si necesitas más control, ahí es donde entra en juego la aplicación de Insta360.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
La cámara sigue pudiendo emparejarse con un teléfono inteligente a través de la aplicación Insta360, mediante la cual los usuarios pueden controlarla de forma remota.
Y sigue siendo la misma Go 3S, con su exclusivo diseño compacto y sus capacidades para grabar video y tomar fotos, solo que envuelta en una carcasa diferente que sin duda atraerá a los amantes de lo analógico: ¡podríamos llamarla la «cámara de video al estilo Polaroid»!
Insta360 vende un estuche de cuero para el paquete retro, que tiene una estética diferente y parece una combinación un poco extraña, pero se ve bien por sí mismo; puedes verlo en la galería de arriba.
El paquete Go 3S Retro cuesta 300 $ / 279 £ / 470 AU$ para la versión de 64 GB o 320 $ / 299 £ / 500 AU$ para la versión de 128 GB. Esta última parece la opción obvia: querrás todo el almacenamiento interno que puedas conseguir, ya que no hay ranura para tarjetas.
Si ya tienes la Go 3S y te gusta la idea del visor retro, la parte del visor se puede comprar por separado por 48 $ / 46 £ / 80 AU$, lo cual es genial.
¿Qué opinas? ¿Es este el tipo de cámara que te atrae? ¡Da tu opinión en nuestra encuesta de arriba o en los comentarios de abajo!
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.
Tim is the Cameras editor at TechRadar. He has enjoyed more than 15 years in the photo video industry with most of those in the world of tech journalism. During his time as Deputy Technical Editor with Amateur Photographer, as a freelancer and consequently editor at Tech Radar, Tim has developed a deeply technical knowledge and practical experience with cameras, educating others through news, reviews and features. He’s also worked in video production for Studio 44 with clients including Canon, and volunteers his spare time to consult a non-profit, diverse stories team based in Nairobi. Tim is curious, a keen creative, avid footballer and runner, and moderate flat white drinker who has lived in Kenya and believes we have much to enjoy and learn from each other.