Ring presenta cinco nuevas cámaras de seguridad para el hogar, incluyendo su primera cámara 4K para interiores y un modelo con funciones de giro e inclinación y cobertura de 360 grados

La cámara para interiores 4K (izquierda), la cámara para interiores con giro e inclinación 2K (centro) y la cámara para exteriores 4K Plus (derecha)

Hay 5 nuevas cámaras Ring que vale la pena conocer

Uno de los modelos es la primera cámara de interior 4K de Ring para el hogar

Las cámaras ya están disponibles para su compra y preventa

Ring acaba de anunciar una importante ronda de nuevos modelos para su línea de cámaras de seguridad inteligentes para el hogar, y hay algo para todos en esta nueva serie de dispositivos —que incluye la primera cámara Ring de 4K para interiores destinada al uso doméstico, así como algunas mejoras notables en la resolución de video y las opciones de alimentación.

Ese modelo es un buen punto de partida: la Ring Indoor Cam 4K incorpora la tecnología «Retinal 4K» a las cámaras de interior de Ring, una mejora respecto a los 2K que se ofrecen actualmente. Cuenta con un campo de visión de 115 grados, Wi-Fi 6 de doble banda y un obturador físico de privacidad. Ya está disponible a la venta a partir de hoy por 99,99 dólares / 79,99 libras esterlinas (no estará disponible en Australia).

La otra cámara para interiores que presentamos es la Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K (una mejora respecto a la versión de 1080p; con una cobertura de giro de 360 grados y una inclinación de 175 grados, puede seguir el movimiento automáticamente —lo cual es útil para mascotas traviesas— o controlarse manualmente [si necesitas ver otra parte de la habitación]). También incluye un obturador de privacidad para mayor tranquilidad y ya está disponible a partir de hoy por $69.99 / £59.99 / AU$109.

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Luego tenemos tres cámaras para exteriores. La Floodlight Cam 4K Plus se sitúa justo por debajo de la actual Floodlight Cam 4K Pro, aunque sigue ofreciendo video 4K de alta resolución, grabación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y detección inteligente de movimiento (además del foco, por supuesto). Puedes reservarla hoy mismo por 219,99 dólares / 199,99 libras esterlinas (Australia, una vez más, se quedará sin ella).

4K donde quieras

La Floodlight Cam 4K Plus (izquierda) y la Spotlight Cam 4K Plus (derecha) (Image credit: Ring)

La siguiente es la Spotlight Cam 4K Plus, que ofrece video en 4K, un foco de 550 lúmenes y una variedad de opciones de alimentación: batería, enchufe y energía solar. Es una versión mejorada de la actual Spotlight Cam 2K Plus, pero se sitúa por debajo de la Spotlight Cam 4K Pro (con luces de 660 lúmenes). Ya está disponible para preorden a partir de hoy por 199,99 dólares / 179,99 libras (una vez más, no estará disponible en Australia).

Quizás la más impresionante de las nuevas cámaras sea la Outdoor Cam 4K Plus. Además de la resolución 4K, cuenta con opciones de alimentación por batería, enchufe, cableado fijo, energía solar y Power-over-Ethernet: lo último en flexibilidad. Ya existe una versión 4K Pro de este modelo, pero esta versión Plus incorpora las opciones de cableado fijo y energía solar. Ya puedes reservarla hoy mismo por 149,99 $ / 129,99 £.

La gama de cámaras de Ring ya es bastante completa, y las principales novedades aquí son las mejoras en la resolución y las opciones de alimentación para los modelos de gama media, además de llevar el 4K al hogar por primera vez con una cámara Ring.

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Es una lástima que no todos los modelos estén disponibles en todo el mundo; la cámara Ring Pan-Tilt Indoor Camera 2K, por ejemplo, es la única de estos modelos disponible en Australia por el momento. Pero los fans de Ring en EE. UU. y el Reino Unido ahora tienen muchas más opciones de cámaras de seguridad entre las que elegir.

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